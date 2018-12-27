MT4 copy
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Zhenyang Dong从事编程8年以上.
- Version: 1.0
- Activations: 5
这是一个MT4自动跟单的EA，发送端下单以后接收端自动秒跟，包括手数，止盈，止损同时设置，下单手数可以根据自己的情况设置加倍也可以固定手数，适合多帐户同时交易的朋友们。
可以多个平台跟单，可以 一个主发送帐户多个跟单帐户，也可以同时跟多个主帐户。
参数说明：
DirectionSelection=Receive;为主发送端。--SendOut为接收端。发送端其它无设置
Receiving Parameters;以下是接收端设置。
SendingEndID = " ";填写发送端交易帐户的ID，全为数字。
AcceptanceMode=Multiplication;接收端下单模式，加倍模式。--Fixed为固定手数下单。
MultiplicationLots = 1; Multiplication模式下的下单倍数
FixedLots = 0.01;Fixed模式下，固定手数。
SymSuffix="";接收端交易品种名称如果有后缀，请正确填写，比如：EURUSDxxx填写xxx就可以。