Demo Creating orders with a fixed stop mt4

Утилита помогает открыть сделку со стоп-лоссом не больше той суммы, которую вы указали, или же вообще отказаться от сделки. То есть, она определяет количество лотов, на которые нужно совершить сделку, чтобы стоп-лосс был максимально приближен, но не больше суммы, которую вы указали.

Например, она будет незаменима при торговле по стратегии Герчика. То есть, при торговле от рисков, когда у вас фиксированный риск и фиксированный тейк-профит по отношению к стоп-лоссу. Например, если вы всегда входите с риском в 10 долларов и тейк-профитом в 30 долларов (3 к 1), то данная утилита поможет вам с легкостью определить то количество лотов, на которое нужно совершить сделку, чтобы удовлетворить условиям.

Также она позволяет:

  • установить автоматическое применение минимально возможного для данного символа стоп-лосса;
  • установить тейк-профит в соответствии с вашим уровнем по отношению к стоп-лоссу (3 к 1, 4 к 1 и т.д.);
  • открывать сделку как по рынку, так и установкой лимитного ордера;
  • проверить и не входить в сделку, если тейк-профит выходит за пределы граничной цены канала, в котором находится инструмент;
  • провести линию на отношении тейк-профита к стоп-лоссу, где вы хотите совершить частичный выход из сделки.

Сумму стоп-лосса можно указывать как в долларах, так и в процентах от баланса.

Не обязательно открывать сделку. Можно просто смотреть, на какое количество лотов нужно совершить сделку и где поставить тейк-профит. Эта информация отображается на кнопке отправки ордера после того, как вы переместите линию стоп-лосса.

Вообще, управление советником осуществляется при помощи двух линий. Первая линия - красная. Она отображается на графике после запуска советника, и управляет ценой, на которой будет установлен стоп-лосс. Переместите ее в нужное место, чтобы иметь возможность отправить ордер.

Вторая линия - зеленая. Она управляет ценой открытия позиции и является необязательной. Если не перемещать зеленую линию, то позиция будет открыта по рыночным ценам. Иначе будет отправлена лимитная заявка на открытие позиции.

По умолчанию зеленая линия не отображается на графике. Чтобы эта линия появилась, необходимо нажать на кнопку Show line for open price в окне графике. После этого переместите зеленую линию в нужное место, если хотите отправить лимитный ордер.

Помимо красной линии сразу при запуске советника на графике отображаются 2 белые линии. Одна линия выше текущей цены, другая - ниже. Эти линии показывают уровень минимального стоп-лосса по данному инструменту. Соответственно, если символ не имеет ограничений по минимальному размеру стоп-лосса, то данные линии отображаться не будут.

Параметры утилиты

  • Maximum lot for opening positions (0 - not specified) – максимально возможный размер лота для открытия позиций (если задан и размер лота получается больше указанного, то будет открыта позиция размером в максимально возможную);
  • Loss in dollars or per cent for a stop line (STOP_IN) – сумма в долларах или в процентах от баланса, которой вы согласны рискнуть, если сработает стоп-лосс;
  • Choice of dimension for STOP_IN – позволяет выбрать, в долларах или в процентах от баланса вводится сумма, которой вы рискуете входя в сделку;
  • Do not open a trade if at min lot stop is greater than STOP_IN – если true, то сделка не будет открываться в случае, если при минимальном лоте по инструменту сумма потери при стоп-лоссе больше той, которой вы готовы рискнуть;
  • Multiplier for take – мультипликатор для определения тейк-профита по отношению к стоп-лоссу;
  • Draw a line at the level of a given number of stops – если больше 0, то на графике будет проведена линия на уровне указанного мультипликатора по отношению к стоп-лоссу;
  • The price of the top level (0 - do not check) – в этом поле можно указать максимальную цену, выше которой тейк-профита быть не должно (если тейк-профит превышает эту цену, то ордер создан не будет). То есть, если инструмент торгуется в канале, и вы на 99% уверены, что цена не пойдет выше уровня канала, то можно указать граничную цену канала, чтобы быть уверенным, что при выбранном вами мультипликаторе цена тейк-профита точно не выйдет за пределы канала;
  • Take a screenshot of the position opening moment – создавать скриншот момента открытия позиции (помещается в папку Files папки MQL4).


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Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (54)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 4, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
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Utilities
The utility helps open a deal with a stop loss that does not exceed the specified amount, or to refrain from it altogether. That is, it determines the number of lots to open the deal so that the stop loss is as close as possible to the specified amount in USD without exceeding it. For example, it will be indispensable when trading according to the Gerchik strategy. That is, when trading based on risks, with a fixed risk and a fixed take profit relative to stop loss. For example, if you always op
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Creating orders with a fixed stop in dollars mt4
Roman Klymenko
Utilities
Утилита помогает открыть сделку со стоп-лоссом не больше той суммы, которую вы указали, или же вообще отказаться от сделки. То есть, она определяет количество лотов, на которые нужно совершить сделку, чтобы стоп-лосс был максимально приближен, но не больше суммы, которую вы указали. Например, она будет незаменима при торговле по стратегии Герчика. То есть, при торговле от рисков, когда у вас фиксированный риск и фиксированный тейк-профит по отношению к стоп-лоссу. Например, если вы всегда входит
Creating orders with a fixed stop in dollars
Roman Klymenko
1 (1)
Utilities
The utility helps open a deal with a stop loss that does not exceed the specified amount, or to refrain from it altogether. That is, it determines the number of lots to open the deal so that the stop loss is as close as possible to the specified amount in USD without exceeding it. For example, it will be indispensable when trading according to the Gerchik strategy. That is, when trading based on risks, with a fixed risk and a fixed take profit relative to stop loss. For example, if you always op
Information panel for traders
Roman Klymenko
Utilities
This utility displays the information required for making trades on each opened chart. For example: spread value, swap value; triple swap day; session closing time; ATR of the symbol by Gerchik; total profit/loss for the current symbol; the number of trades made earlier; the percentage change in the quotes of 6 selected instruments; and much more. The spread value is always shown. The rest of the information is displayed depending on the settings: Show total orders at the moment (long, short) .
Demo Information panel for traders
Roman Klymenko
Utilities
This utility displays the information required for making trades on each opened chart. For example: spread value, swap value; triple swap day; session closing time; ATR of the symbol by Gerchik; total profit/loss for the current symbol; the number of trades made earlier; the percentage change in the quotes of 6 selected instruments; and much more. The spread value is always shown. The rest of the information is displayed depending on the settings: Show total orders at the moment (long, short) .
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