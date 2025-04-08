Vertical Histogram Volume
- Indicators
- Alexey Topounov
- Version: 1.1
- Activations: 7
Вертикальная гистограмма объема - отображает распределение объема по уровням.
Гистограмма рассчитывается от объема ( реального или тикового), при этом объем соответствующий бару переносится на уровень H-L бара.
Таким образом, при распределении объема за сутки по вертикали - формируются максимумы гистограммы показывающие области проторговки.
Настройки индикатора:
- Timeframe Set - период в пределах которого производится расчет. (рекомендуется D1)
- Step's - количество отображаемых периодов.
- Amplitude - нормированная амплитуда (в барах)
- Applied Volume - тип объема. Тиковый или Реальный ( Если есть)
- Cold - цвет для отображения минимальных объемов
- Hot - цвет для отображения максимального накопленного объема
- Line Color - цвет линии разграничивающей периоды
Последний период отображаемый на чарте находится в процессе постоянной перерисовки до закрытия периода!