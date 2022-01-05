Boleta Scalper

Boleta de negociação, para aglizar operação manual no Metatrader 5 no mercado de futuros.





Principais Funções:





Utilização de teclas de atalho para pre-visualizar ordens pendentes;

Botões para operações a mercado;

Botões para ordens atrás do preço, as quais ajustam o ponto de entrada, esperando o preço voltar uma quantidade de pontos definida no campo "Dist. Atras" para abrir a posição;

Botões para zerar posições e para cancelar as ordens pendentes;

Botão para colocar uma ordem Trail Stop numa posição aberta*;

* Apenas para posições com saldo positivo









Tipos de Ordens utilizando teclas de Atalho**:

Cancelar Funções de Atalho (ESC): Cancela qualquer função de atalho ativada previamente.

(ESC): Cancela qualquer função de atalho ativada previamente. Venda (A): Permite visualizar uma ordem pendente de Venda Stop ou Venda Limite, Click no gráfico para confirmar.

(A): Permite visualizar uma ordem pendente de Venda Stop ou Venda Limite, Click no gráfico para confirmar. Compra (D): Coloca uma ordem pendente de Compra Stop ou Compra Limite, Click no gráfico para confirmar.

(D): Coloca uma ordem pendente de Compra Stop ou Compra Limite, Click no gráfico para confirmar. Ordem contrária pendente (TAB): coloca uma ordem "Trail Start" contrária ao movimento, quando o preço atingi-la, será ativada uma ordem pendente que irá ajustando o preço de entrada, entrando ao mercado apenas quando o preço voltar uma certa quantidade de pontos, definida no campo "Dist. Atras", Click no gráfico para confirmar.

(TAB): coloca uma ordem "Trail Start" contrária ao movimento, quando o preço atingi-la, será ativada uma ordem pendente que irá ajustando o preço de entrada, entrando ao mercado apenas quando o preço voltar uma certa quantidade de pontos, definida no campo "Dist. Atras", Click no gráfico para confirmar. Take Profit Elástico (E): Este tipo de ordem pode ser colocada apenas quando existe uma posição aberta, ao preço atingi-la, será ativada uma ordem tipo "Trail Stop" para aproveitar movimentos favoráveis à operação, Click no gráfico para confirmar.

** não é necessário manter as teclas de atalho pressionadas.





Outras funções com teclas de Atalho:





Ajuste de Escala (SHIFT): Permite ajustar a escala vertical do gráfico com movimentos laterais do mouse, esta função permite um ajuste similar às plataformas tradicionais (para utilizar, esta opção deve estar habilitada nas configurações da boleta);

(SHIFT): Permite ajustar a escala vertical do gráfico com movimentos laterais do mouse, esta função permite um ajuste similar às plataformas tradicionais (para utilizar, esta opção deve estar habilitada nas configurações da boleta); Inserção de Gatilhos (G): Permite inserir marcação de linhas de máxima, mínima, e ponto médio ao clicar em qualquer Candle, repetir operação para apagar. Pressionar (ESC) para sair da função.





Funções adicionais:





Temporizador de Candle atual;

Ajuste automático de volume de Stop Loss ao executar entradas ou saídas parciais;

Ajuste automático de volume de Take Profit ao executar entradas ou saídas parciais (é possível desabilitar nas configurações da boleta);

Indicador de resultado da operação em andamento, em Financeiro ou em Pontos (Modificável clicando na unidade mostrada);

Indicador de resultado diário;

Botões para Ativar/Desativar Stop Loss e Take Profit;

Guarda configurações por ativo, sendo apenas apagadas ao modificar na configuração inicial, ou remover a boleta do gráfico;

Ajuste automático de volume de Take Profit ao executar entradas ou saídas parciais (deve estar habilitado nas opções da boleta);









Dicas de Instalação:









Para facilitar o processo, recomenda-se instalar através da aba "Mercado" na caixa de ferramentas;





Após a instalação ir em Exibir -> Navegador





No Navegador ir em Consultor Expert -> Market, e arrastar a boleta até o gráfico.









OBSERVAÇÕES:





- Boleta desenvolvida apenas para contas NETTING;





- A Boleta coloca as ordens Take Profit em forma de ordem limite, para garantir o preenchimento no preço desejado.







