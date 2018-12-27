MT4 copy

这是一个MT4自动跟单的EA，发送端下单以后接收端自动秒跟，包括手数，止盈，止损同时设置，下单手数可以根据自己的情况设置加倍也可以固定手数，适合多帐户同时交易的朋友们。

可以多个平台跟单，可以 一个主发送帐户多个跟单帐户，也可以同时跟多个主帐户。

参数说明：


DirectionSelection=Receive;为主发送端。--SendOut为接收端。发送端其它无设置
Receiving Parameters;以下是接收端设置。
SendingEndID = "  ";填写发送端交易帐户的ID，全为数字。
AcceptanceMode=Multiplication;接收端下单模式，加倍模式。--Fixed为固定手数下单。
MultiplicationLots = 1; Multiplication模式下的下单倍数
FixedLots = 0.01;Fixed模式下，固定手数。
SymSuffix="";接收端交易品种名称如果有后缀，请正确填写，比如：EURUSDxxx填写xxx就可以。


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Zhenyang Dong
Experts
这个EA目前使用在欧元兑美元货币，1分钟---1小时图表都可以，资金大于100即可。如果资金太小会停止交易。 做单方式： 在市场确定方向以后进单，然后移动止盈来保存利润，跟随趋势做单，有固定止损和移动止损。 因为参数是适合市场的调整，请挂模拟盘测试，有什么问题可以发消息给我。谢谢。。。。。。 建议使用滑点比较低的平台运行。 参数设置说明： OpeningOrder =false;---开启做单，请修改为：true  Magic=1580585857;---订单识别号 Lots=0.1;---------固定手数。 UseMoneyManagement =true;--是否启用根据资金设置手数 MaxRisk = 0.04;---下单占资金的比例  MaxLotsPerOrder = 10;--下单最大手数。
Short term trading
Zhenyang Dong
Experts
适用于低点差平台（10点以内）或者ECN平台，短线交易EURUSD使用周期为：1M和5M。参数默认。 如果点差过高可能会产生亏损。标准账户测试请把点差改为10以后回测，请仔细阅读后测试  MinLots = 0.01;------最小手数 MaxLots = 100.0;-----最大手数 Risk = 50.0;        -----最大风险  FixedLots = 0.1;------固定手数  UseMM = TRUE;-------是否启用按资金控制手数,请选 用TRUE StartHour = 0;----------开始时间，小时 StartMinute = 0;--------开始时间，分钟 EndHour = 23;-----------结束时间，小时 EndMinute = 59;---------结束时间，分钟
Super Trend D
Zhenyang Dong
Indicators
超级趋势指标 开发于2024年12月，测试效果不错。 适用于，黄金1小时，可配合 5分钟和15分钟趋势线。 白线上只做多，黄线下只做空。 其它品种可根据自己的经验使用。 如果使用中有什么问题可提供宝贵意见。谢谢。 超级趋势指标 开发于2024年12月，测试效果不错。 适用于，黄金1小时，可配合 5分钟和15分钟趋势线。 白线上只做多，黄线下只做空。 其它品种可根据自己的经验使用。 如果使用中有什么问题可提供宝贵意见。谢谢。 超级趋势指标 开发于2024年12月，测试效果不错。 适用于，黄金1小时，可配合 5分钟和15分钟趋势线。 白线上只做多，黄线下只做空。 其它品种可根据自己的经验使用。 如果使用中有什么问题可提供宝贵意见。谢谢。
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