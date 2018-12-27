这是一个MT4自动跟单的EA，发送端下单以后接收端自动秒跟，包括手数，止盈，止损同时设置，下单手数可以根据自己的情况设置加倍也可以固定手数，适合多帐户同时交易的朋友们。

可以多个平台跟单，可以 一个主发送帐户多个跟单帐户，也可以同时跟多个主帐户。

参数说明：