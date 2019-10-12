StatisticCandles

StatisticCandles.

Утилита для получения статистики с графика "Японские свечи".
Статистика собирается нижеописанными методами. 

Выполняет следующие функции:

Подсчёт свечей на 19-ти таймфреймах (внутридневные свечи):  

Количества бычьих и медвежьих свечей в указанном промежутке дат.

Количества бычьих и медвежьих свечей в указанном промежутке дат в обозначенное время.

Подсчёт количества нестандартных свечей (прим.: Custom_time = 14:56, Period_time = 1H).

Данные средних значений open-close и low-high.

Также есть возможность заносить результаты в отдельный файл (отображается в MQL5-FILES).

 

Применение:  

Определения трендов и реальных колебаний на определённом временном промежутке.

Использование как одного из инструментов технического анализа рынка.

Определять, есть ли у свечей какая-либо повторяемость, и как она меняется в зависимости от изменения направления тренда.

Использование в комбинации с другими программами для определения перспектив сделок на бинарных опционах.

 

Какие параметры используются?

Open_session_st ‒ Дата начала исследуемой сессии

Close_session_st Дата окончания исследуемой сессии

Period_time ‒ Таймфрейм свечей

Open_session_time – Время начала анализа (прим. 14:00)

Close_session_timeВремя окончания анализа (прим. 17:00)

Custom_time ‒ Исследование нестандартных таймфремов (прим.: свечи 1H, начало анализа 14:56)


