Seconds Charts
- Indicators
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- Version: 1.1
- Activations: 5
Micro
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Секундные графики MT5
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Более точного инструмента для входа в сделку вы не найдёте.
Входные параметры:
- Timeframe, sek - период построения графика, секунды
- Displayed bars - отображаемые бары
- Step of price levels, pp, 0-off - шаг отрисовки ценовых уровней, пункты
- Scale points per bar, 0-off - масштаб в пунктах на бар
- Show lines - отображение текущих уровней
- Show comment - отображение комментария
- Standard color scheme - стандартная цветовая схема
- Current price line, color - цвет текущей цены
- Price level, color - цвет ценовых уровней
Бесплатные индикаторы:
Бесплатная демоверсия:
Важно! Для корректной работы платформы необходимо выставлять период M1. Так как терминалу MT5 требуется время для загрузки тиковой истории, платформа или индикаторы могут выдать Alert("Failed to load tick history. Work only online. Restart the terminal after a while."). Платформа и индикаторы будут работать онлайн строя график с момента их запуска. Для полноценной работы необходимо перезапустить терминал или платформу через некоторое время.