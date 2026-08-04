AZ Speed Trader

阿政的多功能面板 V6.3 5 — 功能介绍

一、面板概述

阿政的多功能面板 V6.3 5 是一款专为 MT4 平台 设计的专业级交易辅助面板，集成了 快速下单、智能风控、实时数据监控、一键平仓、自动减仓推保本 等高频交易所需的核心功能。面板界面清晰、操作便捷，并支持 完全自定义快捷键 与 UI 缩放 ，满足不同交易风格的需求。

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二、主界面布局（完整模式）

1. 顶部标题栏

· 显示面板名称与版本号。

· 缩放按钮 [-] / [+]：切换面板的 完整 /迷你 显示模式（迷你模式隐藏交易控件，仅保留数据与状态）。

· 拖拽按钮 ☰ ：按住并拖动可自由移动面板位置（可拖拽至图表任意区域）。

2. 实时账户数据栏

· 盈亏金额 （浮动盈亏 +隔夜利息+手续费）：绿色表示盈利，红色表示亏损。

· 总持仓手数 ：当前品种所有订单的合计手数。

· 点数盈亏 ：以点数为单位显示总持仓的盈亏，颜色动态提示：

o 黄色 ：盈亏在 0 ~ 1.6 点之间（中性）

o 绿色（亮绿） ：盈利超过 1.6 点（强势）

o 红色 ：处于亏损状态

3. 下单手数设置区

· 手数输入框 ：直接输入或通过 + / - 按钮按步长调整（步长可设）。

· 快捷手数按钮 ：四个预设手数（可自定义），一键填充到手数框。

· “避亏”开关 ：开启后，所有 智能减仓 操作将自动 跳过当前处于浮亏状态的订单 ，避免在不利位置减仓。

4. 风控参数设置区

· 固定止损 ：开仓时自动应用的止损点数（ 0 表示不设）。

· 保本点 ：推保本时相对开仓价的偏移点数（通常设为 0 或正值）。

· 锁老单保护 ：设定一个时间阈值（分钟），当订单持仓时间超过该值时，部分平仓操作（如 “平盈利/平亏损”）将 跳过 这些 “老单”，防止意外平掉长线仓位。

5. 交易控制区

· 平多 / 平空 ：分别平掉当前品种的所有多头或空头持仓。

· 平盈利 / 平亏损 ：一键平掉所有盈利单或所有亏损单（基于净盈亏，包含手续费）。

· 买入 / 卖出 ：按当前手数和止损设置快速开立市价单（支持快捷键）。

6. 智能减仓与保本区

· 减仓 30% / 60% / 80% ：对当前品种的所有持仓（可按 “避亏”过滤）按比例减仓， 保留最小尾仓 （防止减至 0.01 手以下造成无法平仓）。

· 保本 ：将所有持仓的止损移动至开仓价（可设置偏移点数）， 自动判断价格是否满足平台 Stop Level 要求 ，避免无效修改。

7. 一键全平

· 一次性平掉当前品种的所有持仓（支持快捷键）。

8. 底部状态栏

· 显示账户 结余 与 净值 。

· 实时 系统时钟 。

三、核心特色功能

🔹 K线倒计时与现价动态指示

· 在图表右上角显示当前 K 线 剩余时间 （分钟 :秒）。

· 同时显示 当前价格 （可选择显示 Bid 或 Ask），价格位置会根据最新价格 自动跟随 ，并保持与倒计时的垂直间距。

🔹 自动盈利减仓推保护（智能风控）

· 开启后，系统会 持续监控 每笔持仓的浮动盈利点数。

· 当某订单盈利达到预设触发点（如 30 点）时，自动执行：

1. 先推保本 （将止损移至成本价 + 偏移点）。

2. 再按比例减仓 （如减仓 50%）。

· 防死循环机制 ：若推保本失败（如价格回撤、 Stop Level 限制），则 不会执行减仓 ，避免订单被切碎或误操作。

🔹 尾仓绝对保护

· 在执行任何减仓操作时，系统会 强制保留最小交易手数 （如 0.01 手），确保订单永远不会因为减仓而完全消失，方便后续继续管理。

🔹 快捷键系统（全自定义）

· 所有常用操作均可绑定键盘按键（不区分大小写），实现 零鼠标高频交易 。

· 默认快捷键：

o Q：买入

o E：卖出

o C：一键全平

o D：推保本

o Z / A / S：分别减仓 30% / 60% / 80%

o 1 / 2 / 3 / 4：快速填充预设手数

🔹 自由拖拽与缩放

· 面板可拖拽至图表任意位置。

· 支持 完整 /迷你 两种显示模式，迷你模式仅保留关键数据与时钟，适合小屏幕或需要更多图表空间的场景。

🔹 高度可定制外观

· 可独立设置 背景色、按钮颜色、字体大小、时钟颜色、 K线倒计时颜色、现价颜色 等，打造符合个人审美的交易界面。

四、参数设置说明（外部输入）

参数分组 参数名称 说明 面板全局设置 UI 缩放比例 调整面板整体大小（ 1.0~2.0） 基础字体大小 面板内文字基准大小 K线倒计时 颜色 / 字体大小 / 右侧间距 自定义倒计时样式与位置 K线现价 颜色 / 字体大小 / 垂直间距 自定义现价显示样式，可切换 Bid/Ask 交易默认参数 默认手数 / 手数步长 开仓默认手数与调整步长 默认止损 / 保本点 / 锁老单保护时间 开仓默认风控参数 自动盈利减仓推保护 开启 /关闭 / 触发点数 / 减仓比例 / 保本偏移 智能风控核心参数 智能减仓比例 三个独立比例（ 0.01~0.99） 分别对应 30%、60%、80% 减仓比例 快捷键设置 买入 /卖出/全平/保本/减仓快捷键 自由定义（字母或数字） 快捷手数按钮 四个预设手数值 快速填充到手数框 外观颜色 背景色 / 按钮颜色 / 时钟颜色等 个性化配色

五、操作注意事项

1. 订单选择范围 ：面板所有操作仅针对当前图表品种，不会影响其他品种持仓。

2. “锁老单保护” ：启用后，平仓操作将跳过开仓时间超过设定值的订单，请结合自身策略合理设置。

3. “避亏”开关 ：仅影响智能减仓操作（如按比例减仓），不影响普通平仓按钮。

4. 自动盈利减仓 ：该功能需在参数中手动开启，并设置触发点数；一旦开启，系统将 持续监控所有持仓 ，请确保设置符合您的风控计划。

5. 平台限制 ：推保本和修改止损时，系统会自动检查 Stop Level 限制，若当前价格距离目标止损过近，操作将被忽略并提示，请等待价格拉开后再尝试。

6. 模拟盘测试 ：建议先在模拟账户中充分测试，熟悉各项功能后再用于实盘。

六、技术支持与版本

· 版本 ： V6.34（UI 增强，点数单位汉化，1.6点变绿减仓视觉提示）

· 作者 ： Azheng

· 版权 ： © 2026 Azheng

阿政的多功能面板 V6.34 旨在为交易者提供 极速、智能、安全 的交易体验，帮助您在瞬息万变的市场中把握先机。祝交易顺利！📈