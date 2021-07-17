HPS Trading Assistant

很多交易者亏钱，不是因为判断方向错了。 是因为行情动的时候手慢了。是因为手滑点错了手数。是因为新闻数据一出来， 三笔盈利的单子还没来得及平，全部回吐了。 Apex Trade Manager Pro 就是为了解决这些问题而做的。 这是一款适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的可视化交易面板。它挂在 图表上，把所有常用操作——平仓、减仓、设止损、开单——都变成一个按键的 事情。不用翻菜单，不用等弹窗，不会手忙脚乱。 --- 功能说明 一键全平 一个按钮关掉当前品种所有持仓。按钮上实时显示总浮动盈亏，让你在按下去 之前就知道自己在什么位置。 分批减仓 直接从面板关掉每笔持仓的50%或80%仓位。想落袋一部分利润但不想完全出场 的时候，这个比去终端一笔一笔操作快得多。 按类型分开平仓 只平多单、只平空单、只平盈利的、只平亏损的，各有独立按键。不用在终端 里翻找，不用逐笔选择。 一键移至保本 行情往你方向走了，按一下保本键，所有盈利持仓的止损立刻移到各自的开仓 价。亏损的单子不受影响。 批量修改止损止盈 输入点数，按键，所有持仓同时更新。也可以