Cuervo SMAX trading II

Cuervo SMAX

Estrategia basada en la Media Móvil Simple de 20 periodos! Este asesor experto (EA) utiliza la poderosa combinación de la SMA de 20 periodos y un sistema de gestión de riesgos inteligente para identificar oportunidades de trading rentables en el mercado.

Características destacadas:

  • Estrategia basada en la SMA de 20 periodos: Identifica la dirección de la tendencia actual y genera señales de entrada precisas.
  • Gestión de riesgos avanzada: Controla el tamaño máximo de lote y establece niveles de stop-loss para limitar las pérdidas.
  • Fácil personalización: Ajusta los parámetros de acuerdo a tus preferencias y estrategia de trading.
  • Compatibilidad con diferentes mercados y marcos de tiempo: Opera en múltiples pares de divisas y marcos de tiempo.

Recuerda que ninguna estrategia de trading garantiza ganancias consistentes . Además, es recomendable realizar pruebas en una cuenta de demostración con el bot  antes de operar en una cuenta real.



Recommended products
Super Oscillator EA MT4
Marta Gonzalez
Experts
Super Oscillator is an ea based on the super oscillator indicator.  https://www.mql5.com/es/market/product/59070 This ea uses the indicator's trend exhaustion signal to initiate a countertrend strategy. The system has a costly lotage, although it can have more than one operation open at a time It does not require large capital or margin requirements to be operated. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first"
EMA Trend Following
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
This is a very nice EA which is running on Trend basis on EMA settings, very good returns, with SL and TP, if trade goes in loss the next trade according to loss can adjust this EA, I am uploading the back test of that EA as well, you can see that as well. You will never find that trending base EA in that price from anywhere, I am using this EA since almost 01 year and on my profiles you can see some live accounts as well.
Curiosity 9 F 4
Marta Gonzalez
Experts
Curiosity 9 F4  It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Curiosity 9 have more than 260 customization options for your trade. Different options for different styles of trade.  Curiosity 9 F4 is a Trend system of trade with different algorithm of trade mode.  This EA using signals to place orders.  Is a revolution in the  customization of the trading. The algorithms developed for t
Curiosity 8 THE M100
Marta Gonzalez
Experts
Curiosity 8 M100  It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Curiosity 8 have more than 260 customization options for your trade. Different options for different styles of trade.  Curiosity 8 M100 is a Trend system of trade with different algorithm of trade mode.  This EA using signals to place orders.  Is a revolution in the  customization of the trading. The algorithms developed
Optimus Prime Pro Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
5 (4)
Experts
Optimus Prime Pro, tu aliado en el emocionante mundo del trading de divisas! Optimus Prime es un asesor experto meticulosamente diseñado para la plataforma MT4, con un enfoque especializado en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot de trading automático ha sido creado con precisión y eficiencia para ayudarte a aprovechar al máximo las oportunidades del mercado, llevando tu experiencia de trading al siguiente nivel. Características Destacadas de Optimus Prime: Optimización
FREE
Amelia
Hugo Torrecilla Antolin
Experts
Limited time offer for $ 40 . Launch promotion. Price will go up soon to 100$. Description: Alex AI is a trading system based on Fibonacci grids. Designed with an AI capable of achieving the best trading results. Searching for entries and exits based on Fibonacci rules. The system analyses the markets in search of the best opportunities and through a maya achieves the best results. The use of tools based on the Fibonacci sequence and Fibonacci retracement levels in the technical analysis of fi
PulseBar EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
PulseBar EA is a dynamic multi-group breakout scalping Expert Advisor that combines volatility pulse detection with candlestick breakout logic to capture rapid intraday price movements. Built with precision algorithms and group-based trade management, it delivers consistent scalping performance across volatile market sessions. Whether you trade XAU/USD (Gold), major forex pairs, or indices, PulseBar EA adapts seamlessly to changing momentum, identifying breakout “pulse bars” and executing trades
Canberra
Mikhail Mitin
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators:  Bollinger Bands  and  OsMA  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly
WH Fair Value Gap EA MT4
Wissam Hussein
Experts
Introducing our state-of-the-art Expert Advisor (EA) based on the highly effective Fair Value Gap Indicator. Designed for both novice and experienced traders, this EA leverages sophisticated algorithms to identify and exploit market inefficiencies, ensuring you capitalize on every trading opportunity. CONTACT ME  After Purchase for Manual guide (.pdf) MT5 Version :  WH Fair Value Gap EA MT5 Key Features: Fair Value Gap Detection Automated  Trading. Multi-Symbol EA.  Customizable Settings. Real
MMMRSI for scalpers
Andre Tavares
Experts
RSI EA Revolutionize Your Trading with Our Cutting-Edge RSI E Expert Advisor Tired of spending countless hours analyzing charts? Our advanced Expert Advisor, powered by the robust RSI E indicator and equipped with a sophisticated trailing stop loss feature, offers a fully automated solution to your trading needs. Key Features: * Fully Automated Trading : Set it and forget it! Our EA executes trades based on precise signals generated by the RSI E indicator. * Advanced Risk Management : Protect yo
Gempaz
Norhisham Mohd Rudin
Experts
Technical analysis based on indicators Bollinger Band, ATR, RSI, and Volume. Sometime win, sometime loss. Martingale. Hidden Stoploss. prefer frame time M5 Buy Trade Rules: When a squeeze BB is formed, # rsi above 50, # Ask above BB Main line # ATR is rising, # volume above minima_volume. Stoploss (hidden) : Lower line BB (apply to low) Sell Trade Rules: When a squeeze BB is formed, # rsi below 50, # Ask below BB Main line, # ATR is rising, # volume above minima_volume. Stoploss  (hidden
SwS Mt4
Marta Gonzalez
Experts
SwS Scalping whit Stocastic:  It is a scalping system that uses the stocastic signal as a reference to enter the market. It is a very aggressive system so it needs volatile pairs with little spread. The system detects turning points and operates small market corrections. All orders have a stoploss. And it has a virtual trailing. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as resu
Callous EA Fixed
HUSEYIN CETINEL
Experts
Callous EA – Rule-Based Automated Trading System   for Metatrader4 Callous EA is a rule-based Expert Advisor developed to execute fully automated trades in financial markets. The system analyzes market data in real time and automatically opens, manages, and closes positions according to predefined algorithmic rules, without human intervention. This product does not offer any guarantee of profit or return. Performance may vary depending on market conditions, volatility, spreads, liquidity, and
Sven AI Trading BOT EA
Sven Unglaube
Experts
Sven AI Trading BOT EA is operating Grid, Martingale, Arbitrage Strategies by new moderne Artificial Intelligence Technologies ! Sven AI Trading BOT EA is using new moderne Artificial Intelligence Grid Technologies for very fast automatical High-Frequency trading of CFDs, Currencies, Forex (FX), Indices, Indexes, Stocks, Shares, ETFs, Gold, Commodities, Metals, ETCs, Futures and Options into MetaTrader 4 Platform ! Sven AI Trading BOT EA is using new High Quantity and High Quality Artificial Int
MR Wick
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
JHON WICK , un avanzado Asesor Experto diseñado para la plataforma MT4. Inspirado en la maestría de llenado de mechas de las velas, JHON WICK utiliza estrategias innovadoras para aprovechar al máximo los patrones de mechas en los gráficos de velas. Características Principales: Mastering Candlestick Wick Fill: JHON WICK se especializa en identificar y capitalizar las oportunidades presentes en las mechas de las velas. Su algoritmo avanzado analiza los patrones de mechas con precisión, permitiéndo
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Drakanis Expert
Ruengrit Loondecha
Experts
--------------------------------------------------------- Drakanis Expert Optimal Performance:   Designed to work best with GOLD on the M30 timeframe. Capital Requirements:   Minimum starting capital of $200-$500 for a 0.01 lot size (AutoLot feature included). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indicators and Concepts Q
Ethereal Expert
Ruengrit Loondecha
Experts
--------------------------------------------------------- Ethereal Expert Optimal Performance:   Designed to work best with GOLD on the H1 timeframe. Capital Requirements:   Minimum starting capital of $100-$300 for a 0.01 lot size (AutoLot feature included). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indicators and Concepts Be
Curiosity 4 Trend Colors EA
Marta Gonzalez
Experts
Curiosity 4 Trend Colors  It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Curiosity 4 have more than 260 customization options for your trade. Different options for different styles of trade.  Curiosity 4 Trend Colors is a Trend system of trade with different algorithm of trade mode.  This EA using signals to place orders.  Is a revolution in the  customization of the trading. The algori
STOC grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price breakout and comeback oversold or overbought conditions, opens positions when signals are received from the Stochastic oscillators. SETTING Symbole - Set symbol to trade. K_period - Set K% period. D_period - Set D% period. Slowing_value - Set slowing value. Upper_level - Set overbought level. Lower level - Set oversold level Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more orde
DYJ RiseTrading
Daying Cao
Experts
The RiseTrading is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and PowerSignal and MACD and Stochastic indicators. The main advantages of the trend trading strategy used by the Expert Advisor are opening positions only in the direction of a trend, ability for the long-term retention of profitable positions allowing users to achieve good combinations of profit/loss distributions. That can work on a real account at
Ilan Burbudos Fx
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Barbudos Fx Советник Ilan Barbudos Fx -это аналог советника торгующий на одном графика в разные стороны одновременно(для этого требуется соответственный счёт который это позволяет), с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первые ордера робот выставляет по двум свечам. Так же советник имеет возможность прекраща
BotForex Rsi Cci Scalper
Thierry Iltis
Experts
This is a fully automatic Expert Advisor. It can trade any market, any timeframe and any currency pair. The EA uses simple indicators like SMA, RSI and CCI, and a smart martingale system, that does not open systematical new positions, but waits for a new signal for each new order, wich is limiting drawdown compared to other martingale systems. It uses a combination of seven strategies you can select in the parameters to fit your needs. The strategy tester in MetaTrader 4 can give you the setup y
MACD Cross
Cumhur Yugnuk
Experts
Expert advisor based on your own personal MACD. Whatever your strategy is, it's him. You can use it on all parities. No restrictions. Buy Settings : Buy Fast EMA Period Buy Slow EMA Period Buy Signal Period Buy Lot Size Buy Stop Loss Level Buy Take Profit Level Sell Settings : Sell Fast EMA Period Sell Slow EMA Period Sell Signal Period Sell Lot Size Sell Stop Loss Level Sell Take Profit Level
Super Hunter Scalper
Himma Youssef
Experts
Super HunterScalper   (Very Fast EA no Graphics) The  Super Hunter Scalper  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses Math Algorithm to detect entries and closing trades. Please to check The version 2.0 of Hamster Pro :    Hamster_PRO_MT4      Recommendations :  Lot : 0.01. Balance  : 100 USD. Pair : EURUSD. TimeFrame : 5Min. Spread : 30. Broker : Trusted Brokers Inputs descriptions :  iLot  // Initial Lot stop_loss take_profit Start_hour  End_hou
Triple MACD grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades when MACD signal cross 3 times . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. Fast_EMA_period - Set Fast EMA period. Slow_EMA_period -   Set Slow EMA period. Signal_period - Set signal period. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order.
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Stochastic Trade X is an EA based on Stochastic Oscillator. Stochastic parameters such as %K period, %D period, Slowing,  SellValue, BuyValue, and Shift can be adjusted. Stochastic Trade   X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Stochastic Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
EA Hidden System
Ruslan Pishun
Experts
The Expert Advisor uses an averaging system and various indicators for determining signals. The Expert Advisor does not open positions during news releases. The EA has been optimized for the currency pairs / timeframe М15 : EURUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, CADCHF, AUDCHF, AUDUSD. The EA works with any broker. For the EA to work correctly, open Tools > Options > Expert Advisors. Check the option "Allow WebRequests for listed URL:". Add http://ec.forexprostools.com , http://time.is/UTC an
Curiosity 2 The Wall EA
Marta Gonzalez
Experts
Curiosity 2 THE WALL  It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Curiosity 2 have more than 260 customization options for your trade. Different options for different styles of trade.  Curiosity 2 THE WALL  is a break system of trade with different algorithm of trade mode.  This EA using signals to place orders.  Is a revolution in the  customization of the trading. The algorithms de
TMA Trend Following Bot
Wade C Hunt
5 (1)
Experts
The TMA Trend Following Bot, b ased on The Moving Averages very own bot that is displayed on his youtube channel. The TMA Trend Following Bot is a trend based trading strategy. As depicted by The Moving Average on his youtube channel, this bot when optimized can have some serious results, he even has it live on his own challenge accounts. Set your lot size, SL and TP size, your trading window and EMA period and you're ready to go! Set Files in comments.
Buyers of this product also purchase
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT5 Versi
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
esko EA –  Low-Risk Trading System Jesko is a special Expert Advisor built on a proven strategy that has been tested and optimized for years. It has been live-tested on real accounts and has consistently shown profitable and low-risk performance . Now we decided to make it available to the public. Signal live    Four months of a live account Easy to install Works on any broker (ECN recommended) Minimum deposit: $100 24/7 support 5 min or 1 min: Gold  For backtesting: Make sure INCORRECT does not
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: Today's success will be tomorrow's fruits SUPER DISCOUNT FOR LIMITED TIME! LAST 2 COPIES FOR 299 USD BEFORE PRICE WILL INCREASE. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI High risk set Manual and set files: Contact me after purchase to receive the manual and set files. Price: The starting price is $899 and will increase by $199 after every ten sales. Available copies: 2 Goldex AI - Advanced trading robot with neural networks, trend, and price action. Goldex AI is a high-performance tr
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.86 (42)
Experts
Trend Ai EA is designed to work with the Trend Ai indicator which will do its own market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts and will take over all the signals of the indicator in full auto!  The EA contains a number of external parameters that are fully adjustable and allows the trader to customize the expert according to his choice.  Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Con
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
Contact me for discount before purchasing! AI-Driven Technology with ChatGPT Turbo Infinity EA is an advanced trading Expert Advisor designed for GBPUSD and XAUUSD. It focuses on safety, consistent returns, and infinite profitability. Unlike many other EAs, which rely on high-risk strategies such as martingale or grid trading. Infinity EA employs a disciplined, profitable scalping strategy based on neural network embedded over machine learning, data analytics AI based technology provided by lat
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experts
Javier Gold Scalper: Our Technology by Your Side! Manual and configuration files: contact me after purchase to receive the manual and configuration files Price: The price increases according to the number of licenses sold Available copies: 5 Trading gold, one of the most volatile assets in the financial market, requires high precision, thorough analysis, and extremely effective risk management. The Javier Gold Scalper was developed specifically to integrate these pillars into a robust and sophi
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
ICMarkets Live Signal: Click Here The EA is introduced at an early-stage price. The price will increase with every few sales and will never be reduced. Early buyers receive the best available price. What You Need to Do to Succeed with KT Gold Drift EA? Patience. Discipline. Time. KT Gold Drift EA is based on a real-world trading approach used by professional traders and private fund managers. Its strength is not in short-term excitement, but in long-term consistency. This EA is designed to be t
Bazooka EA
Davit Beridze
Experts
Bazooka EA – Trend & Momentum Expert Advisor for MT4 Default settings are configured to backtest EA on M15 timeframe with Open Price method from 2024 year till today. Correct settings for other timeframes you will find in comments section. Bazooka EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 , designed to trade directional market moves using trend confirmation and momentum filtering . The EA focuses on controlled entries and disciplined exits, avoiding excessive trade frequency and hi
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
One of the strongest automated trading systems of 2025 We have transformed one of the most powerful discretionary strategies of 2025 into a fully automated Expert Advisor based on TMA (Triangular Moving Average) with CG logic . Only one more copy is available at $550. After that, the price will increase to $650 and $750, with the final price set at $1200 Signal live >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Clic k This EA is designed for precision entries, smart pending orders, and strict
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED  MULTI SCALPING EA  - is fully automatic multi-pair trading system -   very safe with steady growth . This profitable  scalping   EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 70-100 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: Additional spread settings. Adjustable Volatility
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Only 1/5 copies left at this price ---> Next price 250$ //  MT5 Version Gold King AI was created using TensorTrade, an open-source Python framework designed specifically for building, training, evaluating, and deploying robust trading algorithms using reinforcement learning. The algorithm operates during the New York trading session. After analysing the market for a couple of hours to identify areas of interest, it places pending orders that are executed when the price reaches them. This quickl
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: Our Technology by Your Side! Manual and configuration files: Contact me after purchase to receive the manual and configuration files. Price: The price increases according to the number of licenses sold. Available copies: 3 Trading gold, one of the most volatile assets in the financial market, requires high precision, thorough analysis, and extremely effective risk management. Golden Scalper PRO was developed precisely to integrate these pillars into a robust and sophisticate
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Experts
Goldzilla Scalping M1 Check My portofolio MQL5 Algo Trading Community https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professional Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using a scalping strategy on the M1 timeframe . This EA is built to capture short-term price movements in the highly volatile gold market while maintaining strict risk control and trade discipline . Precision Scalping on M1 Opt
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
Experts
ORIX System —  is an algorithmic trading system developed and optimized specifically for the GBPUSD currency pair on the M5 timeframe, based on in-depth analysis of market structure and price behavior. The Expert Advisor does not use standard indicator signals and does not trade simplified templates. The system is based on its own logic for determining market context, formed on the principles of impulse, pause, liquidity, and price reaction. The algorithm continuously analyzes the market in real
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Experts
Contact me after payment to send you the user manual PDF file Real monitoring signals:    Please see links on my profile Greedy Red is an Expert Advisor is designed based on Volume Profile FR . Volume Profile FR  calculates volume in price levels (typical volume indicator shows only candle volumes). With the volume of price levels, you can identify important areas that have the potential to reverse. You can also see the volume of support and resistance levels and decide on them. Greedy Red(GR)’
Heiken Ashi EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Experts
Heiken Ashi EA MT4  is a fully automated trading system that takes Classic or Smoothed Heiken Ashi candles to the next level. It enters trades based on Heiken Ashi color changes, offering a highly customizable approach to fit different trading styles. The EA provides great flexibility, allowing you to select which Heiken Ashi candle (from the 2nd to the 10th) should trigger the first trade. Additionally, it includes a distance limitation feature to prevent excessive entries at similar price leve
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
More from author
Indicator Bandas de Bollinger y Rsi Candle Color
Cristobal Hidalgo Soriano
Indicators
BB & RSI Candle Color: Technical Analysis Indicator on MetaTrader 4 The "BB & RSI Candle Color" indicator is a powerful technical analysis tool designed for MetaTrader 4 traders looking for an effective visual representation of market conditions. Created by 13 Crow Trading Club, this indicator combines the popular Bollinger Bands and the Relative Strength Indicator (RSI) to provide clear and accurate visual signals. This indicator offers three key aspects: Candle Color: Normal candles are displa
FREE
Two Lines Color II
Cristobal Hidalgo Soriano
Indicators
Nombre del Indicador: Two Lines Color II Descripción: El indicador "Two Lines Color II", desarrollado por 13 Crow Trading Club, es una versión más rápida de su predecesor, el "Two Lines Color 1". Este indicador ha sido diseñado para brindar señales aún más tempranas sobre posibles cambios de tendencia en el mercado financiero. Características Principales: Mayor Velocidad de Señales: Two Lines Color II ofrece señales más rápidas en comparación con su versión anterior. La rápida velocidad de las s
FREE
Two Lines Color
Cristobal Hidalgo Soriano
Indicators
Nombre del Indicador: Two Lines Color 1 Telegran:13 Crow Trading Club Descripción: Este indicador personalizado para MetaTrader 4, "Two Lines Color 1", es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudarte a identificar oportunidades de trading en los mercados financieros. Este indicador utiliza dos Medias Móviles Simples (SMA) de diferentes períodos y las representa en el gráfico con dos líneas de colores distintos. Las características clave de este indicador son las siguientes: Rá
FREE
Cuervo Candles Scalping II
Cristobal Hidalgo Soriano
Experts
Características principales: Estrategia de scalping : El Crow Candles Scalping EA se enfoca en aprovechar movimientos rápidos en el mercado . La estrategia se basa en la identificación de patrones de velas y análisis técnico para tomar decisiones de entrada y salida. 2.Gestión de riesgos avanzada: El EA incorpora una gestión de riesgos sólida para proteger tu cuenta de operaciones. Puedes ajustar los parámetros de stop-loss y take-profit para adaptar el nivel de riesgo a tus preferencias. 3.Con
Singal Engulfing Candle
Cristobal Hidalgo Soriano
Indicators
Indicador: Engulfing Candle Strategy  El indicador "Engulfing Candle Strategy"! Este indicador personalizado para MetaTrader 4 identifica y resalta automáticamente las formaciones de velas "Engulfing", una poderosa señal técnica utilizada por traders de todo el mundo. ¿Qué es una vela "Engulfing"? Una vela "Engulfing" es una formación de dos velas consecutivas en un gráfico de precios. La primera vela es más pequeña y está completamente contenida dentro del rango de la segunda vela, que es sign
Cuervo Candles Scalping
Cristobal Hidalgo Soriano
Experts
Main features:    1. Scalping strategy: The Crow Candles Scalping EA focuses on taking advantage of quick market movements. The strategy is based on identifying candlestick patterns and technical analysis to make entry and exit decisions.    2. Advanced risk management: The EA incorporates robust risk management to protect your trading account. You can adjust the stop-loss and take-profit parameters to tailor the risk level to your preferences.    3. Flexible configuration: The Crow Candles Sca
Cuervo SMAX trading
Cristobal Hidalgo Soriano
Experts
Cuervo_SMAX  The strategy based on the Simple Moving Average of 20 periods! This Expert Advisor (EA) uses the powerful combination of the 20-period SMA and an intelligent risk management system to identify profitable trading opportunities in the market. Outstanding features: Strategy based on the 20-period SMA: Identifies the direction of the current trend and generates accurate entry signals. Advanced risk management: Control the maximum lot size and set stop-loss levels to limit losses. Easy c
Filter:
No reviews
Reply to review