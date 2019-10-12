StatisticCandles
Утилита для получения статистики с графика "Японские свечи".
Статистика собирается нижеописанными методами.
Выполняет следующие функции:
Подсчёт свечей на 19-ти таймфреймах (внутридневные свечи):
Количества бычьих и медвежьих свечей в указанном промежутке дат.
Количества бычьих и медвежьих свечей в указанном промежутке дат в обозначенное время.
Подсчёт количества нестандартных свечей (прим.: Custom_time = 14:56, Period_time = 1H).
Данные средних значений open-close и low-high.
Также есть возможность заносить результаты в отдельный файл (отображается в MQL5-FILES).
Применение:
Определения трендов и реальных колебаний на определённом временном промежутке.
Использование как одного из инструментов технического анализа рынка.
Определять, есть ли у свечей какая-либо повторяемость, и как она меняется в зависимости от изменения направления тренда.
Использование в комбинации с другими программами для определения перспектив сделок на бинарных опционах.
Какие параметры используются?
Open_session_st ‒ Дата начала исследуемой сессии
Close_session_st ‒ Дата окончания исследуемой сессии
Period_time ‒ Таймфрейм свечей
Open_session_time – Время начала анализа (прим. 14:00)
Close_session_time ‒ Время окончания анализа (прим. 17:00)
Custom_time ‒ Исследование нестандартных таймфремов (прим.: свечи 1H, начало анализа 14:56)