Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil

Boleta de negociação, adiciona automáticamente as ordens Take Profit e Stop Loss quando excutada uma ordem de compra ou venda.

Ao apertar as teclas de atalho (A, D, ou TAB), serão inseridas duas linhas de pre-visualização, representando as futuras ordens de take profit (azul) e stop loss (vermelho), as quais irão manter o distanciamento especificado pelo usuário. Ditas ordens só serão adicionadas ao ser executada a ordem inicial.

Ao operar a mercado, as ordens pendentes de take profit, e stop loss serão adicionadas de forma imediata.





- Nota: é necessário inserir as ordens pendentes apenas utilizando as teclas A, D ou TAB, ou os botões da boleta. Da mesma forma, só será reconhecida a quantidade de lotes inserida no campo editável no gráfico.





Na configuração inicial:

- É possível adicionar/configurar a visualização do tempo restante do Candle na linha de preço.

- Som de execução de ordens pode ser ativado/desativado.

- É possível configurar/desativar o resultado aberto da operação, em pontos ou reais.





Depois da ordem inicial ter sido executada, você fica livre de mudar o distanciamento das ordens Stop Loss e Take Profit.

O botão "CANCELAR ORDENS", irá eliminar qualquer ordem colocada.

O botão "ZERAR POSIÇÃO" Irá zerar a posição ativa a mercado.

Botões "TP ON/OFF" e "SL ON/OFF" irão ativar/desativar a adição de stop loss e take profit em tempo real.

você pode visualizar o reaultado financeiro do último negócio encerrado (U), assim como o resultado total do dia (T), no canto inferior direito do gráfico.

CAMPOS DE EDIÇÃO EM TEMPO REAL, DE LOTE (NÚMERO DE CONTRATOS), DISTÂNCIA DE STOP LOSS E TAKE PROFIT, E DISTÂNCIA DO PREÇO PARA ORDENS ATRÁS:

- Campo de lote (quantidade de contratos) entre os botões de COMPRA e VENDA.

- Campos de distância SL (stop loss) e TP (take profit), definidos no gráfico.

- Campo de distância da ponta do preço (DP), apenas para ordens atrás.





Os botões COMPRA ATRAS, VENDA ATRAS, ativam um tipo especial de ordem, que consiste no seguimento do preço para entrar apenas quando o preço retrocede certa quantidade de pontos. Exemplo: o preço do ativo está aumentando, ao clicar em VENDA ATRAS, o expert começará seguir o preço até ele voltar certa quantidade de pontos, definida pelo usuário no campo DP (distância da ponta do preço), nesse ponto é executada a ordem de venda.





ATALHOS DO TECLADO PARA INSERÇÃO RÁPIDA DE ORDENS PENDENTES (NÃO DEVE-SE UTILIZAR O MÉTODO NORMAL DO METATRADER):

Ao apertar a tecla "A", e a seguir, clicando no gráfico, é possivel inserir uma ordem pendente de compra, no ponto do clique. O mesmo procedimento, apertando a tecla "D", insere uma ordem pendente de venda. Da mesma forma, o "TAB" deixa uma ORDEM ATRAS apregoada.

O status da ação a ser realizada após clicar, pode ser verificado no canto superior esquerdo do gráfico, onde mostra COMPRA, VENDA ou ORDEM ATRAS APREGOADA.

basta apertar "ESC" para cancelar a ação.





OBSERVAÇÕES:

- Este EA funciona com várias ordens pendentes.

- Este EA funciona em qualquer ativo.

- Apenas para contas NETTING

- Este EA não funciona em forex.