AIS Dynamic Geometric Filter MT4

Этот индикатор представляет гибридный фильтр основанный на совместном использовании медианы и скользящей средней.

Использование медианы позволяет отфильтровывать аномальные выбросы и случайные импульсы в значениях ценового ряда. При этом на трендовую составляющую медианный фильтр не действует, оставляя ее без изменений.

Так как медианный фильтр является нелинейным, то для сглаживания его значений используется скользящая средняя.

Такой подход позволяет более точно выделять не только тренд, но и периодическую составляющую в изменении цены. Кроме того, это повышает чувствительность индикатора на изменение цены.





Регулировать глубину фильтра и его чувствительность можно с помощью параметра FL.

Его допустимое значение от 0 до 63.

При этом, для расчета значений индикатора используется 2*FL+1 баров.