Hurst Fractal Index

Hurst Fractal Index

Фрактальный Индекс Херста -  показатель персистентности временного ряда

При значении индикатора >0.5 временной ряд считается персистентным (тенденция сохраняется)

При значениях индикатора явно < 0.5 временной ряд считается антиперсистентным (возможна смена направления движения)

Для наглядности значения индекса усредняются периодом 2-3.

Настройки индикатора:

  • Max Bars -  глубина истории расчета (кол-во баров на графике для которых произведён расчет)
  • Data from Timeframe - использовать данные с таймфрейма.
  • Degree of dimension ( 4...12 )- величина размерности
  • Level Reverce - уровень для отображения возможных зон смены тренда
  • Method-  метод сглаживания значения индекса
  • MA period -  период сглаживания





































































































Recommended products
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicators
MT4 version  |   FAQ The Owl Smart Levels Indicator is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds the correct wave structure of the market, and Fibonacci levels which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private User
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicators
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Indicators
The indicator is designed to help in making a decision on the direction of trading (buy or sell). It is a history scanner that searches for matches of the current pattern (combination of several current bars) with historical data in percentage terms by the relative vertical position of candles relative to each other, the size of each candle, the size of the candle body and the candle shadows. In history, the matches found are indicated by vertical lines on the candle of the beginning of the soug
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Indicators
The Optimized MACD Divergence indicator is a powerful tool designed to identify potential trading opportunities by detecting divergences between price action and the MACD indicator. It combines classic divergence analysis with candlestick pattern recognition and volume filtering to provide more accurate and reliable signals. How it Works The indicator operates on the following principles: MACD Calculation:   It calculates the MACD indicator using user-defined parameters for fast EMA, slow EMA,
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicators
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Fractals
Mikhail Nazarenko
Indicators
The Fractals indicator displays on the chart only fractals with the specified parameters in the indicator settings. This allows you to more accurately record a trend reversal, excluding false reversals. According to the classical definition of a fractal, it is a candlestick - an extremum on the chart, which was not crossed by the price of 2 candles before and 2 candles after the appearance of a fractal candle. This indicator provides the ability to adjust the number of candles before and after t
ZigZag Wave Entry Alert MT5
Azad Amanuel Gorgis Gorgis
Indicators
The ZigZag Wave Entry Alert** indicator, created by Azad Gorgis in 2024, is designed for MetaTrader 5 and aims to provide traders with entry signals based on ZigZag patterns. Here's a brief overview of its functionality and key features: Functionality: - Detection of ZigZag Patterns: The indicator identifies significant price movements and outlines potential ZigZag patterns on the chart. It detects new highs and lows based on user-defined parameters such as Depth, Deviation, and Backstep. - A
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicators
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicators
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicators
Trendlines  are the most essential tool of technical analysis in forex trading.  Unfortunately, most  traders don’t draw them correctly. Automated Trendlines indicator is a professional tool for serious traders that help you visualize the trending movement of the markets . AMAZING OFFER --> Activations from 5 to 20 for "MTF Supply Demand Zones" and "Automated Trendlines" There are two types of Trendlines Bullish Trendlines and Bearish Trendlines. In the uptrend, Forex trend line is drawn throu
Smart Stochastic Divergence Detector
Huu Tri Nguyen
Indicators
Smart Stochastic Divergence Detector Description: The Smart Stochastic Divergence Detector is a professional tool that automatically identifies Bullish & Bearish Divergences on your chart using the Stochastic Oscillator . It helps traders detect early reversals , hidden momentum changes , and trend continuation signals without the need for manual analysis. Whether you trade Forex, Indices, Stocks, or Crypto , this tool provides clear divergence signals with arrows and trendlines – allowin
Colour Inside Bars MT5
Luong N Man
Indicators
This indicator will help traders quickly identify inside bars, which are often used in price action trading strategies as potential consolidation or continuation patterns. An inside bar formation is a counter trend candle on both sides as it didn't break the previous candle high or low. Key feature: Identify inside bars in real-time. Colours inside bars while keeping normal bars. Configurable history bars. Optional pop-up alerts and phone notifications with symbol name and time of detection. W
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicators
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicators
With Renko Plus you can use the features in the Indicator functionality, just add it to the Metatrader5 chart.             The Renko chart is a type of chart, developed by the Japanese, that is constructed using price movement rather than standardized prices and time intervals like most charts. It is believed to be named after the Japanese word for bricks, "renga", as the graphic looks like a series of bricks.             A new brick is created when the price moves a specified pri
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indicators
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Indicators
Fractal 358 Plus is a predictive indicator that provides the clearest sight of price movements. Identifying graphic patterns such as Caixote (Crate), Pivot and Inside Candle , it shows entries and exits spots, as well as threats to your trades in the markets. It comes ready to use with B3 Mini Index (WIN$ series) and can be adjusted to use with any asset and timeframe. Fractal 358 unravels price movement Based on the Fibonacci sequence, Fractal 358 is a new and different way of reading and und
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indicators
LevelPAttern MT5 is a technical indicator based on the daily levels and Price Action patterns. The indicator is based on the standard ZigZag indicator + reversal candlestick pattens, such as Star, Hammer (also knows as Pin bar), Engulfing and others. The indicator generates audio and text notifications when a pattern is formed and a level is touched. It also supports sending email and push notifications. Indicator operation features It is suitable for working with any CFD and FOREX trading inst
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicators
Auto Optimized RSI   is a smart and easy-to-use arrow indicator designed for precision trading. It automatically finds the most effective RSI Buy and Sell levels for your selected symbol and timeframe using real historical data simulations. The indicator can be used as a standalone system or as part of your existing trading strategy. It is especially useful for intraday trading. Unlike traditional RSI indicators that rely on fixed 70/30 levels,   Auto Optimized RSI   dynamically adjusts its lev
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicators
'Naturu' is a manual indicator that uses nature’s symmetry as its algorithm. Master the market with a simple strategy and hidden wisdom!   This is a manual indicator and contains features that are not supported by the MetaTrader testing environment When you load the indicator, you’ll see two lines—Top and Bottom. Click once on a line to activate it. To move it, simply click on the candlestick where you want it placed. You define a high point and a low point, and the indicator then calculates
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicators
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Oscillator trading signals
Evgeny Raspaev
Indicators
Oscillator trading signals - это динамический индикатор, определяющий состояние к продолжению тенденции роста или падению цены торгового инструмента и отсечению зон с нежелательной торговлей. Индикатор состоит из 2 линий осцилляторов. Медленная и быстрая сигнальная линия.  Шкала отображения перевернутая. Зоны вблизи 0 свидетельствуют о тенденции роста цены валютной пары. Зоны -100 свидетельствуют о падении цены валютной пары. На основном графике в виде стрелок отображается потенциально выгодные
Distinctive MT5
Tatiana Savkevych
Indicators
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicators
ATREND: How It Works and How to Use It How It Works The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Key Features: ⦁ Dynamic Trend Detect
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Indicators
LIMITED TIME SALE - 30% OFF! WAS $50 - NOW JUST $35! A symmetrical triangle chart pattern represents a period of contraction & consolidation before the price is forced to breakout to the upside or breakdown. A breakdown from the lower trendline marks the start of a new bearish trend, while a breakout from the upper trendline indicates the start of a new bullish trend. MT4 Version Available Here:  https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ This indicator identifies these patterns and
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Indicators
Candle Fusion Pro — Pattern Recognition + Trend Filter + Momentum Filter (No Repaint) Detect powerful candlestick formations and confirm their strength with live trend and momentum analysis. Candle Fusion Pro is the ultimate visual tool for traders who rely on price action precision , trend structure, and multi-layered confirmation . Core Features Pattern-Based Entry : Detects over 10+ advanced Japanese patterns , including: Shooting Stars (levels 2, 3, 4) Bullish/Bearish Engulfings Morning/Ev
MACDAdaptive
Iliya Rangelov
Indicators
Professional MACD with 6 trading modes, divergence detection, adaptive periods,  and complete risk management system /SL,TP/ for all trader levels. Shows adaptive support and resistance! Shows the previous day: high , low and equilibrium price level! Providing trading suggestions! Choose your trading style and let the indicator configure itself automatically: - ** BEGINNER MODE** - Simple, safe signals with clear confirmations - ** INTERMEDIATE MODE** - Balanced approach for most traders 
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicators
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
Visual Eagle Trend Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicators
Visual Eagle Trend Indicator: Trade with Clarity and Confidence Are you tired of noisy charts, false signals, and missed opportunities? The Visual Eagle Trend Indicator is a professional-grade trading tool designed to cut through the market noise and provide you with clear, high-probability trend signals. By leveraging a powerful triple-confirmation strategy, this indicator helps you identify and trade with the dominant market trend, enhancing your trading precision and confidence. For just $30
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicators
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Quasimodo QM Pattern
Minh Truong Pham
Indicators
Introduction One of the patterns in "RTM" is the "QM" pattern, also known as "Quasimodo". Its name is derived from the appearance of "Hunchback of Notre-Dame" from Victor Hugo's novel. It is a type of "Head and Shoulders" pattern.   Formation Method   Upward Trend In an upward trend, the left shoulder is formed, and the price creates a new peak higher than the left shoulder peak . After a decline, it manages to break the previous low and move upward again. We expect the price to
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicators
Power Candles – Strength-Based Entry Signals for Any Market Power Candles brings Stein Investments’ proven strength analysis directly onto your price chart. Instead of reacting to price alone, each candle is colored based on real market strength, allowing you to instantly identify momentum build-ups, strength acceleration, and clean trend transitions. One Logic for All Markets Power Candles works automatically on all trading symbols . The indicator detects whether the current symbol is a Forex p
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicators
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.6 (10)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, early
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicators
Get the FREE AUX Indicator and EA Support Direct Download — Click Here [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
Smart Stop Indicator – Intelligent Stop-Loss Precision Directly on Your Chart Overview The Smart Stop Indicator is the tailored solution for traders who want to place their stop loss clearly and methodically instead of guessing or relying on gut feeling. This tool combines classic price-action logic (higher highs, lower lows) with modern breakout recognition to identify where the next logical stop level truly is. Whether in trending markets, ranges, or fast breakout phases, the indicator displ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does   not attempt to predict tops or bottoms . It only triggers signals when all three of the following conditions are met: Clea
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to help traders identify entry points and manage risk effectively. The indicator provides a comprehensive analysis toolkit including signal detection system, automatic Entry/SL/TP management, volume analysis, and real-time performance statistics. User guide to understand the system   |   User guide for other languages KEY FEATURES Signal Detection System The indicator automatically detects potential entry points base
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicators
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicators
SuperScalp Pro – Advanced Multi-Filter Scalping Indicator System SuperScalp Pro is an advanced scalping indicator system that combines the classic Supertrend with multiple intelligent confirmation filters. The indicator performs efficiently across all timeframes from M1 to H4 and is especially suitable for XAUUSD, BTCUSD and major Forex pairs. It can be used as a standalone system or flexibly integrated into existing trading strategies. The indicator integrates more than 11 filters, including fa
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicators
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicators
The " Dynamic Scalper System MT5 " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend wav
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicators
FX Levels: Exceptionally Accurate Support & Resistance for All Markets Quick Overview Looking for a reliable way to pinpoint support and resistance levels across any market—currencies, indices, stocks, or commodities? FX Levels merges our traditional “Lighthouse” method with a forward-thinking dynamic approach, offering near-universal accuracy. By drawing from real-world broker experience and automated daily plus real-time updates, FX Levels helps you identify reversal points, set profit targe
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicators
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicators
IX Power: Unlock Market Insights for Indices, Commodities, Cryptos, and Forex Overview IX Power is a versatile tool designed to analyze the strength of indices, commodities, cryptocurrencies, and forex symbols. While FX Power offers the highest precision for forex pairs by leveraging all available currency pair data, IX Power focuses exclusively on the underlying symbol’s market data. This makes IX Power an excellent choice for non-forex markets and a reliable option for forex charts when deta
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicators
MetaForecast predicts and visualizes the future of any market using different powerful methods. While financial markets are not always predictable, if there are patterns in the past data, MetaForecast can learn and predict the future as accurately as possible. It features a complete implementation of neural networks embedded directly into the indicator, enabling traders to create and train AI models using data from multiple symbols to learn complex patterns. MetaForecast leverages your computer'
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicators
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
More from author
Angulation
Alexey Topounov
Indicators
According to Bill Williams' trading strategy described in the book "Trading Chaos: Maximize Profits with Proven Technical Techniques" the indicator displays the following items in a price chart: 1.Bearish and bullish divergent bars: Bearish divergent bar is colored in red or pink (red is a stronger signal). Bullish divergent bar is colored in blue or light blue color (blue is a stronger signal). 2. "Angulation" formation with deviation speed evaluation. 3. The level for placing a pending order (
Synthetic Reverse Bar
Alexey Topounov
5 (2)
Indicators
Synthetic Reverse Bar is an evolution of Reverse Bar indicator. It is well-known that candlestick patterns work best at higher timeframes (H1, H4). However, candlesticks at such timeframes may form differently at different brokers due to dissimilarities in the terminal time on the single symbol, while the history of quotes on M1 and M5 remains the same! As a result, successful patterns are often not formed at higher timeframes! Synthetic Reverse Bar solves that problem! The indicator works on M5
Soldiers Crows
Alexey Topounov
5 (1)
Indicators
The indicator displays the "Three white soldiers and Three black crows" candlestick model on a chart. Three white soldiers are color in blue. Three black crows are colored in red. Input parameters: Max Bars - maximum number of bars calculated on the chart. Make Signal Alert - use alert. Type of pattern rules - use a strict model of determining the pattern (short lower shadows for the three soldiers, short upper shadows for the three crows), or a simplified model. Max Shadow Ratio - coefficient o
Reverse Bar
Alexey Topounov
Indicators
The Reverse Bar indicator paints the reversal bars according to trade strategy, described by Bill Williams in "Trading Chaos. Maximize Profits with Proven Technical Techniques" book. The bearish reversal bar has red or pink color (red-stronger signal) The bullish reversal bar has blue or light blue color(blue - stronger signal) It is recommended to use it on hourly timeframe (H1) and higher.
Pin Bar
Alexey Topounov
5 (1)
Indicators
This indicator shows Pin Bar candlestick pattern on the chart. The bearish pin bars have red color, the bullish pin bars have blue color. The indicator shows alert when Pin Bar candlestick pattern is formed. It's recommended to use it at timeframes H1 and higher. The best moment (strong signal) is when Pin Bar is formed close to the support/resistance level.
Morning Evening Star
Alexey Topounov
Indicators
The indicator displays the "Morning star" and "Evening star" patterns on a chart. The Evening star is displayed in red or rose. The Morning star is displayed in blue or light blue. Input Parameters: Max Bars – number of bars calculated on the chart. Make Signal Alert – use alerts. Send Push Notification - send notification to a mobile terminal Type of rules pattern – type of the model of pattern determination (Hard – with the control of length of shadows of the second bar). If Soft is selected
HL D1 Move
Alexey Topounov
Indicators
The indicator displays the dynamics of forming the daily range in the form of a histogram, and the average daily range for a specified period. The indicator is a useful auxiliary tool for intraday trades. Settings N Day - period for calculation of the daily range value. Level Indefinite - level of indefiniteness. Level Confidence - level of confidence. Level Alert - alert level. When it is crossed, the alert appears.
Bullish Bearish Volume
Alexey Topounov
Indicators
Bullish Bearish Volume is an indicator that divides the volume into the bearish and the bullish part according to VSA: Bullish volume is a volume growing during upward motion and a volume falling during downward motion. Bearish volume is a volume growing during downward motion and a volume falling during upward motion. For a higher obviousness it uses smoothing using MA of a small period. Settings: MaxBars – number of bars calculated on the chart; Method – smoothing mode (Simple is most preferab
Trading Sessions Pro
Alexey Topounov
Indicators
Trading Sessions Pro is a trading session indicator with extended settings + the ability to install and display the custom period. Main Advantages: The indicator allows you to conveniently manage display of trading sessions on the chart. There is no need to enter the settings each time. Just click the necessary trading session in the lower window and it is highlighted by the rectangle on the chart! The indicator has two modes of defining the trading terminal's time offset relative to UTC (GMT).
VWAP Universal
Alexey Topounov
Indicators
VWAP is Volume Weighted Average Price. It is calculated as addition of products of volume and price divided by the total volume. This version of the indicator is universal as it has three modes of operation: Moving - in this mode the indicator works as a moving average. But unlike ordinary SMA it has smaller lags during big movements! Bands of square deviation can be used in the same way as Bollinger Bands. Period - in this mode the calculations are performed from the start to the end of period
Divergence MACD
Alexey Topounov
Indicators
Divergence MACD indicator shows price and MACD indicator divergence. The indicator is not redrawn! The algorithm for detection of price and MACD extremums has been balanced for the earliest entry allowing you to use the smallest SL order possible. The indicator displays all types of divergences including the hidden one, while having the minimum number of settings. Find out more about the divergence types in Comments tab. Launch settings: Max Bars - number of bars calculated on the chart. Indent
Vertical Histogram Volume
Alexey Topounov
Indicators
Вертикальная гистограмма объема -  отображает распределение объема по уровням. Гистограмма рассчитывается от объема ( реального или тикового), при этом объем соответствующий бару переносится на уровень H-L бара. Таким образом, при распределении объема за сутки по вертикали - формируются максимумы гистограммы показывающие области проторговки. Настройки индикатора: Timeframe Set -  период в пределах которого производится расчет. (рекомендуется D1) Step's - количество отображаемых периодов. Amplitu
Filter:
Aleksandr Tamonin
4109
Aleksandr Tamonin 2021.01.24 15:23 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review