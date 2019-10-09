PriceAction Patterns

Данная утилита (эксперт который сам не открывает ордера) ищет на графике паттерны Price Action:

DBLHC и DBHLC
Рельсы
CPR
Пин-бар
HR
PPR
TBH и TBL
OB

где каждый паттерн имеет гибкие настройки того, как он должен выглядеть по Вашему мнению.


К примеру, возьмём пин-бар, который имеет так называемый нос а также левый и правый глаз. Так вот в настройках Вы можете указать минимальную длину этого самого носа, максимальный размер самого тела и хвоста, и минимальный размер левого глаза, по отношению к которому правый глаз будет, разумеется, меньше. А на сколько процентов меньше - Вы тоже можете указать в настройках.

Recommended products
Profit on fibonacci
Matus German
Indicators
mql5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/44815 Simple indicator to calculate profit on fibonacci retracement levels with fixed lot size, or calculate lot size on fibonacci levels with fixed profit. Add to chart and move trend line to set the fibonacci retracement levels. Works similar as default fibonacci retracement line study in Metatrader. Inputs Fixed - select what value will be fix, lot or profit Fixed value - value that will be fix on all levels Levels - levels for which to ca
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Indicators
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
BeST Classic Pivot Points
Eleni Koulocheri
Indicators
BeST_ Classic Pivot Points is an MT4 Indicator that is based on the widely known and definitely classic Pivot Point of a market prices activity. A pivot point is calculated as an average of significant prices (high,low,close) from the performance of a market in the prior trading period. If the market in the following period trades above the pivot point it is usually evaluated as a bullish sentiment, whereas trading below the pivot point is seen as bearish. A pivot point and the associated suppo
FREE
Pip Collector Equity Protector
Christopher Graham Parish
Utilities
Auto-Close Profits And Protect Your Equity. Close All Trades At Profit Target By Magic Number And Cut Losses At Max Drawdown Level Set By You. And/or Run several EA's on several pairs and several timeframes - and monitor them all in one place! Automatically Opens Your Charts Containing Your Templates (with EAs on if you wish) And Starts Trading Each Day At A Time Set By You. You Set The Overall Profit Traget And Maximum Allowed Drawdown. This includes Swap Fees and Commissons. Then This EA
Semi automatic trading and tester
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Utilities
This trading system requires the user to manually add Fibonacci, trend lines, horizontal lines, channel to perform semi-automatic or manual trading. The trading system can also be used in the tester. Trading panel provides: spread information margin information free marging Information The swap information to order for lots (requires your dealer support)
AutoPivot
Hafis Mohamed Yacine
Indicators
This indicator will draw monthly, weekly, and daily pivot. Pivot line will be calculated automatically again when the period ends. Auto Pivot Metatrader 4 Indicator The Auto Pivot indicator for Metatrader 4 automatically updates the pivot point (PP), support (S1,S2,S3) and resistance levels (r1,r2,r3) every day. Price above the pivot point means positive while price below the pivot point means negative. S3 indicates extremely oversold while price above resistance r3 means extremely overbought.
FIBO Price Calculator
Rui Zhao
Utilities
FIBO Price Calculator  Brief Description 1. Automated Fibonacci Retracement Drawing This indicator automatically draws Fibonacci Retracement lines on the MT4 chart, assisting traders in quickly identifying potential support and resistance levels. 2. Customizable Fibonacci Sequence Users can customize the Fibonacci sequence values, and the indicator automatically converts them into corresponding price levels based on the current market price. 3. Adjustable Indicator Window Position The indicator
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indicators
Raymond Cloudy Day Indicator for MT4 – Pivot-Based Reversal and Trend Levels Raymond Cloudy Day Indicator is a pivot-based level indicator for MetaTrader 4 (MT4). It was developed by Ngo The Hung based on Raymond’s original idea and is designed to give a structured view of potential reversal zones, trend extensions and support/resistance levels directly on the chart. The default settings are optimised for XAUUSD on the H1 timeframe, but the indicator can be tested and adjusted for other symbols
Support and Resistance Levels by svidoks
Ekaterina Sakalchikova
Utilities
Support and Resistance Levels by svidoks This utility draws support and resistance zones to which the price reacts well. It also has a trend indicator that works on the basis of support and resistance zones. You can work with the indicator-advisor both manually and automatically (there is also an external control panel). Group for support, you can also write your Wishlist and wishes - telegram chat Supports all currency pairs Options: Dist_set_limit - 300, this is the value in pips. When the
Supply and Demand simple
Ondrej Mrva
Indicators
Simple supply and demand indicator which should help identify and visualize S&D zones. Settings: Color for supply zones, color for demand zones - default colors are set for dark (black) background. Number of how much zones should be created above and below current price - value "3" means there will be 3 zones above current price and 3 zones below current price. Principle: When price creates "V", reversal zone is registered. Rectangle filled based on zone type (supply / demand) is drawn if price
Pivot Flow Pro
Jose Pinto
Indicators
Pivot Flow Pro - Trend-structure market direction using pivot highs and lows to form a dynamic bull/bear band. Non-repainting trend-structure indicator that identifies market direction using averaged pivot highs and lows to form a dynamic bull/bear band, with signals confirmed strictly on closed candles. When price closes above or below the adaptive pivot levels, the indicator shifts trend and prints a flip arrow, while continuation dots highlight valid breakout points in the direction of the c
MultiFiboDynamicMT4
Andrey Spiridonov
Indicators
MultiFiboDynamicMT4 is a powerful, professional indicator for estimating the most important support and resistance levels. The main advantage is that it plots the Fibonacci levels at all timeframes simultaneously, which allows the trader to see the full picture of the possible price movement of the trading instrument! Advantages of the indicator The indicator is perfect for scalping and trading binary options. Suitable for beginners and experienced traders. Works on all timeframes. Works on any
FREE
LT Automated Fibonacci Retracement Indicator
Eko Baskoro
Indicators
Fibonacci Retracement object is an object that has been provided by metatrader 4 platform. But  Fibonacci Retracement  object doesn't automated adjust the chart. You have to put and manage it manually to the chart. Because of that, this indicator was created. If you like using filbonacci retracement indicator, highly recommended to use Automated Fibonacci Retracement Indicator if you want to get better result in here: https://www.mql5.com/en/market/product/95515 LT Automated Fibonacci Retraceme
FREE
YFX Wing Patterns
Richard Yancy
Indicators
The Wing Patterns indicator scans for many different kinds of Patterns using an XABCD structure. The term Wing Pattern is used to refer to all types of patterns based on a general XABCD structure, which is plotted in an alternate high-low extreme form. In other words, assume that point X is started at a low point on the chart. The point A is plotted at the next highest point within a certain number of bars. This certain number of bars is called the depth level. In this example, point B would be
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Indicators
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
Auto SL TP Trailing
Hoang Van Chuong
Utilities
Here is a utility that helps automatically setup stoploss, takeprofit and trailing stops for hand trades. This is not an auto-trading EA, it only supports manual trading of orders, helping you to better monitor your account management. Irrespective of symbol, server, timeframe. SETUP: On/Off: On or Off EA Take profit points:  take profit value in points Stoploss points:  s toploss   value in points Average price of all orders of one type:  when this function is enabled, the average take profit f
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experts
Harmonic patterns scanner and trader . Some Chart patterns too  Patterns included :  ABCD pattern Gartley pattern Bat pattern Cypher pattern 3Drives pattern Black Swan pattern White Swan pattern Quasimodo pattern or Over Under pattern Alt Bat pattern Butterfly pattern Deep Crab pattern Crab pattern Shark pattern FiveO pattern Head And Shoulders pattern Ascending Triangle pattern One Two Three pattern  And 8 custom patterns  Voenix is a multi timeframe and multi pair harmonic pattern scanner ,sup
Fibo pending EA
Thanat Thitithammaphong
Utilities
"Fibo Pending EA is an Expert Advisor that places pending limit orders based on Fibonacci levels. You can configure it to enter orders according to specific Fibonacci levels. For any level that you don't want to use, simply set its value to zero (0). Once the EA has placed all pending orders, please remove the Fibonacci object from the chart. The various 'Close' buttons on the chart will trigger a pop-up confirmation before closing orders. If you don't want these confirmation alerts, you can dis
Auto SL and TP Maker
Oleg Remizov
Utilities
Auto SLTP Maker MT4  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Experts
Currency EURUSD . Timeframe H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 1% per trade.  Classic trend advisor.  The Expert Advisor is based on classic, time-tested indicators . Also, some strategies use Price Action . Every trade is protected by a stop loss  No martingale, no grid, no high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 4% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient, 15 very diff
Auto AndrewFork
Noor Ghani Rahman
1 (1)
Indicators
Auto Pitchfork Indicator The indicator calculate the Pitch fork for the previous Day (Selectable) with multiple Support and Resistance lines from the Median price which acts as Magnet for the Price that if price touch the above warning (1) or below warning (1) lines and not cross up or down then there is maximum possibilities that it will return to the Median Line, and thus maintain the Price Action in Cyclic Pattern to the Market Move. You are able to select how many warning lines you want to k
FreqoMaster
Stanislav Korotky
Indicators
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. The indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. The indicator shows 2 price marks in history, depicting price range in the past, and 2 price marks in future with price movement forecast. Buy or sell decision and take profit size are displayed in a text label in the indicator window. The indicator uses another indicator as an engine for calculations - FreqoMet
Telegram Order
Agus Santoso
Utilities
Blogs : https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/154458 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order – Smart Trade Manager & Telegram Notifier for MT4 Telegram Order is a smart trade-manager and notification tool for MetaTrader 4. It automatically monitors all your orders (market & pending), sends detailed notifications to Telegram (with optional screenshots), and gives you an intuitive panel for managing TP, S
Smart Trendlines
Suvashish Halder
5 (1)
Indicators
Smart Trendlines – No.1 Trendlines Indicator Smart Trendlines is a precision tool that automatically draws trendlines based on every valid pivot point, helping traders identify key support and resistance zones. It continuously adjusts as new market pivots form, providing a live and accurate reflection of price structure. Whether you’re tracking trends, preparing for reversals, or anticipating breakouts — this indicator keeps you one step ahead. It works seamlessly across all assets including For
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilities
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Support Resistance Tunnel
Leonid Basis
Indicators
The price is moving between two curve tunnel lines in a trend. The two lines of a tunnel represent support and resistance. In an uptrend, for instance, a trade might be entered at the support of the trend line (shown by the red line in the chart) and exited at resistance of the upper tunnel line (shown by the blue line). Tunnel show trend direction for any timeframe (if you have enough bars on the chart for higher timeframes). Trend, or price tunnel, can be up, down or sideways. If the current p
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicators
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Pivot Point MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indicators
The   Pivot Point indicator   automatically calculates and displays the pivot point line and support and resistance levels. Pivot can be calculated according to the Classic, Floor, Fibonacci, Woodie, Camarilla or DeMark formula. It is also possible to select the period for calculating the indicator. A trader can choose from daily, weekly, monthly, or user-defined periods. Types of pivots Classic Floor Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Main features The indicator shows the current and historic
FREE
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Indicators
Fibonacci SR Indicator This indicator creates support and resistance lines. This indicator is based on Fibonacci Retracement and Extension levels. It will consider many combinations of the Fibonacci levels and draw support/resistance lines based on these. This indicator uses tops and bottoms drawn by the ZigZag indicator in its calculations. The ZigZag can also be drawn on the chart, if necessary. The indicator considers many combinations of past reversal points and Fibonacci ratio levels, and w
FREE
Buyers of this product also purchase
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Utilities
Experience exceptionally  fast trade copying with the Local Trade Copier EA MT4 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copier EA MT4 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking to inc
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT4 - the ultimate   risk management tool   designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT4 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indice
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilities
Trade copier for MetaTrader 4.   It copies forex trades, positions, and orders from any accounts. It is one of the best trade copiers   MT4-MT4, MT5 - MT4   for the   COPYLOT MT4   version (or   MT4 - MT5 MT5 - MT5   for the   COPYLOT MT5   version).        MT5 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex Copier  version for      MetaTrader 5  terminal ( МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5 )-  Copylot Cli
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . Before buying, you can test the demo version on a demo account. Demo version here . Full instruction here . Main functionality and benefits: Supports copying MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, including MT5 netting accounts. * Supports copying Dem
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilities
MT4 to Telegram Signal Provider   turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT5 Version ] [ Discord Version ]  New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilities
Copy trade signals from Discord channels you are a member of directly into MetaTrader 4. No bot token, chat IDs, or admin permissions required. Quick setup : customise your rules in a clean on-chart interface and start copying within minutes. User Guide + Demo | MT5 Version | Telegram Version Core copying features Copy from any Discord channel you are a member of Risk by percent or fixed lot size Exclude specific symbols Copy all signals or only selected signal types Signal recognition with con
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilities
Copy Cat More Trade Copier MT4 is not just a simple local trade copier; it is a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with its blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both   Master (sender) and Slave (receiver)   modes, with real-time synchronization of market and pending orders
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilities
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 4, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilities
This product filters all expert advisors and manual charts during news time. It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from here onwards
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilities
Custom Alerts: Monitor Multiple Markets and Never Miss a Key Setup Overview Custom Alerts is a dynamic solution for traders who want a consolidated way to track potential setups across multiple instruments. By integrating data from our flagship tools—such as FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, and IX Power— Custom Alerts automatically notifies you of crucial market developments without juggling multiple charts or missing prime opportunities. With support for all asset classes your brok
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilities
Closing positions in MetaTrader 4 upon reaching the total profit/loss with the profit trailing function. You can enable the Virtual stops (Separate Order) , Calculating and closing for BUY and SELL positions separately (Separate BUY SELL) , Closing and calculating all symbols or the current symbol only (All Symbols) , Enable trailing for profit ( Trailing Profit) Close on total profit and loss in deposit currency, points, or % of the balance. The application is designed for use on any account t
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilities
A tool that can instantly calculate position size or risk based on a given stop-loss level is critical for both professional and novice traders. The TRADE PRO trading utility provides fast and accurate calculations, helping you make decisions in time-sensitive and volatile market conditions. MT5 VERSION    /    Additional installation materials Main functions: Original. Simple. Effective. A unique and convenient way to open the main trading panel: Hover your mouse over the right side of the ch
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilities
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilities
LAUNCH OFFER 30% OFF! $49 instead of $69! The Risk/Reward Tool is a professional-grade Expert Advisor designed to revolutionise the way you plan, visualise, and execute trades in MetaTrader 4. Whether you're a discretionary trader who values precise risk management or a strategy developer who needs to test trade setups visually, this tool provides everything you need in one elegant, intuitive interface. Unlike basic position calculators, the Risk/Reward Tool combines visual trade planning with
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilities
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the Grid manual will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. Ful
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Basic functions: The normal interaction speed of copy trading is less than 0.5s Automatically detect signal sources and display a list of signal source accounts Automatically match symbols, 95% of commonly used trading symbols on different platforms (special cases such as different suffixes) are automatically matched, basically no manual settings are requ
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilities
SAFETYLOCK is a powerful tool that enables traders to shield their positions from sudden market reversals by automatically placing an opposite order for any open trade. When a trader or an Expert Advisor (EA) initiates a position, SAFETYLOCK immediately sets a corresponding pending order (Buy Stop or Sell Stop). If the original position starts incurring losses, the pending order is triggered, creating a protective lock that helps mitigate risk. This Expert Advisor offers flexibility, allowing y
Trade Manager Assistant MT4
Ianina Nadirova
Utilities
Upgrade Your Manual Trading: Enhanced Precision and Control with Trade Manager Assistant Learn how to maximize the benefits of the trade panel by exploring comprehensive setup guides in our complimentary demo version. For further insights, visit this resource: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758625 . Manual trading demands careful analysis and quick decisions. However, challenges such as slow execution, poor risk management, and improper configurations often lead to reduced earnings and incre
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilities
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilities
Averaging Helper - This sort of trading helper instrument will help you average out your previously unprofitable positions using two techniques: standard averaging hedging with the subsequent opening of positions according to the trend The utility has the ability to sort out several open positions in different directions at once, both for buy and for sell. For example, you opened 1 position for a sell and the second for a buy, and they are both unprofit, or one is in the unprofit and one is in
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilities
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilities
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilities
Instantly see your closed trade history by day and week, your current open trades, and forex exposure on one chart! Use the heatmap to identify profitable trades and where your current drawdown is within your trading portfolio. MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/132613 Quick Close Buttons Use the quick close buttons to close every trade on a single symbol, close out individual trades in full, or take partial profits or losses at the click of a button. No more hunting for trade
More from author
Classic Fractal Trend Lines
Vitaly Tarnovsky
Indicators
Классический фрактал отличается от остальных тем, что в бычьем фрактале экстремумы предыдущих баров последовательно растут, а экстремумы следующих баров последовательно снижаются. В медвежьем фрактале экстремумы предыдущих баров последовательно снижаются, а экстремумы следующих баров последовательно растут. На основании этих фракталов строятся трендовые линии, где сплошная линия является новой трендовой линией, а пунктирная, "пробитой" трендовой линией. Параметры: История - Количество баров в и
Deposit saver
Vitaly Tarnovsky
Utilities
If your deposit is in a drawdown - this EA will help you get out of it! DEPOSIT SAVER will lock your position in order to prevent the drawdown from increasing significantly, and then will close all orders to breakeven. Please note that it is not the EA task to bring you profit. The EA task is to withdraw you from the drawdown and close all positions to zero. 1. Before installing the EA on the chart, delete the stop loss of your orders, if any; 2. The EA works only with sell or buy orders. If th
Filter:
No reviews
Reply to review