Tick Ask Transaction

Este indicador Tick Ask Transaction es representado en una ventana separada tick a tick del Ask e identifica las compras que ofrece tu Broker. Relaciona el volumen “no real” y los Ticks de la oferta de un cierto modo, luego el algoritmo marca con un punto donde se realiza una transacción, según el tamaño del punto significa que la compra es mayor o menor o, hubo muchas compras al mismo tiempo lo que nos dice que si el punto es muy grande es muy probable que el Activo suba como así también si hay una cierta acumulación de puntos de diferentes tamaños. Este indicador tiene que ser usado con el indicador Tick Bid Transaction que es lo mismo viceversa (volumen “no real” y los Ticks de la demanda) para que este completo y ver también las ventas. A veces marca con una estrella roja si los Ticks aumentan pero el volumen no o, si hubo una desconexión a internet, si no fue una desconexión se puede interpretar que hasta ahí llego la acumulación de las compras. Es un indicador que no trabaja con historial sino sobre la acción del precio por eso es que no se puede testear en el Strategy Tester.


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