HPS Trading Assistant
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Xiongan Xu1. Trading Strategy: I employ a trend-following, light-position trading strategy, combining EA programs with manual trading. On average, I open one trade every two days. No grid or pyramiding is used—each trade has a take-profit, and positions are cleared weekly. For every $1,000, I open 0.01 lots.
- Version: 1.21
- Updated: 17 July 2021
- Activations: 5
红盘手交易助手，该EA不会自动交易，属于辅助工具，参考4小时图表波动率参数，自动给订单设置止损和止盈，以及追踪止损。策略带有风控标准，如下<1K为50 >1K<1W为100, >1W<5W为500, >5W<10W为1000, >10<20为2000。最大的特色是资金管理和风控功能。显示信号为5日平滑均线方向，布林线中轨平仓功能，开仓警报提醒功能，手数资金恢复功能，该EA可以在历史数据测试时下单，所以它相当于复盘工具。注意EA会修改所不带止损和止盈品种的定单，并执行风控标准。EA参数经过实盘反复验证和优化，可以直接使用默认参数。
参数与功能:
FixBuy_target 指定后统一修改当前品种所有多单的止盈价；
FixSell_target 指定后统一修改当前品种所有空单的止盈价；
一比一恢复资金 默认不启用，启用盈利按固定亏损金额数字平仓；
Boll_close_order 默认不启用，启用后价格遇到布林线（周期30）中轨平仓；
Lots 设置固定手数，开启UseMM后无效；
UseMM 默认启用资金管理；
风险系数 启用；
ATR止损基数 默认按4小时图表ATR波动率计算；
盈亏比 默认获利点数是止损点数的2倍；
IncreaseFactor 亏损增加手数的因数；
盈体盈利比例清仓 2-10%；
percentprofit 默认总体盈利10%全部平仓；
整体亏损金额清仓 标准参考<1K是50 >1K<1W是100 >1W<5W是500 >5W<10W是1000 >10W<20W是2000；
loss 根据资金量自动计算；
DayIdColor 默认图表文字颜色；
magic 定单编号；
alert 开仓声音提醒；
交易规则1 可自己填写，建议50个字符（25个汉字）以内；
交易规则2 可自己填写，建议50个字符（25个汉字）以内；
交易规则3 可自己填写，建议50个字符（25个汉字）以内；
slippage 滑点。