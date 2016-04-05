Grid Assistent

Специализированный торговый помощник, разработанный для автоматизации ручной торговли сеточными стратегиями (Grid) на платформе MetaTrader 5 (работает исключительно на хеджинговых счетах).

Основные возможности и логика работы

1. Интерактивная кнопка экстренного закрытия («ЗАКРЫТЬ ВСЁ»)

На графике отображается крупная информативная кнопка темно-красного цвета.

При нажатии на неё советник мгновенно закрывает все открытые рыночные позиции и удаляет все отложенные ордера по текущему торговому инструменту.

2. Автоматическое восстановление отработавших колен (Grid Recovery)

Если ордер или позиция закрываются по тейк-профиту (в плюс), ассистент автоматически сканирует историю, находит параметры исходного входа (цену, объем, Stop Loss и Take Profit) и выставляет аналогичную лимитную заявку на ту же ценовую отметку.

Защита от дублей: Встроена проверка текущих позиций и отложенных ордеров (IsPriceOccupied). Перед выставлением лимитки бот сканирует график — если цена уже занята, новый ордер не плодится, исключая появление задвоенных колен при перезапусках или сбоях терминала.

3. Защита по эквити (Экстренный срез просадки)

Параметр InpEquityDropPercent позволяет задать допустимый процент просадки баланса.

При достижении этого уровня советник автоматически закрывает самое старое (убыточное) колено сетки, разгружая депозит.

Между срезами работает защитный таймер (InpCutCooldown), предотвращающий цепную реакцию («бензопилу») при резких импульсах рынка.

4. Умная зачистка (InpUseSmartCleanup)

Если на рынке не осталось открытых позиций по инструменту, советник автоматически очищает сетку от оставшихся нетронутыми отложенных ордеров, чтобы они не болтались в рынке впустую.

Входные параметры (Inputs)

InpEquityDropPercent (значение по умолчанию: 11.0) — процент падения эквити от баланса, при котором происходит экстренный срез самого старого колена (0 — отключено).

InpCutCooldown (значение по умолчанию: 60) — задержка в секундах между экстренными срезами колен для защиты от резких скачков цены.

InpUseSmartCleanup (значение по умолчанию: true) — включение умной зачистки висящих отложек при полном закрытии всех позиций.

InpRestoreKnees (значение по умолчанию: true) — включение автоматического восстановления отработавших в плюс колен сетки.





Grid Assistant Vadyxa v3 (MQL5)