Hurst Fractal Index

Фрактальный Индекс Херста - показатель персистентности временного ряда
При значении индикатора >0.5 временной ряд считается персистентным (тенденция сохраняется)
При значениях индикатора явно < 0.5 временной ряд считается антиперсистентным (возможна смена направления движения)
Для наглядности значения индекса усредняются периодом 2-3.
Настройки индикатора:
- Max Bars - глубина истории расчета (кол-во баров на графике для которых произведён расчет)
- Data from Timeframe - использовать данные с таймфрейма.
- Degree of dimension ( 4...12 )- величина размерности
- Level Reverce - уровень для отображения возможных зон смены тренда
- Method- метод сглаживания значения индекса
- MA period - период сглаживания
