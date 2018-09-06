VolatilityHunter

VolatilityHunter


VolatilityHunter is an intelligent expert advisor that records unusually high movement bars to csv file.
VolatilityHunter's generated csv file can be found in:
Files/VolatilityHunter/{BROKER_NAME}/{PAIR_NAME} [{TIME_FRAME}].csv

Afterwards it is possible to compare csv data with economic calendar such as:
https://www.investing.com/economic-calendar/ for further analysis.

RECOMMENDATIONS:
Use history ticks data converted to GMT time zone.
Recommended products
Open the chart
Jie Yi Weng
Utilities
You can check out comment #1 how does it work This is a very useful tool, enter the currency charts you need to open, use the symbol "/" to distinguish them, and select the periodicity /TF of the chart, press the button and they will open the charts for you in batches without you having to manually open them each! Because some EA use multiple currency pairs strategy, but do not support one chart to support all currency pairs, so I developed this tool, hope you like it, if you are satisfied with
FREE
My Trades in Pips
Bernhard Schweigert
4.83 (18)
Utilities
A trading tool you do not want to miss. The indicator displays all trades/deals in the chart with the symbol it is attached to. It prints the number of pips in profit or loss. By choice it prints a vertical line through sub-windows for better analysis. Check also the PRO-version here:  My Trade History PRO As well it adds the information about the total result of trades in the deposit currency and the total pips. You can choose to show only the trades of the day or to show only trades within a n
FREE
VirtualProfitLossTrailEA
Nikolaos Pantzos
4.75 (4)
Utilities
This Utility is a tool to manage level of profits or losses for each order without using stop loss or take profit. The Utility applies virtual levels to close orders in profit or loss. You can use the robot to manage manually opened orders or manage orders opened by another EA. You can to get the source code from here . Parameters OrdersManage - orders to manage (all orders of all symbols or orders on the current chart). Stop Loss Pips - virtual stop loss level. Take Profit Pips - virtual take
FREE
Rua TrailingStop BreakEven Little
PHAM KIM QUY RuaCoder
4.5 (2)
Experts
Rua TrailingStop BreakEven Little The EA not for Real Account. You can EA for Real Account with link:   https://www.mql5.com/en/market/product/47635 Uses of EA - Trailingstop: Move stoploss continuously. - Breakeven: Move the stoploss once. Custom parameters: All OrderOpenTime:     + true: acts on all order     + false: only affect the order opened since EA run All OrderType:     + true: acts on all order.     + false: only the order is running (Buy, Sell) TraillingStop: true (Use), false (do n
FREE
Dark Light Themes
Asep Saepudin
Indicators
Dark & Light Themes for MT4. The Dark & Light Themes indicator helps you switch the MT4 chart display between dark and light color schemes. It also includes a watermark showing the current currency pair (symbol) and the active timeframe. This simple and clean interface makes it more comfortable for traders to analyze charts using any indicator. FXDragunov Indonesia.
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilities
IceFX’s TradeInfo is an utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information (with integrated IceFX ProfitInfo indicator). Risk-based LOT
FREE
Account Info AS MT4
Alexandr Saprykin
Utilities
Account Info AS Ьis a powerful information script for MetaTrader 4 that displays complete information about your trading account directly on the chart. The script provides all the necessary data for account analysis, risk management, and trading decision making. Main Features Complete Financial Information Account Type (Demo/Real/Contest) Balance, Equity, and Margin Free Margin in Cash and Percentage Margin Level Current Profit/Loss Risk Management Margin Call and Stop Out Levels Margin
FREE
Magic Number Auto Close With Breakeven Demo
Darius Botha
Utilities
A Utility used for accounts with multiple open positions with Magic numbers added via Expert Advisors or manually. The Utility closes specific Magic number open positions when a certain profit in currency $ has been reached. The Utility also closes specific Magic numbers open positions with a break-even feature when the Expert Advisors or manually a certain amount of open positions has been placed. The Utility also closes all buy stops and sell stops when the "Take profit sum $" has been reache
FREE
Close All When Equity MT4
Hoang The Manh
Utilities
This Tool Allow you close all open Orders automatics when Equity reach to specific value:  - When Equity is less than  specific value - When Equity is greater than  specific value - And Allow you close all open orders in manual - It will notification to MT4 Mobile app when it execute close all orders. __________________________________________ It very helpful for you when you trade with prop funds. Avoid reach daily drawdown and automatics close all orders when you get target.
FREE
Easy Chart Navigate
Yevhenii Levchenko
Utilities
This indicator will allow you to quickly go to the chart section that interests you, without unnecessary time costs. pt_shift - step of vertical scrolling; ButtonsHeight - button height; ButtonsWidth - button width; ButtonsColor - color of buttons; ButtonsBordersColor - button border color; Font - font; TextColor - button text color; TextSize - button text size; ButtonsBack - buttons in the background; ButtonsSelection - select buttons for movements; ButtonsHidden - hide buttons in
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicators
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Calc account value for MT4
Eugenio Bravetti
Utilities
Script to calculate equity and balance at a specific date and time.  This script makes up for a lack of MetaTrader account history, that does not show how the balance and equity changes in time. Balance calculation includes closed orders only. Equity calculation includes orders closed before and orders that are still open at the specified time. Example: date and time set to 2020/07/06 00:00. If I had a Buy 1 lot EURUSD position opened at price 1.12470 on the 2020/07/02, the program would ca
FREE
FXer MT4
Domeran OU
5 (1)
Utilities
An EA to export trading history for FXer - Journaling and Analytics. fxer.net Register Create an API token Put EA on any chart (any TF is fine) Fill in the API token Follow analytics for better trading At FXer, our mission is clear: to empower traders like you with the tools needed to excel in the ever-changing world of trading. We are committed to providing top-tier, data-driven market analysis and trading intelligence, ensuring you can make well-informed decisions, manage risks effectively, an
FREE
ForexVisibleMT4
Yevhen Chystiukhin
Utilities
This client utility is intended for sharing and copying signals, as well as for monitoring your Expert Advisor on the site   https://forexvisible.com . The Android version of the site can be downloaded   here The version for the MT4 terminal can be downloaded here  https://www.mql5.com/en/market/product/106509 There are many reasons to use this application in your trading, and these are: 1. If you have many trading advisors and many accounts, it is very difficult to track them and monitor everyt
FREE
Enhanced Volume Profiles
Raka
5 (2)
Indicators
Enhanced Volume Profile: The Ultimate Order Flow & Liquidity Analysis Tool Overview Enhanced Volume Profile   is an indicator for MetaTrader 5 that displays the traded volume at specific price levels over a defined period. It separates the total volume into buy and sell components, presenting them as a side-by-side histogram on the chart. This allows users to observe the volume distribution and the proportion of buy and sell volumes at each price level. Graphics Rendering The indicator uses t
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicators
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Rsi Style
Javier Morales Fernandez
Indicators
Because style matters I know how annoying it is to click properties every time to change the candle’s color, the background to light or dark, and put or remove the grid. Here is the solution with one click: Three customizable buttons to choose the candle style that traders want. One button to switch between Day and Night mode. One button to show or hide the Grid on the charts.  *****On the settings, you can choose where the buttons should be displayed on the screen***** Please consider checking
FREE
MA Perfect Order All Currency Scanner
Shin Kojima
Indicators
First 20 Downloads FREE ## 1. Overview $2014 MA Perfect Order All-Currency Scanner Detects "Perfect Order" moving average alignment across all currency pairs simultaneously. A Perfect Order occurs when 3-5 moving averages of increasing periods are stacked in a single, uninterrupted order $2014 proof that price is trending cleanly with no conflicting timeframes.   BUY  signal : Shorter-period MAs are all above longer-period MAs (fast-to-slow stack) -> strong uptrend   SELL signal : Shorte
FREE
Kiwi Trade Statistics Dashboard MT4
- Nguyen Ngoc Diep
Indicators
Kiwi Trade Statistics Dashboard MT4 Kiwi Trade Statistics Dashboard MT4 is a free account and EA performance analysis tool designed to turn your MetaTrader 4 trading history into a clear, easy-to-read dashboard. Instead of manually reviewing hundreds of trades in the MT4 Account History tab, the dashboard automatically analyzes your closed trading history and displays the most important statistics directly on your chart. It is designed for traders who want to understand which strategies, Expert
FREE
Trend Signal Multitimeframe mt4 FREE
Massimiliano Pirola
3 (2)
Indicators
Free version. Only works on EURUSD. Do you want to always know in a quick glance where price is going? Are you tired of looking back and forth between different timeframes to understand that? This indicator might just be what you were looking for. Trend Signal Multitimeframe shows you if the current price is higher or lower than N. candles ago, on the various timeframes. It also displays how many pips higher or lower current price is compared to N. candles ago. Number N. is customizable The dat
FREE
MQLTA One Click Trade Pro
MQL4 Trading Automation
4.6 (10)
Utilities
One Click Trade Pro is a tool that allows you to open orders with just one click, choosing all the parameters, including the Magic Number! Useful if you want to quickly submit trades specifying also their Magic Number. Other than submitting new orders you can also see the list of orders (with their Magic Number) and change their Stop Loss and Take Profit. The PRO version also allows you to: Open opposite pending orders Setup and submit orders using lines, for a better visualization How does it
FREE
CloseBy BreakEven MT4
Leonid Basis
Utilities
The script allows to close part of opened position if this position has some profit. You just need to drop this script on the chart with a desired currency pair.  Let's say you have 1 lot for a Long position with positive profit. With this script you can close any part of the 1 lot (input parameter LotCoeff from 0.1 to 0.9) and remain (for example, 0.4 lot) will have a BreakEven StopLoss. Before placing an opposite orders, the input window is opened allowing you to modify all input parameters: 
Little helper
Vadim Kulygin
Utilities
Trading panel; “Little Helper” will help you to instantly place Buy or Sell orders for several pairs in a short period of time. The advantage of this panel is that orders are placed immediately with take profit and stop loss limits, which, ultimately, has a good effect on your profit, lot and magik for orders, you can set in the corresponding parameters of the panel when adding it to the chart. Also, there is a large selection of panel colors, a choice of panel anchor angles and setting the fon
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.27 (59)
Indicators
This information indicator will be useful for those who always want to be aware of the current situation on the account. The indicator displays data such as profit in points, percentage and currency, as well as the spread for the current pair and the time until the bar closes on the current timeframe. VERSION MT5 - More useful indicators There are several options for placing the information line on the chart: 1. To the right of the price (runs behind the price); 2. As a comment (in the upper
FREE
MT4 Alert Sender
Nguyen Van Anh
Utilities
MT4 Alert Sender is a free ea tool that help you send the alert messengers in MT4 program for many different purpose with ease. Very simple and effective, you only need to input the alert content in a input box, then click a "Send Alert" button. The EA will send alert message. An alert pop-up shows your content in a new window pop-up. You can combine of using MT4 Alert Sender EA with any other tools out there for your need. Thanks for your trust in my product.
FREE
Live Risk Dashboard MT4
Sindhu Bairavim
Utilities
Live Risk Dashboard MT4 EA Monitor your account risk clearly and trade within your limits Live Risk Dashboard MT4 EA is a practical account-monitoring utility for MetaTrader 4. It displays your most important trading and risk information directly on the chart, helping remove the "math anxiety" of managing open positions. Instead of repeatedly checking different MT4 windows or manually calculating floating profit, drawdown usage, and remaining limits, you can view everything in one clean, compact
FREE
EquityStop UAP
Eliseo Palmieri
Utilities
Description: EquityStop UAP is the solution designed to optimize the management of your forex operations securely and efficiently. Our software provides a superior level of control and protection for every trade. *Key Features:* 1.  **Equity Protection:** Preserve your capital with our advanced Equity Stop feature, applying an automatic safety barrier to limit losses. 2.  **Percentage Trailing Stop:** Maximize your profits and minimize losses with the Percentage Trailing Stop feature, dynam
FREE
Daily Trading Dashboard
Yan Zhen Du
Utilities
Daily Trading Dashboard – MT4 Indicator A compact and efficient tool that displays your daily trading statistics directly on the chart. Designed for traders who need a clear overview of their performance without switching screens. Key Features Real-time calculation of today’s profit/loss (with green/red color coding) Display of trade count and total trading volume Lightweight 280×160 px panel with clean blue design Automatic updates every few seconds Optional filtering by Magic Number or Comment
FREE
Symbol Order Manager EA
Rohin Stirling Dufty
Utilities
Symbol Order Close EA was developed to handle the closing and trailing of profit per symbol. The expert can also trail by dollars and the user can specify a particular magic number in case multiple experts are used on the same account. You can close by total profit on a symbol, start trailing, stop trailing and trailing step, all in a dollar value This EA is VERY handy if you are running an expert that trades multiple symbols and ends up with a floating profit. It can also be used to close man
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
2.5 (2)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Buyers of this product also purchase
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (445)
Utilities
Trade Manager MT4 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 4, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, or crypto, Trade M
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (110)
Utilities
Experience exceptionally  fast trade copying with the Local Trade Copier EA MT4 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copier EA MT4 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking to inc
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (197)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 4 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader 4 . COPYLOT helps you copy Forex trades between MetaTrader 4 and MetaTrader 5 terminals with flexible synchronization for different account setups. COPYLOT MT4 version supports: MetaTrader 4 to MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge to MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting to MetaTrader 4   MT5 version Full Description + DEMO + PDF How To Buy How To Install How to get Log Files How To Test and Optimize A
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT4," you can receive the "Trade Copier MT5" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.43 (7)
Utilities
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
5 (1)
Utilities
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (95)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
LMBF Watchlist Manager
Graeme Dakers
5 (1)
Utilities
LMBFWatchlist is an interactive tool for Metatrader 4 that lets you create and manage watch lists directly on your Metatrader charts. ‌Functionality includes: ‌Add an unlimited number of watch lists with names of your choice Add different groups of watchlists for different time frames Add comments for symbols that always appear on the chart when that symbol is selected. Easily identify which symbols have comments against them. See watch lists instantly synchronise across all open charts that hav
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
Utilities
Trade support and resistance or supply and demand zones automatically once you have identified the key areas you want to trade from. This EA allows you to draw buy and sell zones with a single click and then place them exactly where you expect price to turn. The EA then monitors those zones and will automatically take trades based on price action you specify for the zones. Once the initial trade is taken, the EA will then get out in profit at the opposite zone you place, which becomes the target
Fibo Alert Ultimate
ISO Financial Services
3.71 (7)
Utilities
This tool adds alerts to your Fibo Retracement and Fibo Expansion objects on the chart. It also features a handy menu to change Fibo settings easily and quickly! Features Alert for Fibo Retracement and Fibo Expansion levels. Sound, Mobile and Email alert. Up to 20 Fibo Levels. Continuous sound alert every few seconds till a user clicks on the chart to turn it OFF. Single sound alert with pop-up window. Keeping all user settings even after changing timeframes. New handy menu to change Fibo setti
Eagle Local Trade Copier
Giovanni Bengalis
Utilities
Eagle Local Trade Copier MT4 Eagle Local Trade Copier MT4  is a local trade synchronization utility for MetaTrader terminals running on the same Windows computer or Windows VPS. The same Expert Advisor can operate as a Master or a Slave . Communication is performed locally through the shared MetaTrader Common Files folder. No external server, DLL, WebRequest, subscription, or third-party account is required. Main Features Master and Slave modes in one Expert Advisor Multiple Master and Slave ter
Lot Architect MT4
Do Thi Phuong Anh
Utilities
Lot Architect — Trade Panel & Risk-Based Position Size Calculator for MT4 Lot Architect is a one-click trade panel and risk-based position size calculator for MetaTrader 4. It works out your exact lot size from the risk you choose, shows risk, reward and risk-to-reward (R:R) before you enter, and places Market, Limit or Stop orders in a single click. In short: position sizing, risk management and fast trade execution in one clean panel on your chart. The problem every trader knows Most accounts
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilities
Working Trial Download Copy Cat More Trade Copier MT4 is not just a simple local trade copier; it is a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with its blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both   Master (sender) and Slave (receiver)   modes, with real-time synchronization of
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilities
This product filters all expert advisors and manual charts during news time. It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from here onwards
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
Utilities
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Riskless Pyramid
Snapdragon Systems Ltd
5 (1)
Utilities
Introduction This powerful MT4 trade mangement EA offers a way potentially to aggressively multiply trade profits in a riskfree manner. Once a trade has been entered with a defined stoploss and take profit target then the EA will add three pyramid add-on trades in order to increase the overall level of profit. The user sets the total combined profit target to be gained if everything works out. This can be specified either as a multiple of the original trade profit or as a total dollar amount. Fo
Crystal CopyCat Pro Trade Copier MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilities
Crystal CopyCat Pro Trade Copier Ultra-Fast Master–Slave Copier with Zero-Delay Execution and Cross-Platform MT5 Compatibility Architecture:   MT4 → MT4 and MT4 → MT5 Full Compatibility MT5 Version Free :   https://www.mql5.com/en/market/product/144569 MT5 Version Pro :  https://www.mql5.com/en/market/product/165051 Complete User Setup Guide:-  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222   1. Overview Crystal CopyCat Ultimate 5.0 is a next-generation trade copy engine engineered for professi
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the Grid manual will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. Ful
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.88 (32)
Utilities
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — automatic closing by total profit or loss A reliable trade-management utility for MetaTrader 4 that automatically closes positions when the total profit or total loss reaches the level you set. The Expert Advisor monitors open trades, calculates floating profit and loss, can trail profit, and helps close positions faster than manual reaction. MetaTrader 4 is still used by many manual traders, grid traders, scalpers, and Expert Advisor use
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Utilities
Trade Copier Professional — Local Copy Solution Trade Copier Professional is a reliable local trade copying system for MetaTrader 4/5. It allows traders to replicate positions instantly across multiple accounts on the same computer, with built‑in safety controls and a professional dashboard. Overview The EA operates in both Master and Slave modes from a single file, with seamless switching. Trades can be copied between MT4 and MT5 terminals without internet dependency, using local file‑based
Trade Signal Pro MT4 to Telegram Signal Provider
Bidhan Chandra Roy
Utilities
Trade Signal Pro (MT4) — Telegram Signal Provider (Utility) A lightweight utility that sends trade notifications from your MT4 account to Telegram. It does NOT open/close trades. It only reads positions/deals and sends messages. What it sends Entry signal (BUY/SELL) with Entry, SL, TP, pips + Risk:Reward   Updates when SL/TP is modified (reply/tag to the original signal)   Close notifications: TP hit / SL hit / Breakeven / Manual close   Optional Daily & Weekly performance summary (win
Trend Line Optimizer
Evgenii Aksenov
4.11 (19)
Utilities
This is an automatic parameter optimizer for the   Trend Line PRO   indicator Easily and quickly you will select the optimal parameters for your favorite Trend Line PRO indicator.  Optimization takes only a few seconds. The optimizer allows you to find the best parameters for each pair and period: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, as well as values for Time Filter and HTF Filter on the selected history section (Days)  To optimize different timeframes, you need a different range of history: M5-M15
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT4 — advanced trading panel and chart workspace for MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE is a professional trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 4 . It helps traders open, manage, protect, close and analyze trades faster from one chart-based interface. The product was created for active manual traders who need more than a simple set of buttons. PRO SE combines one-click execution, pending orders, position control, partial close, basket profit/loss log
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
Utilities
Trading Panel for trading in 1 click.  Working with positions and orders!  Trading from the chart or the keyboard. Using our trading panel, you can trade in one click from the chart and perform trading operations 30 times faster than the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions that make life easier for a trader and help a trader conduct their trading activities much faster and more conveniently. Graphic tips and full information on trade deals on the chart
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilities
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (54)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 4, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
More from author
MoneyMaker v2
Marius Guscius
1 (1)
Experts
MoneyMaker v2 This expert advisor is based on idea that market produces very strong movement to opposite side once trend reversal is imminent. So our core trigger is bar size relative to previous bars optionally filtered by Bollinger Bands, Money Flow Index, Simple Moving Averages and Commodity Channel Index. MoneyMaker v2 also implements autolot based on free margin / Risk per single order (in %)  parameter. Spread filtering is done through Minimum bar body size / pair spread multiplier (in po
MoneyMaker v8
Marius Guscius
1 (1)
Experts
MoneyMaker v8 Basic information: Trend based strategy Entry is confirmed with the 6 indicators Real take profit and stop-loss Low drawdawn Auto lots Recovery strategy No martingale, no grid, no dumb strategies Optimization is done for current market conditions (2015 and up) Time frame: M5 Min wallet size: 1000 of your base currency (for better growth at least 2000 is recommended) General recommendation for any EA: Test this on your demo account before going live.  SET files (for 2.1 version)
Filter:
No reviews
Reply to review