Vertical Histogram Volume

Вертикальная гистограмма объема - отображает распределение объема по уровням.

Гистограмма рассчитывается от объема ( реального или тикового), при этом объем соответствующий бару переносится на уровень H-L бара.

Таким образом, при распределении объема за сутки по вертикали - формируются максимумы гистограммы показывающие области проторговки.

Настройки индикатора:

Timeframe Set - период в пределах которого производится расчет. (рекомендуется D1)

Step's - количество отображаемых периодов.

Amplitude - нормированная амплитуда (в барах)

Applied Volume - тип объема. Тиковый или Реальный ( Если есть)

Cold - цвет для отображения минимальных объемов

Hot - цвет для отображения максимального накопленного объема

Line Color - цвет линии разграничивающей периоды



