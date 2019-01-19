Scanner PinBar ZFS

Пинбар — это лишь 1 свечка или бар, представляющая собой цену, что отскочила от максимального или минимального ценового уровня. Свечка открылась, цена пошла в одном направлении и затем резко развернулась за период свечи — так формируется пинбар.

Пинбар легко заметить — длинная тень (хвост), маленькое тело. Запомните: не все свечи с длинным хвостом являются пинбарами. Только когда хвост намного больше тела свечи, формируется пинбар. Как правило, рынок при этом закрывается там, где открылся или почти на том же уровне.

Пинбар — мощный разворотный сигнал, использовать который надо около уровней поддержки/сопротивления, как динамических, так и статических. Некоторые трейдеры применяют пинбар вместе с уровнями Фибоначчи, линиями тренда и пивотами/свинг уровнями.

В целом, пинбары применяются для обнаружения разворотных ценовых зон. Валютный рынок лучше всего воспринимает именно этот сигнал. Здесь срабатывает принцип самоисполняющегося пророчества — про пинбар знают все.

Как правило, лучший пинбар формируется после движения цены в направлении, противоположном текущему ценовому импульсу. То есть, на трендовом откате.

Сканер пинбаров позволяет обработать на наличие пинбаров до 60 символов на одном таймфрейме.