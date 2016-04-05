Grid Assistent

Grid Assistant Vadyxa v3 (MQL5)
Специализированный торговый помощник, разработанный для автоматизации ручной торговли сеточными стратегиями (Grid) на платформе MetaTrader 5 (работает исключительно на хеджинговых счетах).
 Основные возможности и логика работы
1. Интерактивная кнопка экстренного закрытия («ЗАКРЫТЬ ВСЁ»)
На графике отображается крупная информативная кнопка темно-красного цвета.
При нажатии на неё советник мгновенно закрывает все открытые рыночные позиции и удаляет все отложенные ордера по текущему торговому инструменту.
2. Автоматическое восстановление отработавших колен (Grid Recovery)
Если ордер или позиция закрываются по тейк-профиту (в плюс), ассистент автоматически сканирует историю, находит параметры исходного входа (цену, объем, Stop Loss и Take Profit) и выставляет аналогичную лимитную заявку на ту же ценовую отметку.
Защита от дублей: Встроена проверка текущих позиций и отложенных ордеров (IsPriceOccupied). Перед выставлением лимитки бот сканирует график — если цена уже занята, новый ордер не плодится, исключая появление задвоенных колен при перезапусках или сбоях терминала.
3. Защита по эквити (Экстренный срез просадки)
Параметр InpEquityDropPercent позволяет задать допустимый процент просадки баланса.
При достижении этого уровня советник автоматически закрывает самое старое (убыточное) колено сетки, разгружая депозит.
Между срезами работает защитный таймер (InpCutCooldown), предотвращающий цепную реакцию («бензопилу») при резких импульсах рынка.
4. Умная зачистка (InpUseSmartCleanup)
Если на рынке не осталось открытых позиций по инструменту, советник автоматически очищает сетку от оставшихся нетронутыми отложенных ордеров, чтобы они не болтались в рынке впустую.
 Входные параметры (Inputs)
InpEquityDropPercent (значение по умолчанию: 11.0) — процент падения эквити от баланса, при котором происходит экстренный срез самого старого колена (0 — отключено).
InpCutCooldown (значение по умолчанию: 60) — задержка в секундах между экстренными срезами колен для защиты от резких скачков цены.
InpUseSmartCleanup (значение по умолчанию: true) — включение умной зачистки висящих отложек при полном закрытии всех позиций.
InpRestoreKnees (значение по умолчанию: true) — включение автоматического восстановления отработавших в плюс колен сетки.


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5 (8)
Utilities
Working Demo Download Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders,
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Utilities
Telegram To MT5 — Signal Copier Turn the trading calls from your Telegram channels into real MT5 orders — automatically, on as many accounts as you like, with risk and rules fully under your control. Telegram To MT5 connects the VIP / signal channels you already follow on Telegram to your MetaTrader 5 terminal. A free companion desktop app reads the messages (even from channels that block bots), and this Expert Advisor executes them on your account — applying your own risk settings, symbol mappi
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