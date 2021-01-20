MultiPlatformA
- Indicators
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- Version: 1.0
Мультивалютный индикатор в отдельном окне отображает движение валютных пар в пунктах с расхождением от начала дня.
Во время работы, динамически возможно включать и отключать различные пары прямо на графике.
При первом запуске, возможно, потребуется продолжительное время, пока загрузиться история для основных валютных пар.
Для валют CAD, CHF, JPY - график перевернут.
При повторном открытии, все настройки индикатора восстанавливаются автоматически.
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