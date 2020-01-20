Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil

Boleta de negociação, adiciona automáticamente as ordens Take Profit e Stop Loss quando excutada uma ordem de compra ou venda.

Ao apertar as teclas de atalho (A, D, ou TAB), serão inseridas duas linhas de pre-visualização, representando as futuras ordens de take profit (azul) e stop loss (vermelho), as quais irão manter o distanciamento especificado pelo usuário. Ditas ordens só serão adicionadas ao ser executada a ordem inicial.

Ao operar a mercado, as ordens pendentes de take profit, e stop loss serão adicionadas de forma imediata.


- Nota: é necessário inserir as ordens pendentes apenas utilizando as teclas A, D ou TAB, ou os botões da boleta. Da mesma forma, só será reconhecida a quantidade de lotes inserida no campo editável no gráfico.


Na configuração inicial:

- É possível adicionar/configurar a visualização do tempo restante do Candle na linha de preço.

- Som de execução de ordens pode ser ativado/desativado.

- É possível configurar/desativar o resultado aberto da operação, em pontos ou reais.


Depois da ordem inicial ter sido executada, você fica livre de mudar o distanciamento das ordens Stop Loss e Take Profit.

O botão "CANCELAR ORDENS", irá eliminar qualquer ordem colocada.

O botão "ZERAR POSIÇÃO" Irá zerar a posição ativa a mercado.

Botões "TP ON/OFF" e "SL ON/OFF" irão ativar/desativar a adição de stop loss e take profit em tempo real.

você pode visualizar o reaultado financeiro do último negócio encerrado (U), assim como o resultado total do dia (T), no canto inferior direito do gráfico.

CAMPOS DE EDIÇÃO EM TEMPO REAL, DE LOTE (NÚMERO DE CONTRATOS), DISTÂNCIA DE STOP LOSS E TAKE PROFIT, E DISTÂNCIA DO PREÇO PARA ORDENS ATRÁS:

- Campo de lote (quantidade de contratos) entre os botões de COMPRA e VENDA.

- Campos de distância SL (stop loss) e TP (take profit), definidos no gráfico.

- Campo de distância da ponta do preço (DP), apenas para ordens atrás.


Os botões COMPRA ATRAS, VENDA ATRAS, ativam um tipo especial de ordem, que consiste no seguimento do preço para entrar apenas quando o preço retrocede certa quantidade de pontos. Exemplo: o preço do ativo está aumentando, ao clicar em VENDA ATRAS, o expert começará seguir o preço até ele voltar certa quantidade de pontos, definida pelo usuário no campo DP (distância da ponta do preço), nesse ponto é executada a ordem de venda.


ATALHOS DO TECLADO PARA INSERÇÃO RÁPIDA DE ORDENS PENDENTES (NÃO DEVE-SE UTILIZAR O MÉTODO NORMAL DO METATRADER):

Ao apertar a tecla "A", e a seguir, clicando no gráfico, é possivel inserir uma ordem pendente de compra, no ponto do clique. O mesmo procedimento, apertando a tecla "D", insere uma ordem pendente de venda. Da mesma forma, o "TAB" deixa uma ORDEM ATRAS apregoada.

O status da ação a ser realizada após clicar, pode ser verificado no canto superior esquerdo do gráfico, onde mostra COMPRA, VENDA ou ORDEM ATRAS APREGOADA.

basta apertar "ESC" para cancelar a ação.


OBSERVAÇÕES:

- Este EA funciona com várias ordens pendentes.

- Este EA funciona em qualquer ativo.

- Apenas para contas NETTING

- Este EA não funciona em forex.

Recommended products
Real Time Spread Display Tool
Yue Wen Wang
Utilities
Real-Time Spread Display Tool A   real-time spread display tool   is a specialized software or application designed to provide traders and investors with instant, live data on the   spread —the difference between the bid price (the price at which buyers are willing to purchase an asset) and the ask price (the price at which sellers are willing to sell it)—for various financial instruments. This tool is critical in markets such as forex (FX), stocks, futures, and cryptocurrencies, where price f
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Utilities
The RenkoChart tool presents an innovative and highly flexible approach to visualizing market data in MetaTrader 5. This expert creates a custom symbol with Renko bricks directly on the chart, displaying accurate prices at the respective opening date/time for each brick. This feature makes it possible to apply any indicator to the Renko chart. Furthermore, this tool also allows access to historical brick data through native methods in the MQL5 programming language, such as iOpen, iHigh, iLow and
FREE
Indicator Values Panel MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilities
Indicator Values Panel – Your Ultimate Indicator Monitoring Solution! Are you tired of constantly switching between indicators to check values? Want a simple, elegant, and real-time solution that puts all key indicator readings in one place? Indicator Values Panel is the ultimate utility for traders who want a clear and concise display of important indicator values – directly on their chart! What is Indicator Values Panel? Indicator Values Panel is a sleek, easy-to-use utility that provides rea
Easy Order Watcher
PT KARSA REKA CIPTA
Utilities
Easy Order Watcher — Smart Trade Monitoring & Notifications Stay in control of your trades — wherever you are. Easy Order Watcher   is a lightweight and powerful Expert Advisor (EA) that tracks your live trades and instantly   notifies you when your positions hit key profit or loss levels   — based on   your own custom thresholds . It also displays real-time   margin level   and   time-stamped alerts adjusted to your time zone. Whether you're away from your desk or managing multiple trades, t
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilities
Signals Executor for Telegram is a Utility that allows you to execute and manage positions from messages sent in Telegram Chats. Chat messages are processed to check for the existence of commands, and the command will be executed if its parameters are valid. You need the Telegram Bot Token and Chat Id to configure the input parameters. It is possible to restrict the sending of commands through the User Id, which must be configured in the input parameters. Valid Commands: Buy and Sell: Market or
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
Utilities
You can see Binance Spot data instantly in Metatrader 5 and it allows you to use all the features that Metatrader has provided to you. You can access the data of all symbols listed on Binance Futures. Don't forget to set the timezone. Binance it's 00:00 UTC. You need to fix it according to your own country You need to install the free Binance Spot Symbol List plugin. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 After loading, it automatically downloads the data of the cryptos in the market obser
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilities
Fast Manager (MT5 Manager) is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel: execute trades instantly using the on-chart Buy, Sel
Tiger Lite
Dang Cong Duong
Utilities
Tiger Lite recreate the history of entry and exit orders. The goal is that you can grasp their strategy how to play. CSV format support for WEB, MT4 and MT5 platforms. The sequence of steps is described in the photo. Note: Please choose the existing date and symbol on the CSV file. For MT4/5, export historical data and copy the records to excel, save it with the extension CSV. For MT4/MT5/WEB, save the name with format mt4.csv/mt5.csv/web.csv If you get the history from another source and your
FREE
A Simple and Practical Order Entry Panel
Shou Xin Geng
Utilities
This Order Risk Control Panel is designed with the core concept of "Simple, Efficient and Accurate Risk Control". Tailor-made for all types of traders, whether they are beginners or experienced professionals, it allows for quick mastery and realization of refined risk management in every trade. The panel deeply integrates risk control logic into the entire order placement process, fundamentally addressing the pain points of "cumbersome risk control settings and delayed operations" in traditiona
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Keyboard Trader
MARTIN ANDRES DEL NEGRO
Utilities
Keyboard Trader   is a tool designed for ultra-fast trading in   MetaTrader 5 (MT5)   using   keyboard shortcuts . Here’s a concise description of its features: Swift Execution : Keyboard Trader allows you to execute orders rapidly without clicking. You can use keyboard shortcuts to efficiently open and close positions. Ideal for News Trading : Given the need for quick action during news events, this tool is particularly useful for trading during high volatility moments. Customizable Hotkeys : T
Trade2Telegram
Strifor (Mauritius) Ltd
Utilities
Trade2Telegram — a plugin for automatic trade notifications from MetaTrader to Telegram. This tool is designed for traders managing capital, running signal channels, or leading educational communities. The plugin copies all trading operations from the terminal and publishes them to a selected Telegram chat, group, or channel. Messages are sent automatically when positions are opened or closed, stop-loss or take-profit levels are changed, pending orders are triggered, or trades are partially clos
FREE
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Utilities
Smart EA Summary MT5 – EA Profit Panel by Magic Number Do you run multiple Expert Advisors and want to track their individual performance? Smart EA Summary is a smart visual tool that displays the net profit/loss of all closed trades, grouped by Magic Number and Symbol, directly on your chart in a clean, responsive panel. Click Here for MT4 Version * Introductory Offer : the current price is only   49 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   75 USD , and gradually up to
Auto risk manager PRO MT5
Igor Chugay
Utilities
AUTO RISK MANAGER PRO: your partner in Forex trading! AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — version for MT4 Demo version + detailed description Stop losing money due to emotions! It’s time to trust risk management to a professional algorithm. Imagine this situation: the market suddenly moves against your position while you are sleeping, working, or spending time with your family. Sounds familiar? With Auto Risk Manager Pro — not anymore! Advantages: Revolutionary approach to risk management Automatic capi
Close MT5 Script by PipTick
Michal Jurnik
Utilities
The   Close script   is a simple tool that allows traders to close their trades by three methods. Just run the script and choose the close method. Closing methods Symbol  - Allows closing all open trades for a specific symbol. All_Trades  - Allows closing all open trades. Magic_Number  - Allows closing all open trades according to their magic number. Recommendation AutoTrading functions must be activated.  If the AutoTrading function is disabled, the script will not work. EA should be stopped.
FREE
G Trade Broker Check
Hamidreza Sadkhosravi
Utilities
G Trade Broker Check – Instantly Evaluate Broker Performance Across Multiple Accounts and Leverage Settings Take your trading to the next level by analyzing your broker’s performance in real time! With G Trade Broker Check , traders can effortlessly track their broker’s behavior over the past 24 hours on any symbol added to the Market Watch in MT5. Whether you’re comparing multiple brokers, testing different account types, or analyzing varying leverage setups, this powerful Expert Advisor prov
FREE
MT5 To Telegram Pro
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilities
MT5 to Telegram Pro/Copier is a powerful MetaTrader 5 Expert Advisor designed to enhance your trading experience by sending real-time trade notifications and comprehensive reports to your Telegram channel. Ideal for signal providers and trainers, this utility copies trades placed manually or by other EAs in your account, offering customizable alerts, advanced trade management, and a user-friendly dashboard for performance insights. It streamlines communication with subscribers without relying o
Support Or Resistance Alert Broken
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilities
"Support or Resistance Alert Broken" is a simple and very intuitive tool that allows you to create or eliminate horizontal and trend supports and / or resistances with a simple click. When the support or resistance line is broken by the closing price at the end of the current candle, the "Support or Resistance Alert Broken" tool will send an alert with sound, as well as a notification to the MT4 or MT5 mobile application. This tool can send alerts from multiple pairs at the same time. Utility
Orion Telegram Notifier Bot
Joao Paulo Botelho Silva
Utilities
Orion Telegram Notifier Bot  allows the trader to receive trade notifications in his Telegram whenever a position is opened or closed. The EA sends notifications showing the Symbol, Magic Number, Direction, Lot (Volume), Entry Price, Exit Price, Take Profit, Stop-Loss and Profit of the position. How to setup Orion Telegram Notifier? Open Telegram and Search for “BotFather” Click or Type “/newbot” Create a nickname and username (Example: nickname: MT5trades   - username: MT5TelegramBot) *The use
Grid Netting and Hedge Accounts
Sergio Domingues
Utilities
Features 1️⃣ Flexible Grid Order Configuration Set price levels and spacing between orders. Customize order sizes and maximum number of positions for better risk control. 2️⃣ Hedge and Netting Modes Hedge Mode : Allows simultaneous long and short positions , ideal for advanced strategies. Netting Mode : Consolidates positions for easier balance management. 3️⃣ Supported Order Types Limit Orders : Buy and sell at predetermined prices. Market Orders : Instant execution. Integrated Take-Profit : Wi
Drawdown Terminator
Sivakumar Paul Suyambu
5 (1)
Utilities
Drawdown Terminator – Account-wide Equity Guardian for MT5 Protect your capital. Lock your profits. Sleep without watching every tick. ️ 1. What is Drawdown Terminator? Drawdown Terminator is an MT5 utility (non-trading Expert Advisor) designed to protect your entire account equity – not just a single EA or symbol. It continuously monitors your total account equity / capital , and when your Equity Profit Target or Equity Loss Limit is reached, it can automatically: Close all open position
Dimatis Sniper
Vincent Teddy Rakotomalala
Utilities
Description: Dimatis Sniper is a convenient tool designed to simplify order placement and risk evaluation for traders. By displaying the risk amount directly on the screen, this tool allows traders to assess risk in real-time, facilitating informed decision-making before executing transactions. Key Features: Real-Time Risk Assessment: Evaluate the risk associated with each transaction instantly on your screen, facilitating informed decision-making. Visual Representation of Risks: Use intuitive v
VR MultiPrice Analysis MT5
Vladimir Pastushak
Utilities
VR MultiPrice Analysis is an indicator that determines the strength of a currency in a currency pair. Let's take the EUR / USD pair as an example. How can we determine which currency is currently weak and which is strong? The easiest and most reliable way is to compare the EUR against other currencies, excluding the USD. The variants of power distribution: The EUR is rising against other currencies - this is a sign that the currency has become more attractive to traders and investors, or good ne
Precision Data Extractor ATR
Darian Michael Peelar
Utilities
Introducing the  Precision Data Extractor: ATR , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Average True Range  ( ATR )—from  multiple timeframes  and  periods , then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models ,  trading algorithms , or  in-depth market analyses . Compatible with  Forex ,  Stocks , and  Commodit
News History Expoter
Donaldo Sande Angiela
Utilities
This program is designed to download economic calendar news events for a specified country over a selected date range, allowing traders to analyze and incorporate important economic data into their trading strategies. By specifying both a start and end date, as well as a country code, the program retrieves relevant news events within the defined period and exports them to a CSV file for easy review and analysis. This tool helps traders stay informed about scheduled economic events that may impac
FREE
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
Utilities
Trade Control Panel Function Normal One Click Function Close All Close All Profit Close All Loss Close All Pending Order Close All Sell Close All Buy Advance One Click Function 1.  Close Partial Lot Sell by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent you wanted. No longer partial close one by one for every open position Manual input for desire percent 2. Close Partial Lot Buy by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent
NasDaq Killer
Nam Hoai Khau
1 (1)
Experts
Are you tired of struggling in the world of trading? I've been trading for over 5 years, and it took me quite some time to achieve consistency. Right now, I'm successfully using this trading robot to generate passive income with my funded account on FTMO. I understand how frustrating it can be when proprietary firms profit from your setbacks. This trading bot can be your ticket to success by helping you meet the requirements of most prop firms. However, please keep in mind that I currently run
Time to Close Candle
German David Nino Cifuentes
Utilities
TimeToClose The "TimeToClose" indicator is an essential tool for traders who need to monitor the remaining time before a candle closes. This indicator displays the remaining time directly on the BID line, providing a clear and precise reference during real-time trading. Key Features: Displays the remaining time for the current candle to close. Direct integration on the BID line for better visualization. Simple and user-friendly configuration. Ideal for all types of traders, from beginners to pro
FREE
Binance MT5 Copier
Roman Zhitnik
Utilities
Binance Copier allows to seamlessly and easily copy trades between MT5 and Binance Futures! The tool's main feature is to replicate trades and all available orders between MetaTrader 5 and Binance that can be applied to both Expert Advisors and manually opened ones. Key Features: Bidirectional Copying - MT5 → Binance (Master Mode): Copy your MT5 trades to Binance - Binance → MT5 (Slave Mode): Mirror Binance positions in MT5 - Real-time synchronization with configurable delays Complete Trade M
MT5 to Telegram bot
Maksim Plotnikov
5 (1)
Utilities
MT5 to Telegram Signals This utility is simple to use and supports a wide variety of settings: Pick your desired Telegram group and enter the bot token and the chat id Get notified when orders are placed, modified, executed, closed… or any combination of states Connect your broker account with Telegram and stop missing important notifications. Would you like to receive Telegram notifications? Are you looking for a simple way to share trade signals with your followers? Do you need to start docume
FREE
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT5 - the ultimate risk management tool designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT5 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indices t
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (15)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. The price will increase after 20 sales. Remaining copies at $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Utilities
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Utilities
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilities
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . Before buying, you can test the demo version on a demo account. Demo version here . Full instruction here . Main functionality and benefits: Supports copying MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, including MT5 netting accounts. * Supports copying Dem
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilities
Trade copier for MT5 is a trade copier for the МetaТrader 5 platform. It copies forex trades  between any accounts   MT5 - MT5, MT4 - MT5 for the COPYLOT MT5 version (or MT4 - MT4 MT5 - MT4 for the COPYLOT MT4 version)    Reliable copier!         MT4 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex You can also copy trades in the МТ4 terminal (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):     COPYLOT CLIENT for MT4
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilities
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Intelligence for Modern Traders Overview The Smart Stop Scanner brings professional stop-loss monitoring to every chart. It analyzes market structure, detects meaningful breakouts, and identifies the most relevant protective levels across Forex, Gold, Indices, Metals, Crypto, and more. All results appear inside one clean, DPI-aware dashboard designed for clarity, speed, and instant decision-making. How Stop-Loss Levels Are Identified Instead of rely
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilities
Copy trade signals from Telegram channels you already belong to (including private and restricted channels) directly into MetaTrader 5. Set your risk rules once, monitor execution, and manage positions with built-in protections designed to reduce mistakes and overtrading. Fast setup : configure your channels, select what to copy, and start within minutes using a clean on-chart interface. User Guide + Demo | MT4 Version | Discord Version Who this is for Traders who follow one or more signal provi
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilities
EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indicators manu
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Smart Stop Manager – Automated Stop-Loss Execution with Professional Precision Overview The Smart Stop Manager is the execution layer of the Smart Stop lineup, built for traders who require structured, reliable, and fully automated stop-loss management across multiple open positions. It continuously monitors active trades, calculates the optimal stop level using Smart Stop market-structure logic, and updates stops automatically with clean, transparent rules. Whether managing a single asset or
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilities
Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders, trade modifications, pa
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilities
Telegram to MT5: The Ultimate Signal Copying Solution Simplify your trading with Telegram to MT5, the modern tool that copies trading signals directly from Telegram channels and chats to your MetaTrader 5 platform, without the need for DLLs. This powerful solution ensures precise signal execution, extensive customization options, saves time, and boosts your efficiency. [ Instructions and DEMO ] Key Features Direct Telegram API Integration Authenticate via phone number and secure code. Easily man
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilities
This product filters   all expert advisors and manual charts   during news time.  It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system   that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase   The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from her
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilities
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account typ
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the "Grid manual" will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. F
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilities
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilities
Trading Panel for trading in One click.  Working with positions and orders!  Trading from the  chart  or the  keyboard . With our trading panel, you can execute trades with a single click directly from the chart and perform trading operations 30 times faster than with the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions make trading faster and more convenient for traders. Graphic tips, info labels, and full information on trade deals are on the chart MetaTrader.  
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilities
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilities
Cerberus the Equity Watcher  is a risk management tool that constantly monitors your account equity and avoid major drawdowns, caused by faulty EAs or by your emotional behaviour if you are a discretional trader. It is extremely useful for systematic traders that rely on EAs that might contain bugs, or that might not performed well in unexpected market conditions.  Cerberus let you set a minimum equity value and (optionally) a  maximum value , if either of those are reached all positioned are f
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilities
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
More from author
Boleta Scalper
Carlos Ignacio Rincones Pons
Utilities
Boleta de negociação, para aglizar operação manual no Metatrader 5 no mercado de futuros.         Principais Funções :  Utilização de teclas de atalho para pre-visualizar ordens pendentes;  Botões para operações a mercado;  Botões para ordens atrás do preço, as quais ajustam o ponto de entrada, esperando o preço voltar uma quantidade de pontos definida no campo "Dist. Atras" para abrir a posição;  Botões para zerar posições e para cancelar as ordens pendentes;  Botão para colocar uma ordem Tr
Filter:
Claudio Aliro
25
Claudio Aliro 2020.02.21 13:43 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review