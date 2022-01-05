Boleta Scalper
- Utilities
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- Version: 1.41
- Updated: 5 January 2022
- Activations: 10
Boleta de negociação, para aglizar operação manual no Metatrader 5 no mercado de futuros.
Principais Funções:
- Utilização de teclas de atalho para pre-visualizar ordens pendentes;
- Botões para operações a mercado;
- Botões para ordens atrás do preço, as quais ajustam o ponto de entrada, esperando o preço voltar uma quantidade de pontos definida no campo "Dist. Atras" para abrir a posição;
- Botões para zerar posições e para cancelar as ordens pendentes;
- Botão para colocar uma ordem Trail Stop numa posição aberta*;
* Apenas para posições com saldo positivo
Tipos de Ordens utilizando teclas de Atalho**:
- Cancelar Funções de Atalho (ESC): Cancela qualquer função de atalho ativada previamente.
- Venda (A): Permite visualizar uma ordem pendente de Venda Stop ou Venda Limite, Click no gráfico para confirmar.
- Compra (D): Coloca uma ordem pendente de Compra Stop ou Compra Limite, Click no gráfico para confirmar.
- Ordem contrária pendente (TAB): coloca uma ordem "Trail Start" contrária ao movimento, quando o preço atingi-la, será ativada uma ordem pendente que irá ajustando o preço de entrada, entrando ao mercado apenas quando o preço voltar uma certa quantidade de pontos, definida no campo "Dist. Atras", Click no gráfico para confirmar.
- Take Profit Elástico (E): Este tipo de ordem pode ser colocada apenas quando existe uma posição aberta, ao preço atingi-la, será ativada uma ordem tipo "Trail Stop" para aproveitar movimentos favoráveis à operação, Click no gráfico para confirmar.
** não é necessário manter as teclas de atalho pressionadas.
Outras funções com teclas de Atalho:
- Ajuste de Escala (SHIFT): Permite ajustar a escala vertical do gráfico com movimentos laterais do mouse, esta função permite um ajuste similar às plataformas tradicionais (para utilizar, esta opção deve estar habilitada nas configurações da boleta);
- Inserção de Gatilhos (G): Permite inserir marcação de linhas de máxima, mínima, e ponto médio ao clicar em qualquer Candle, repetir operação para apagar. Pressionar (ESC) para sair da função.
Funções adicionais:
- Temporizador de Candle atual;
- Ajuste automático de volume de Stop Loss ao executar entradas ou saídas parciais;
- Ajuste automático de volume de Take Profit ao executar entradas ou saídas parciais (é possível desabilitar nas configurações da boleta);
- Indicador de resultado da operação em andamento, em Financeiro ou em Pontos (Modificável clicando na unidade mostrada);
- Indicador de resultado diário;
- Botões para Ativar/Desativar Stop Loss e Take Profit;
- Guarda configurações por ativo, sendo apenas apagadas ao modificar na configuração inicial, ou remover a boleta do gráfico;
- Ajuste automático de volume de Take Profit ao executar entradas ou saídas parciais (deve estar habilitado nas opções da boleta);
Dicas de Instalação:
Para facilitar o processo, recomenda-se instalar através da aba "Mercado" na caixa de ferramentas;
Após a instalação ir em Exibir -> Navegador
No Navegador ir em Consultor Expert -> Market, e arrastar a boleta até o gráfico.
OBSERVAÇÕES:
- Boleta desenvolvida apenas para contas NETTING;
- A Boleta coloca as ordens Take Profit em forma de ordem limite, para garantir o preenchimento no preço desejado.