Micro MACD

MACD

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MACD для платформы секундных графиков Micro.

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Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период, в привычном формате, позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень.

Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.

Индикатор MACD для платформы Micro.

Входные параметры:

Timeframe, sek. 0 - auto - период построения графика, секунды. 0 - настройка по периоду платформы Micro (Не работает с демоверсией платформы!)

Displayed bars - отображаемые бары

Fast EMA period - период быстрой скользящей средней

Slow EMA period - период медленной скользящей средней

Signal SMA period - период сигнальной линии

Платная версия:

Бесплатные индикаторы:

Бесплатная демоверсия:

Важно! Для корректной работы платформы необходимо выставлять период M1. Так как терминалу MT5 требуется время для загрузки тиковой истории, платформа или индикаторы могут выдать Alert("Failed to load tick history. Work only online. Restart the terminal after a while."). Платформа и индикаторы будут работать онлайн строя график с момента их запуска. Для полноценной работы необходимо перезапустить терминал или платформу через некоторое время.







