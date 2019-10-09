PriceAction Patterns

Данная утилита (эксперт который сам не открывает ордера) ищет на графике паттерны Price Action :

DBLHC и DBHLC

Рельсы

CPR

Пин-бар

HR

PPR

TBH и TBL

OB

где каждый паттерн имеет гибкие настройки того, как он должен выглядеть по Вашему мнению.





К примеру, возьмём пин-бар, который имеет так называемый нос а также левый и правый глаз. Так вот в настройках Вы можете указать минимальную длину этого самого носа, максимальный размер самого тела и хвоста, и минимальный размер левого глаза, по отношению к которому правый глаз будет, разумеется, меньше. А на сколько процентов меньше - Вы тоже можете указать в настройках.