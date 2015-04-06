Gempaz
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Technical analysis based on indicators Bollinger Band, ATR, RSI, and Volume.
Sometime win, sometime loss.
Martingale.
Hidden Stoploss.
prefer frame time M5
Buy Trade Rules:
When a squeeze BB is formed,
# rsi above 50,
# Ask above BB Main line
# ATR is rising,
# volume above minima_volume.
Stoploss (hidden) : Lower line BB (apply to low)
Sell Trade Rules:
When a squeeze BB is formed,
# rsi below 50,
# Ask below BB Main line,
# ATR is rising,
# volume above minima_volume.
Stoploss (hidden) : Upper line BB (apply to high)