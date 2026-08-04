AZ Speed Trader

阿政的多功能面板  V6.3 5   — 功能介绍

一、面板概述

阿政的多功能面板  V6.3 5  是一款专为 MT4 平台 设计的专业级交易辅助面板，集成了 快速下单、智能风控、实时数据监控、一键平仓、自动减仓推保本  等高频交易所需的核心功能。面板界面清晰、操作便捷，并支持 完全自定义快捷键  与 UI 缩放 ，满足不同交易风格的需求。

EA存放位置：MT4>文件>打开数据文件夹>MQL4>Experts

二、主界面布局（完整模式）

1. 顶部标题栏

·  显示面板名称与版本号。

·  缩放按钮  [-] / [+]：切换面板的  完整 /迷你 显示模式（迷你模式隐藏交易控件，仅保留数据与状态）。

·  拖拽按钮   ：按住并拖动可自由移动面板位置（可拖拽至图表任意区域）。

2. 实时账户数据栏

·  盈亏金额 （浮动盈亏 +隔夜利息+手续费）：绿色表示盈利，红色表示亏损。

·  总持仓手数 ：当前品种所有订单的合计手数。

·  点数盈亏 ：以点数为单位显示总持仓的盈亏，颜色动态提示：

o  黄色 ：盈亏在 0 ~ 1.6 点之间（中性）

o  绿色（亮绿） ：盈利超过 1.6 点（强势）

o  红色 ：处于亏损状态

3. 下单手数设置区

·  手数输入框 ：直接输入或通过  + / - 按钮按步长调整（步长可设）。

·  快捷手数按钮 ：四个预设手数（可自定义），一键填充到手数框。

·  “避亏”开关 ：开启后，所有   智能减仓  操作将自动 跳过当前处于浮亏状态的订单 ，避免在不利位置减仓。

4. 风控参数设置区

·  固定止损 ：开仓时自动应用的止损点数（ 0 表示不设）。

·  保本点 ：推保本时相对开仓价的偏移点数（通常设为 0 或正值）。

·  锁老单保护 ：设定一个时间阈值（分钟），当订单持仓时间超过该值时，部分平仓操作（如 “平盈利/平亏损”）将 跳过 这些 “老单”，防止意外平掉长线仓位。

5. 交易控制区

·  平多 / 平空 ：分别平掉当前品种的所有多头或空头持仓。

·  平盈利 / 平亏损 ：一键平掉所有盈利单或所有亏损单（基于净盈亏，包含手续费）。

·  买入 / 卖出 ：按当前手数和止损设置快速开立市价单（支持快捷键）。

6. 智能减仓与保本区

·  减仓 30% / 60% / 80% ：对当前品种的所有持仓（可按 “避亏”过滤）按比例减仓， 保留最小尾仓 （防止减至 0.01 手以下造成无法平仓）。

·  保本 ：将所有持仓的止损移动至开仓价（可设置偏移点数）， 自动判断价格是否满足平台 Stop Level 要求 ，避免无效修改。

7. 一键全平

·  一次性平掉当前品种的所有持仓（支持快捷键）。

8. 底部状态栏

·  显示账户   结余  与  净值

·  实时   系统时钟

三、核心特色功能

🔹 K线倒计时与现价动态指示

·  在图表右上角显示当前 K 线  剩余时间 （分钟 :秒）。

·  同时显示   当前价格 （可选择显示 Bid 或 Ask），价格位置会根据最新价格 自动跟随 ，并保持与倒计时的垂直间距。

🔹  自动盈利减仓推保护（智能风控）

·  开启后，系统会 持续监控 每笔持仓的浮动盈利点数。

·  当某订单盈利达到预设触发点（如 30 点）时，自动执行：

1.  先推保本 （将止损移至成本价 + 偏移点）。

2.  再按比例减仓 （如减仓 50%）。

·  防死循环机制 ：若推保本失败（如价格回撤、 Stop Level 限制），则 不会执行减仓 ，避免订单被切碎或误操作。

🔹  尾仓绝对保护

·  在执行任何减仓操作时，系统会 强制保留最小交易手数 （如 0.01 手），确保订单永远不会因为减仓而完全消失，方便后续继续管理。

🔹  快捷键系统（全自定义）

·  所有常用操作均可绑定键盘按键（不区分大小写），实现   零鼠标高频交易

·  默认快捷键：

o  Q：买入

o  E：卖出

o  C：一键全平

o  D：推保本

o  Z / A / S：分别减仓 30% / 60% / 80%

o  1 / 2 / 3 / 4：快速填充预设手数

🔹  自由拖拽与缩放

·  面板可拖拽至图表任意位置。

·  支持   完整 /迷你 两种显示模式，迷你模式仅保留关键数据与时钟，适合小屏幕或需要更多图表空间的场景。

🔹  高度可定制外观

·  可独立设置   背景色、按钮颜色、字体大小、时钟颜色、 K线倒计时颜色、现价颜色 等，打造符合个人审美的交易界面。

四、参数设置说明（外部输入）

参数分组

参数名称

说明

面板全局设置

UI 缩放比例

调整面板整体大小（ 1.0~2.0）

 

基础字体大小

面板内文字基准大小

K线倒计时

颜色 / 字体大小 / 右侧间距

自定义倒计时样式与位置

K线现价

颜色 / 字体大小 / 垂直间距

自定义现价显示样式，可切换 Bid/Ask

交易默认参数

默认手数 / 手数步长

开仓默认手数与调整步长

 

默认止损 / 保本点 / 锁老单保护时间

开仓默认风控参数

自动盈利减仓推保护

开启 /关闭 / 触发点数 / 减仓比例 / 保本偏移

智能风控核心参数

智能减仓比例

三个独立比例（ 0.01~0.99）

分别对应 30%、60%、80% 减仓比例

快捷键设置

买入 /卖出/全平/保本/减仓快捷键

自由定义（字母或数字）

快捷手数按钮

四个预设手数值

快速填充到手数框

外观颜色

背景色 / 按钮颜色 / 时钟颜色等

个性化配色

五、操作注意事项

1.  订单选择范围 ：面板所有操作仅针对当前图表品种，不会影响其他品种持仓。

2.  “锁老单保护” ：启用后，平仓操作将跳过开仓时间超过设定值的订单，请结合自身策略合理设置。

3.  “避亏”开关 ：仅影响智能减仓操作（如按比例减仓），不影响普通平仓按钮。

4.  自动盈利减仓 ：该功能需在参数中手动开启，并设置触发点数；一旦开启，系统将 持续监控所有持仓 ，请确保设置符合您的风控计划。

5.  平台限制 ：推保本和修改止损时，系统会自动检查  Stop Level 限制，若当前价格距离目标止损过近，操作将被忽略并提示，请等待价格拉开后再尝试。

6.  模拟盘测试 ：建议先在模拟账户中充分测试，熟悉各项功能后再用于实盘。

六、技术支持与版本

·  版本 ： V6.34（UI 增强，点数单位汉化，1.6点变绿减仓视觉提示）

·  作者 ： Azheng

·  版权 ： © 2026 Azheng

阿政的多功能面板  V6.34 旨在为交易者提供  极速、智能、安全  的交易体验，帮助您在瞬息万变的市场中把握先机。祝交易顺利！📈

 


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The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
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Fibonacci Expansion and Retracement Analysis Fibonacci retracing and extended line tools for the MT4 platform, ideal for traders who use the DiNapoli point trading method and the Golden Section trading The main function: 1. You can draw multiple sets of Fibonacci retracements directly, and the relationship between important return points is clear at a glance. 2. Can draw Fibonacci extensions 3. The Fibonacci foldback and extension of the line can be moved left and right for easy observation
Risk manager x2
Andrii Malakhov
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Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
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Grid Hero War Pad is a  GRAPHICAL MANUAL TRADER version of the original Grid Hero EA, designed and created for ADVANCED TRADERS who are experienced in plotting their own market entries. It is coded using ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE programming, that combines the power of discretionary trading with Grid Hero algorithm in the form of a graphical console with button-click easy execution. It allows you to execute trades manually using Market Orders and Pending Orders, and then automatically uses th
EA Hedging Martingale Buy Sell Lot Multiplier
Amin Rusli
2 (1)
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The advantage of using this EA This EA directly updates takeprofit and stop losses that are still empty in a manual order Parameters Multiplier: Multiplier value of the previous transaction Distance: Distance hedging from the previous order Takeprofit: take profit taken from the last price + the value of this column We recommend that you do not add more than one manual transaction in the same pair martingale hedging | manual hedging | hedging manual | hedging lot | best robot | best ea
MirrorEA
Eugenio Bravetti
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The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Open charts
Maksim Slovakov
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Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон. Так-же можно удалить все графике открытые в терминале Мт4. В скрипте имеются следующие настройки: "Таймфрейм" по умолчанию M30;             (Можно поставить свой: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.) "Задержка" по умолчанию "0";                  (Задержка перед открытием следующего графика в миллисекундах.) "Шаблон" по умолчанию "True";                (True=пр
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
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Эта утилита автоматически чертит трендовый канал на графике цены. Для интервала времени от указанной даты и до текущего бара начерченный канал является почти оптимальным. Помещая начало канала у более отдаленного исторического экстремума цены, вы получаете визуализацию более долгосрочного тренда. Наклон канала не является непрерывной величиной, а принимает одно из дискретных значений (в формате AxB, где A - это количество пунктов цены (поинтов), а B - количество таймфреймов). Эта программа работ
Signal Analyze Master
Shao Chen
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--------------Welcome to use [MQL5 Signal Analyze Master]------------------  Function: Draw order tracks of MQL5 MT4 and MT5 signal on MT4 chart. [Using guide] 1.Use it as Experts. 2.Download history record from MQL5 signal(MT4 signal or MT5 signal).  3.Paste history record file below "MQL4/Files/" 4.Load [Signal Analyze Master] on the symbol chart what you want to analyze. 5.Paste the history record file name to parameter 'FileName' 6.Select  SignalType  match the history you download on MT4
Forex copier
Alexandr Bryzgalov
4.5 (2)
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Предлагаю простое и надежное программное обеспечение, которое может копировать сделки между любыми счетами MT4. Простой в использовании копир MetaTrader, который экономит драгоценное время Надежный, поэтому вы защищены от технических проблем Мощный, с множеством доступных функций Кто может использовать этот копир MT4? Forex Copier - это решение для индивидуальных трейдеров или менеджеров по счетам, которым необходимо выполнять торговые сигналы из внешних источников или которым необходимо управ
Forex Market View Dashboard and CSM
Opengates Success International
5 (1)
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FFXMV Dashboard + CSM is a custom indicator combined with Currency Strength Meter . It is created to give the Traders a full view of what is going on in the market. It uses a real time data to access the market and display every bit of information needed to make a successful trading. Before attaching this Indicator to your window chart, go to your MT4's Market Watch panel and HIDE all the Currency pairs you don't need or trade and leave the rest there. The reason is that FFMV Dashboard will DISP
Trendline Scalper Robot
Vijay Vikram Singh Kushwah
Утилиты
Trading  Robot which automates your scalping and take your profitability  and forex trading experience to the next level ,Computer cannot analyse market as humans do, at same time we cannot compete with them in terms of speed of execution, hft  & emotionlessness  .  ​In this scalp-trading robot we have integrated human analysis with quick algorithmic execution  to enter and exit trades at fraction of seconds Get More details at :  https://www.noemotionfx.com/tl-scalper-ea To test , use it in dem
NewsReady
Joel Protusada
Утилиты
NewsReady is a semi-automated Expert Advisor that uses a smart straddle methods It needs to be set in charts 2 to 10 minutes before Economic Data release with a red-flag impact on currencies related to the news. Then it run pending orders in specified number of minutes indicated in the time-period parameter. After the specified time, it will stop trading and will remove all pending orders. Important You can not backtest this tool because it is semi-automated and can only be set and run a few min
TI Opti Pro
Nauris Zukas
Утилиты
Автоматическая переборка входных параметров индикатора TrendImprovement Pro для нахождения оптимальный комбинации. Описание. Мощный инструмент для переборки входных параметров индикатора TrendImprovement Pro даст возможность быстро найти самые прибыльные варианты входных параметров и использовать в Форвард тестов. Параметры DateOrBars – переключатель для использование время или количество баров; MaxBars - максимальное количество баров для расчёта; StartHistory - начало работы индикатора; BEGINN
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
Утилиты
Advanced Smart Renko and Heiken Ashi Candle Trader is ONE STOP SOLUTION based semi/fully - automated multi-currency EA carefully engineered for traders to enter the trade based on their Analysis or in fully automated mode for scalping, trend trading, candle breakout trades and also automated news trading with inbuilt trade management solution.    Advantages    No grid / Martingale Works on Classic Renko, Renko Heiken Ashi charts and classic Heiken Ashi charts    Features Multi-Currency Ma
Binary expert
Dmitriy Konogorov
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Эксперт для бинарных опционов на mt4, со встроенными двумя индикаторами и множеством настроек. Эксперт имеет одну ступень мартингейла, но рекомендуеться им пользоваться на инструментах с доходностью от 85 процентов. им можно одновременно пользоваться на множестве валютных инструментах. Все настройки уже произведены но можно также самим их настроить на свой страх и риск. Валюта для торгов российский рубль. Удачной торговли всем.
Woobottradingsystem
JAEGYU WOO
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This program is created by algorithm which economy based logic in the trading market. 1. The program able to work with all of currency and trading items  2. Take profit and loss are basically handled by EA program Recommendation: EUR_USD is the most preferred. Please use this program only for MT4. LOT should be managed depends on own deposit. Otherwise, high risk will be driven(e.g 0.1~0.2 lot is recommended when the deposit is 10,000 dollar)
Price Data Record into EXCEL per Tick Time
Hao Zhang
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1. Фиксирую данные о ценах на каждую транзакцию. Контент файла данных: "время Tick", "цена ASK", "цена BID", "цена SPREAD", "количество предложений Tick". 2. В то же время, создается файл с цитируемыми данными на Один минутный цикл. Содержимое файла данных: "ASK time", "ASK OPEN цен", "ASK HIGH цен", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "BID lose цен", "BID lose цен", "BID lose цен", "BID lose цен", "BID CLOSE цен", "BID CLOSE цен", "BID CLOSE цен", "BID
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