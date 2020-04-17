Morgen und Uhr open

Эксперт создан для скальпирования на открытии торгов ММВБ ( начинает работу через несколько секунд после 10=00) и продолжает скальпировать на открытии каждого бара.. Является продолжением продукта Morgen Open https://www.mql5.com/ru/market/product/47596

Эксперту желательно работать на часовом или M30 таймфрейме. Эксперт работает на указанное пользователем целое количество лотов, проверка минимальна, мартингейл не предусмотрен!!!.

Эксперт при начале работы выставляет 2 отложенных ордера пользовательского объема с заданным параметрами смещением относительно текущей цены.

При срабатывании одного, второй удаляется и выставляются новых 2 ордера на фиксированные стоп лосс и тейк профит, согласно параметрам. Трейлинг не предусмотрен.

По окончанию времени удержания позиция закрывается автоматически, если не была закрыта ранее по стопам.

Параметры:

InpStopLoss - стоплосс для длинной позиции в ПИПСАХ, будет сосчитан от цены входа.

InpStopLossShort - стоплосс для короткой позиции в пипсах.

InpTakeProfit - тейкпрофит для длинной позиции в пипсах, будет сосчитан от цены входа.

InpTakeProfitShort - тейкпрофит для короткой позиции в пипсах.

InpVolumeLotOrRisk - количество лотов для открываемой позиции

TTliveL - время удержания длинной позиции в минутах ( КРАТНО 60 СЕКУНДАМ)

TTliveS - время удержания короткой позиции в минутах

Up_P - Смещение цены для Buy Stop в пипсах

Down_P - Смещение цены для Sell Stop в пипсах

sec_count - выдержка в секундах от начала поступления первых торговых тиков дня. Необходима для успокоения рынка.

С этой выдержкой запускается механизм выставления ордеров.

Параметры, которые используются при открытии нового бара:

Stoploss thats value at daytime!!! - стоплосс для длинной позиции в ПИПСАХ, будет сосчитан от цены входа. Для внутридневной работы!

InpStopLossShort1 for DAYTIME - стоплосс для короткой позиции в пипсах. Для внутридневной работы!

Далее четыре параметра внутридневной работы,

соответствующие тем, что применяются при выставлении ордеров на открытии ранка, но использующиеся при открытии нового бара.

InpTakeProfit1 - Внутридневный тейкпрофит в пипсах для длинной позиции

InpTakeProfitShort1 - Внутридневный тейкпрофит в пипсах для короткой позиции

Up_P1 - Смещение цены для выставления Buy Stop в пипсах

Down_P1 - Смещение цены для выставления Sell Stop в пипсах

Два последних параметра при оптимизации показали себя малоотличимыми от значений при открытии и скорее всего будут сокращены до общих в последующем. Например, время удержания позиции - общее для обоих механизмов.

Появилась возможность пропустить 1-2-3-4 часа на выбор (целиком час, независимо от фрейма) и возможность пропустить понедельник и пятницу. Пропуски часов и дней действуют только на внутридневную работу по барам и не работают на открытии.

Т.к. это демонстрационная версия, она НЕ РАБОТАЕТ ДНЕМ ПО СРЕДАМ, только при открытии.

Рассматривается вариант привнесения во внутридневную торговлю по открытии бара дополнительных фильтров.

Задержка формирования пары отложенных ордеров во внутридневной торговле осталась, но она не соответствует параметру

Delay in secs from first tick of a day,

а взята оптимизированной, около 6 секунд. В дальнейшее развитие её предполагается сделать параметром.