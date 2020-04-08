Classic Fractal Trend Lines

Классический фрактал отличается от остальных тем, что в бычьем фрактале экстремумы предыдущих баров последовательно растут, а экстремумы следующих баров последовательно снижаются. В медвежьем фрактале экстремумы предыдущих баров последовательно снижаются, а экстремумы следующих баров последовательно растут.

На основании этих фракталов строятся трендовые линии, где сплошная линия является новой трендовой линией, а пунктирная, "пробитой" трендовой линией.





Параметры:

История - Количество баров в истории, начиная от текущего, на которых искать фракталы и строить по ним линии тренда.

С учётом цвета (false/true) - Если true, то на графике будут отображаться классические фракталы не только с учётом последовательности экстремумов, но и с учётом цвета баров, например в бычьем фрактале ( если параметр " Баров до и после: 2 ") будет три бычьих бара и два медвежьих, а в медвежьем, три медвежьих бара и два бычьих.

Рисовать все линии (false/true) - Если false, то линией тренда соединятся только последние два фрактала в истории, которые соответствуют заданным параметрам, если true, то линией тренда соединятся все фракталы в истории, согласно заданным параметрам.

Баров до и после - Регулирует количество баров во фрактале. Если 2, то фрактал будет состоять из 5 баров, где 2 бара до самого высокого (низкого) экстремума, и 2 бара после, а на самом высоком или низком экстремуме Вы получите значок фрактала.

Мин. длина экстремума - Регулирует высоту шпили, по которым строятся линии тренда (на которых мы видим значок фрактала) Шпиль на медвежьей свече, это расстояние от close до low, а на бычьей свече от close до high.

Мин. дистанция между фракталами - Регулирует количество баров между самыми высокими/низкими экстремумами (на которых значок фрактала), и если количество баров будет меньше заданного, то такие фракталы не соединятся линией тренда.

Мин. расстояние между экстремумами - Регулирует количество пунктов между самым высоким/низким экстремумом однотипных фракталов. Этот параметр позволяет регулировать наклон линии тренда. Если этот параметр равен нулю, то линия может быть горизонтальной, и образовать уровень.

Удалить если превышено кол-во пунктов - Если цена уйдет на заданное количество пунктов от линии тренда, так и не коснувшись её, то такая линия автоматически удалится.

Удалить если превышено кол-во баров - Если линия тренда так и не будет пробита, за заданное количество новых баров, появившихся после ее построения, то такая линия тоже будет удалена.





Остальные три параметра очевидны, и в описании не нуждаются.