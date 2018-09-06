VolatilityHunter
- Utilities
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- Version: 1.1
- Updated: 6 September 2018
- Activations: 5
VolatilityHunter
VolatilityHunter is an intelligent expert advisor that records unusually high movement bars to csv file.
VolatilityHunter's generated csv file can be found in:
Files/VolatilityHunter/{BROKER_NAME}/{PAIR_NAME} [{TIME_FRAME}].csv
Afterwards it is possible to compare csv data with economic calendar such as:
https://www.investing.com/economic-calendar/ for further analysis.
RECOMMENDATIONS:
Use history ticks data converted to GMT time zone.