



Советник для скальпирования фьючерса BR на ММВБ. Внутридневный, в 23=45 закроет позицию. Работает на 15-ти минутках. По появлению отфильтрованного индикаторами сигнала на покупку/продажу выставляет отложенный ордер.

Более короткий вариант таймфрейма выбирать не рекомендую из-за введенных ограничений для переменных в примененных индикаторов. Мартингейл не применён, EA тестирован на ММВБ на срочном рынке и только на фьючерсах BR. Для демонстрации результатов на склейке, параметры дооптимизированы отдельно и не совпадают с удачными значениями для реальных фьючерсов...

Предупреждение: на скриншотах - только тестовые графики. Реальные сделки, проведенные в конце мая, дали хорошее совпадение.

При написании использованы открытые источники кода ( Trading engine 3.116 ) от автора Vladimir Karputov, за что ему благодарен и признателен. Этот автор любезно выложил в доступ код со сходным индикатором торгового сигнала.

И код эксперта, что можно назвать прототипом к появлению данного EA.

Был приятно удивлен, когда осмысление "из опубликованного", неожиданно привело к возможности получить не просто ознакомительный и работоспособный ресурс, но и с прибылью прикрепиться к торговому счету.

Количество параметров минимизировано для удобства использования,тем не менее в основе ЕА наработанные связи и корреляции между параметрами позиций и переменными в индикаторах. Все наработки произведены для M15 и на других временных интервалах не гарантирую появление прибыли и положительных тестов.



Параметры::

Стоплосс в пипсах

Трейлинг стоп в пипсах

Целое число лотов

Число бар, в течении которых отложенный ордер будет ожидать срабатывания. По прошествии этого времени ордер сбрасывается.

Самостоятельную оптимизацию рекомендую начинать с Числа бар ожидания. В двух словах - интересный ресурс BR весьма разниться своим поведением на горизонте месяц. Например, малые значения вышеназванного параметра сопоставимы с временами отсутствия трендов.

Исходные значения параметров предварительные, для фьючерса 7.20.





















150-47-5 BR 6-20