Tick Bid Transaction

Este indicador Tick Bid Transaction identifica las ventas que ofrece tu Broker. Relaciona el volumen “no real” y los Ticks de la demanda de un cierto modo, luego el algoritmo marca con un punto donde se realiza una transacción, según el tamaño del punto significa que la venta es mayor o menor o, hubo muchas ventas al mismo tiempo lo que nos dice que si el punto es muy grande es muy probable que el Activo baje como así también si hay una cierta acumulación de puntos de diferentes tamaños. Este indicador tiene que ser usado con el indicador Tick Ask Transaction que es lo mismo viceversa (volumen “no real” y los Ticks de la oferta) para que este completo y ver las compras. A veces marca con una estrella roja si los Ticks aumentan pero el volumen no o, si hubo una desconexión a internet, si no fue una desconexión se puede interpretar que hasta ahí llego la acumulación de las ventas. Es un indicador que no trabaja con historial sino sobre la acción del precio por eso es que no se puede testear en el Strategy Tester.
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RiskGuardian PRO
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MACD Divergence
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Buy and Sell Moments
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This indicator will show Buy (color Aqua) or Sell (color Magenta) arrow at the moment when a Long or a Short local trend (local to the current TimeFrame) is expected. The huge advantage is that the indicator does not have any input parameters. So, you will not waste your time and will not struggle to change them for different TimeFrames and currency pairs. This indicator is universal, but it will work better on H1 and lower TFs.
Harmonic Shark
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The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Query specified past time for symbol Utam
Klein Gyula
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Hi! Between the given time range. Adds profit and lot. This can be written on the charter in English and Hungarian. The name of the symbol must be entered exactly. Good used for it. :) Szia! A meg adott idősáv között Összeadja a profitot és lot-ot. Ezt ki írathatjuk Angolul és Magyarul a chartra. Pontosan kell beírni a szimbólum nevét. Jó használatott hozzá. :)
Expert or candle finder robot for forex
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