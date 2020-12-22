Micro MACD

        MACD

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MACD для платформы секундных графиков Micro.

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Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период, в привычном формате, позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень.

Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня. 

Индикатор MACD для платформы Micro.

Входные параметры:

  • Timeframe, sek. 0 - auto - период построения графика, секунды. 0 - настройка по периоду платформы Micro (Не работает с демоверсией платформы!)  
  • Displayed bars - отображаемые бары
  • Fast EMA period - период быстрой скользящей средней
  • Slow EMA period - период медленной скользящей средней
  • Signal SMA period - период сигнальной линии

Платная версия:

Бесплатные индикаторы:

Бесплатная демоверсия:

Важно! Для корректной работы платформы необходимо выставлять период M1. Так как терминалу MT5 требуется время для загрузки тиковой истории, платформа или индикаторы могут выдать Alert("Failed to load tick history. Work only online. Restart the terminal after a while."). Платформа и индикаторы будут работать онлайн строя график с момента их запуска. Для полноценной работы необходимо перезапустить терминал или платформу через некоторое время. 



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Aleksandr Goryachev
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"Easy Indicator" forex is a pointer indicator based on non-standard calculation principles. The optimal exit is marked with a yellow cross, it signals the optimal exit point in the current trend. An emergency exit is marked with a red dot, signaling a possible change in trend. The “Risk” section displays the current risk for a given transaction, which is calculated taking into account the features of the current chart.
ARC indicator
Aleksandr Goryachev
Indicators
ARC Indicator   — an indicator based on three algorithms: analytical, which determines optimal entry points, and an exit algorithm. The indicator works for both buying and selling, making it well-suited for the Forex market. Exiting a trade is done at the best moment thanks to a specialized algorithm. Stop Loss levels are calculated automatically, and there are two modes available: Minimal Mode   — suitable for scalping. Normal Mode   — increases risk but also raises the number of successful tra
AI Scalper indicator
Aleksandr Goryachev
Indicators
AI Scalper is an indicator that uses algorithms and artificial intelligence technologies to optimize trading in the Forex market. This indicator offers   two levels of TakeProfit , allowing traders to adapt their strategies to current market conditions and maximize profits. Key features of AI Scalper: Two levels of TakeProfit:   Set different profit targets, providing flexibility in trading depending on the market situation. Automatic StopLoss calculation:   The indicator automatically determine
Trend AI Indicator
Aleksandr Goryachev
Indicators
Trend AI Indicator Description: Trend AI Indicator is a powerful market analysis tool that uses artificial intelligence to identify trends and key levels. The indicator automatically adapts to changing market conditions, providing accurate data for decision-making. Key Features: Trend Identification:   The indicator uses machine learning algorithms to accurately determine the direction of the trend (uptrend, downtrend, sideways). Key Levels:   Automatically builds support and resistance levels
Seconds Charts
Aleksandr Goryachev
Indicators
Micro  ******************* Секундные графики MT5 ********************** Более точного инструмента для входа в сделку вы не найдёте. Входные параметры: Timeframe, sek - период построения графика, секунды Displayed bars - отображаемые бары Step of price levels, pp, 0-off - шаг отрисовки ценовых уровней, пункты Scale points per bar, 0-off - масштаб в пунктах на бар Show lines - отображение текущих уровней Show comment - отображение комментария Standard color scheme - стандартная цветовая сх
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