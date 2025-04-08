Vertical Histogram Volume

Вертикальная гистограмма объема -  отображает распределение объема по уровням.

Гистограмма рассчитывается от объема ( реального или тикового), при этом объем соответствующий бару переносится на уровень H-L бара.
Таким образом, при распределении объема за сутки по вертикали - формируются максимумы гистограммы показывающие области проторговки.

Настройки индикатора:

  • Timeframe Set -  период в пределах которого производится расчет. (рекомендуется D1)
  • Step's - количество отображаемых периодов.
  • Amplitude - нормированная амплитуда (в барах)
  • Applied Volume - тип объема. Тиковый или Реальный ( Если есть)
  • Cold -  цвет для отображения минимальных объемов
  • Hot -  цвет для отображения максимального накопленного объема
  • Line Color - цвет линии разграничивающей периоды


Последний период отображаемый на чарте находится в процессе постоянной перерисовки до закрытия периода!

