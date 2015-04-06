Gempaz

Technical analysis based on indicators Bollinger Band, ATR, RSI, and Volume.

Sometime win, sometime loss.
Martingale.
Hidden Stoploss.

prefer frame time M5

Buy Trade Rules:
When a squeeze BB is formed,
# rsi above 50,
# Ask above BB Main line
# ATR is rising,
# volume above minima_volume.
Stoploss (hidden) : Lower line BB (apply to low)

Sell Trade Rules:
When a squeeze BB is formed,
# rsi below 50,
# Ask below BB Main line,
# ATR is rising,
# volume above minima_volume.
Stoploss  (hidden) : Upper line BB (apply to high)


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Norhisham Mohd Rudin
Experts
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
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