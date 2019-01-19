Scanner PinBar ZFS

Пинбар — это лишь 1 свечка или бар, представляющая собой цену, что отскочила от максимального или минимального ценового уровня. Свечка открылась, цена пошла в одном направлении и затем резко развернулась за период свечи — так формируется пинбар.

Пинбар легко заметить — длинная тень (хвост), маленькое тело. Запомните: не все свечи с длинным хвостом являются пинбарами. Только когда хвост намного больше тела свечи, формируется пинбар. Как правило, рынок при этом закрывается там, где открылся или почти на том же уровне.

Пинбар — мощный разворотный сигнал, использовать который надо около уровней поддержки/сопротивления, как динамических, так и статических. Некоторые трейдеры применяют пинбар вместе с уровнями Фибоначчи, линиями тренда и пивотами/свинг уровнями.

В целом, пинбары применяются для обнаружения разворотных ценовых зон. Валютный рынок лучше всего воспринимает именно этот сигнал. Здесь срабатывает принцип самоисполняющегося пророчества — про пинбар знают все.

Как правило, лучший пинбар формируется после движения цены в направлении, противоположном текущему ценовому импульсу. То есть, на трендовом откате.

Сканер пинбаров позволяет обработать на наличие пинбаров до 60 символов на одном таймфрейме.

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A regression channel based on roughened fractals. Parameters: Period ReCalculate - indicator calculation period switch Zero (Last) Bar-count the last open bar? switch Push notifications when changing the position of the rounded price relative to the channel Line Risk-displaying the risk line Coeff Risk,% - the maximum percentage in the transaction as a percentage The channel allows you to evaluate the trend and its strength in the market and correctly place a request for a transaction with the r
HowTradeFractalZFS
Vasiliy Smirnov
Indicators
A graphical indicator for analyzing the result of trading, arrow indicators, the work of the adviser, the development of a trading strategy. One main parameter is the minimum percentage of profit. The indicator shows all trends on any chart, taking into account the closed bar and fractal, calculates the maximum percentage of profit in each trend. Additionally calculates the average profit percentage of the instrument. A larger percentage among the instruments indicates the historical attract
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