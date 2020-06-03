Rent Bm15
- Experts
-
- Version: 1.730
- Updated: 22 June 2020
Советник для скальпирования фьючерса BR на ММВБ. Внутридневный, в 23=45 закроет позицию. Работает на 15-ти минутках. По появлению отфильтрованного индикаторами сигнала на покупку/продажу выставляет отложенный ордер.
Более короткий вариант таймфрейма выбирать не рекомендую из-за введенных ограничений для переменных в примененных индикаторов. Мартингейл не применён, EA тестирован на ММВБ на срочном рынке и только на фьючерсах BR. Для демонстрации результатов на склейке, параметры дооптимизированы отдельно и не совпадают с удачными значениями для реальных фьючерсов...
Предупреждение: на скриншотах - только тестовые графики. Реальные сделки, проведенные в конце мая, дали хорошее совпадение.При написании использованы открытые источники кода ( Trading engine 3.116 ) от автора Vladimir Karputov, за что ему благодарен и признателен. Этот автор любезно выложил в доступ код со сходным индикатором торгового сигнала.
И код эксперта, что можно назвать прототипом к появлению данного EA.
Был приятно удивлен, когда осмысление "из опубликованного", неожиданно привело к возможности получить не просто ознакомительный и работоспособный ресурс, но и с прибылью прикрепиться к торговому счету.
Количество параметров минимизировано для удобства использования,тем не менее в основе ЕА наработанные связи и корреляции между параметрами позиций и переменными в индикаторах. Все наработки произведены для M15 и на других временных интервалах не гарантирую появление прибыли и положительных тестов.
- Параметры::
- Стоплосс в пипсах
- Трейлинг стоп в пипсах
- Целое число лотов
- Число бар, в течении которых отложенный ордер будет ожидать срабатывания. По прошествии этого времени ордер сбрасывается.
Самостоятельную оптимизацию рекомендую начинать с Числа бар ожидания. В двух словах - интересный ресурс BR весьма разниться своим поведением на горизонте месяц. Например, малые значения вышеназванного параметра сопоставимы с временами отсутствия трендов.
Исходные значения параметров предварительные, для фьючерса 7.20.
150-47-5 BR 6-20
very nice