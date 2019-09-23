KopirFIFO copy netto trades for MT4

КopirFIFO — копировщик нетто-позиций для терминалов МТ4. Копировщик копирует на счет-клиент чистую нетто-позицию со счёта-сервера по правилу FIFO, то есть всегда первой закрывается та сделка, которая была открыта раньше всего. При копировании так же полностью исключается хеджирование позиций. Если на счёте-сервере открываются хеджирующие сделки, то на счете-клиенте происходит закрытие позиций на величину хеджа.

Данный копир идеально подходит для копирования вашей не нетто-торговли на сервисы торговых сигналов, которые требуют закрытие сделок по правилу FIFO.

Продукт предоставляется бесплатно. Если найдете критичный баг - пишите исправлю, если мелкий - пишите поставлю в очередь на исправление.