Boleta Scalper

Boleta de negociação, para aglizar operação manual no Metatrader 5 no mercado de futuros. 

      
Principais Funções

  • Utilização de teclas de atalho para pre-visualizar ordens pendentes; 
  • Botões para operações a mercado; 
  • Botões para ordens atrás do preço, as quais ajustam o ponto de entrada, esperando o preço voltar uma quantidade de pontos definida no campo "Dist. Atras" para abrir a posição; 
  • Botões para zerar posições e para cancelar as ordens pendentes; 
  • Botão para colocar uma ordem Trail Stop numa posição aberta*; 
* Apenas para posições com saldo positivo 

 

Tipos de Ordens utilizando teclas de Atalho**:  

  • Cancelar Funções de Atalho (ESC): Cancela qualquer função de atalho ativada previamente.
  • Venda (A): Permite visualizar uma ordem pendente de Venda Stop ou Venda Limite, Click no gráfico para confirmar.
  • Compra (D): Coloca uma ordem pendente de Compra Stop ou Compra Limite, Click no gráfico para confirmar.
  • Ordem contrária pendente (TAB): coloca uma ordem "Trail Start" contrária ao movimento, quando o preço atingi-la, será ativada uma ordem pendente que irá ajustando o preço de entrada, entrando ao mercado apenas quando o preço voltar uma certa quantidade de pontos, definida no campo "Dist. Atras", Click no gráfico para confirmar.
  • Take Profit Elástico (E): Este tipo de ordem pode ser colocada apenas quando existe uma posição aberta, ao preço atingi-la, será ativada uma ordem tipo "Trail Stop" para aproveitar movimentos favoráveis à operação, Click no gráfico para confirmar. 
** não é necessário manter as teclas de atalho pressionadas. 

      
Outras funções com teclas de Atalho: 

 
  • Ajuste de Escala (SHIFT):  Permite ajustar a escala vertical do gráfico com movimentos laterais do mouse, esta função permite um ajuste similar às plataformas tradicionais (para utilizar, esta opção deve estar habilitada nas configurações da boleta);
  • Inserção de Gatilhos (G):  Permite inserir marcação de linhas de máxima, mínima, e ponto médio ao clicar em qualquer Candle, repetir operação para apagar. Pressionar (ESC) para sair da função. 


Funções adicionais

  • Temporizador de Candle atual; 
  • Ajuste automático de volume de Stop Loss ao executar entradas ou saídas parciais; 
  • Ajuste automático de volume de Take Profit ao executar entradas ou saídas parciais (é possível desabilitar nas configurações da boleta); 
  • Indicador de resultado da operação em andamento, em Financeiro ou em Pontos (Modificável clicando na unidade mostrada); 
  • Indicador de resultado diário; 
  • Botões para Ativar/Desativar Stop Loss e Take Profit; 
  • Guarda configurações por ativo, sendo apenas apagadas ao modificar na configuração inicial, ou remover a boleta do gráfico; 
  • Ajuste automático de volume de Take Profit ao executar entradas ou saídas parciais (deve estar habilitado nas opções da boleta); 

 

Dicas de Instalação: 

 

Para facilitar o processo, recomenda-se instalar através da aba "Mercado" na caixa de ferramentas; 

Após a instalação ir em Exibir -> Navegador 

No Navegador ir em Consultor Expert -> Market, e arrastar a boleta até o gráfico. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Boleta desenvolvida apenas para contas NETTING

- A Boleta coloca as ordens Take Profit em forma de ordem limite, para garantir o preenchimento no preço desejado.  



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