AZ Speed Trader

阿政的多功能面板  V6.3 5   — 功能介绍

一、面板概述

阿政的多功能面板  V6.3 5  是一款专为 MT4 平台 设计的专业级交易辅助面板，集成了 快速下单、智能风控、实时数据监控、一键平仓、自动减仓推保本  等高频交易所需的核心功能。面板界面清晰、操作便捷，并支持 完全自定义快捷键  与 UI 缩放 ，满足不同交易风格的需求。

EA存放位置：MT4>文件>打开数据文件夹>MQL4>Experts

二、主界面布局（完整模式）

1. 顶部标题栏

·  显示面板名称与版本号。

·  缩放按钮  [-] / [+]：切换面板的  完整 /迷你 显示模式（迷你模式隐藏交易控件，仅保留数据与状态）。

·  拖拽按钮   ：按住并拖动可自由移动面板位置（可拖拽至图表任意区域）。

2. 实时账户数据栏

·  盈亏金额 （浮动盈亏 +隔夜利息+手续费）：绿色表示盈利，红色表示亏损。

·  总持仓手数 ：当前品种所有订单的合计手数。

·  点数盈亏 ：以点数为单位显示总持仓的盈亏，颜色动态提示：

o  黄色 ：盈亏在 0 ~ 1.6 点之间（中性）

o  绿色（亮绿） ：盈利超过 1.6 点（强势）

o  红色 ：处于亏损状态

3. 下单手数设置区

·  手数输入框 ：直接输入或通过  + / - 按钮按步长调整（步长可设）。

·  快捷手数按钮 ：四个预设手数（可自定义），一键填充到手数框。

·  “避亏”开关 ：开启后，所有   智能减仓  操作将自动 跳过当前处于浮亏状态的订单 ，避免在不利位置减仓。

4. 风控参数设置区

·  固定止损 ：开仓时自动应用的止损点数（ 0 表示不设）。

·  保本点 ：推保本时相对开仓价的偏移点数（通常设为 0 或正值）。

·  锁老单保护 ：设定一个时间阈值（分钟），当订单持仓时间超过该值时，部分平仓操作（如 “平盈利/平亏损”）将 跳过 这些 “老单”，防止意外平掉长线仓位。

5. 交易控制区

·  平多 / 平空 ：分别平掉当前品种的所有多头或空头持仓。

·  平盈利 / 平亏损 ：一键平掉所有盈利单或所有亏损单（基于净盈亏，包含手续费）。

·  买入 / 卖出 ：按当前手数和止损设置快速开立市价单（支持快捷键）。

6. 智能减仓与保本区

·  减仓 30% / 60% / 80% ：对当前品种的所有持仓（可按 “避亏”过滤）按比例减仓， 保留最小尾仓 （防止减至 0.01 手以下造成无法平仓）。

·  保本 ：将所有持仓的止损移动至开仓价（可设置偏移点数）， 自动判断价格是否满足平台 Stop Level 要求 ，避免无效修改。

7. 一键全平

·  一次性平掉当前品种的所有持仓（支持快捷键）。

8. 底部状态栏

·  显示账户   结余  与  净值

·  实时   系统时钟

三、核心特色功能

🔹 K线倒计时与现价动态指示

·  在图表右上角显示当前 K 线  剩余时间 （分钟 :秒）。

·  同时显示   当前价格 （可选择显示 Bid 或 Ask），价格位置会根据最新价格 自动跟随 ，并保持与倒计时的垂直间距。

🔹  自动盈利减仓推保护（智能风控）

·  开启后，系统会 持续监控 每笔持仓的浮动盈利点数。

·  当某订单盈利达到预设触发点（如 30 点）时，自动执行：

1.  先推保本 （将止损移至成本价 + 偏移点）。

2.  再按比例减仓 （如减仓 50%）。

·  防死循环机制 ：若推保本失败（如价格回撤、 Stop Level 限制），则 不会执行减仓 ，避免订单被切碎或误操作。

🔹  尾仓绝对保护

·  在执行任何减仓操作时，系统会 强制保留最小交易手数 （如 0.01 手），确保订单永远不会因为减仓而完全消失，方便后续继续管理。

🔹  快捷键系统（全自定义）

·  所有常用操作均可绑定键盘按键（不区分大小写），实现   零鼠标高频交易

·  默认快捷键：

o  Q：买入

o  E：卖出

o  C：一键全平

o  D：推保本

o  Z / A / S：分别减仓 30% / 60% / 80%

o  1 / 2 / 3 / 4：快速填充预设手数

🔹  自由拖拽与缩放

·  面板可拖拽至图表任意位置。

·  支持   完整 /迷你 两种显示模式，迷你模式仅保留关键数据与时钟，适合小屏幕或需要更多图表空间的场景。

🔹  高度可定制外观

·  可独立设置   背景色、按钮颜色、字体大小、时钟颜色、 K线倒计时颜色、现价颜色 等，打造符合个人审美的交易界面。

四、参数设置说明（外部输入）

参数分组

参数名称

说明

面板全局设置

UI 缩放比例

调整面板整体大小（ 1.0~2.0）

 

基础字体大小

面板内文字基准大小

K线倒计时

颜色 / 字体大小 / 右侧间距

自定义倒计时样式与位置

K线现价

颜色 / 字体大小 / 垂直间距

自定义现价显示样式，可切换 Bid/Ask

交易默认参数

默认手数 / 手数步长

开仓默认手数与调整步长

 

默认止损 / 保本点 / 锁老单保护时间

开仓默认风控参数

自动盈利减仓推保护

开启 /关闭 / 触发点数 / 减仓比例 / 保本偏移

智能风控核心参数

智能减仓比例

三个独立比例（ 0.01~0.99）

分别对应 30%、60%、80% 减仓比例

快捷键设置

买入 /卖出/全平/保本/减仓快捷键

自由定义（字母或数字）

快捷手数按钮

四个预设手数值

快速填充到手数框

外观颜色

背景色 / 按钮颜色 / 时钟颜色等

个性化配色

五、操作注意事项

1.  订单选择范围 ：面板所有操作仅针对当前图表品种，不会影响其他品种持仓。

2.  “锁老单保护” ：启用后，平仓操作将跳过开仓时间超过设定值的订单，请结合自身策略合理设置。

3.  “避亏”开关 ：仅影响智能减仓操作（如按比例减仓），不影响普通平仓按钮。

4.  自动盈利减仓 ：该功能需在参数中手动开启，并设置触发点数；一旦开启，系统将 持续监控所有持仓 ，请确保设置符合您的风控计划。

5.  平台限制 ：推保本和修改止损时，系统会自动检查  Stop Level 限制，若当前价格距离目标止损过近，操作将被忽略并提示，请等待价格拉开后再尝试。

6.  模拟盘测试 ：建议先在模拟账户中充分测试，熟悉各项功能后再用于实盘。

六、技术支持与版本

·  版本 ： V6.34（UI 增强，点数单位汉化，1.6点变绿减仓视觉提示）

·  作者 ： Azheng

·  版权 ： © 2026 Azheng

阿政的多功能面板  V6.34 旨在为交易者提供  极速、智能、安全  的交易体验，帮助您在瞬息万变的市场中把握先机。祝交易顺利！📈

 


推荐产品
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
专家
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Vizzion
Joel Protusada
专家
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Project Infinity
Sergey Yarmish
专家
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Expert Grid rsi Pro
Mykhailo Zakervashevych
专家
General Description Grid RSI Pro v3.1 is an advanced trading Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses a grid strategy with RSI indicator filtering. The EA automatically opens orders at specified levels, creating a grid of orders to capture market fluctuations. Version 3.1 includes enhanced risk management features and improved signal filtering systems. Key Features 1. Trading Strategies RSI Strategy : Position opening when RSI reaches overbought (80) or oversold (20) levels Fixed Points : Posit
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
MACD Trading
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
专家
This MT4 version is no longer maintained due to the ongoing transition from MT4 to MT5 trading accounts. For the latest features, improvements, and ongoing updates, please use the MT5 version of this Expert Advisor. Get the MT5 version here ! Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneou
Karman
Vladislav Filippov
专家
Karman is a fully automated trading advisor working on a М30 timeframe. The settings of the advisor are based on the safe trading, the essence of which is to close the transaction, while achieving a positive profitability dynamism of several points, which allows the user to reduce the costs of opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for the normal operation of all functions embedded in it. The advisor’s manual involves encapsu
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Smart Trend and Range EA
Cong Wei Jia
专家
实盘信号： https://www.mql5.com/zh/signals/2341050 实盘信号： https://www.mql5.com/zh/signals/2346893 Smart Trend and Range EA 是一款基于市场结构分析的自动交易程序，设计用于在不同市场状态下执行交易操作。 EA 根据当前价格行为与市场结构特征，在趋势条件和区间条件下采用不同的交易逻辑。 程序不使用马丁、网格、补仓或加仓机制，每笔交易均为独立订单，并在下单时设置止损与止盈参数。 交易逻辑说明 当市场结构符合趋势条件时，EA 按趋势方向执行交易； 当价格行为进入区间状态时，EA 根据区间波动条件执行交易。 交易逻辑基于价格数据分析，不依赖外部信号或人工干预。 风险与订单管理 每笔交易为单独订单； 下单时设置止损与止盈； 支持固定手数或按资金比例计算交易手数。 回测环境说明 该程序在 MetaTrader 策略测试器中， 使用 XAUUSD（黄金）15 分钟周期， 基于历史 Tick 数据进行回测测试。 推荐测试设置 模型：Every tick 周期：M15 交易品种：XAUUSD 初
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
专家
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
专家
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on   M5   timeframe Uses   H1 timeframe   to analyze global market context Analyzes   2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on   trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol:   EURUSD Timeframe:   M5 Trading
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
专家
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Gold Coin M5
Andrey Kozak
2.33 (9)
专家
金币M5是一款自动交易机器人，旨在使用M5周期交易黄金市场（XAUUSD）。 该机器人专为想要在短期时间间隔（倒卖）自动交易的交易者而设计。 特点： 剥头皮策略：机器人使用基于短期价格变动即时进场和离场的剥头皮策略。 针对 M5 上的 XAUUSD 进行了优化：XAUUSD 剥头皮交易专门针对在 M5 时间范围内交易 XAUUSD 货币对进行了调整，使其能够最大限度地提高黄金市场的机会。 最低余额：建议使用机器人进行交易的最低余额为 1000 美元。 这种水平的平衡提供了足够的余量来管理风险，并使机器人能够在短期内有效运行。 易于使用：XAUUSD Scalper 易于在交易账户上安装和配置，适合广大交易者（包括初学者和经验丰富的专业人士）使用。 交易建议： 在 XAUUSD 上交易 M5 时间表 最低初始余额 1000 美元起 在 XAUUSD 报价中，点后有 2 位数字。 ECN 账户类型。 您可以在PC和VPS上进行交易 该机器人在 FXopen 经纪商账户上进行了测试。 机器人设置： Search_trend_bar - 在此参数中，我们指示我们确定价格变动趋势的柱数。
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
专家
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
专家
The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
专家
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
专家
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
专家
Whether you’re a scalper, day trader, or swing trader, this tool gives you total control   directly from your chart. you can get all this features right on your trading chart .   Everything   is   color   coded.   equity and live P&L display in  Green   if   trades in profit   and   red   if   trades in drawdown.   Moveable panel -   double click on clock label and move panel anywhere on screen with it . Displays local time + candle countdown on the chart. Shows Balance, Equity & Daily Profit/
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
专家
RiskGuardian Pro (MT4 版) - 专为 Prop Firm 考核打造 您是否厌倦了因为一次情绪失控或一次风控失误而浪费宝贵的考试报名费？RiskGuardian Pro 不仅仅是一个工具，它是您通过考核和保护资金账户的 强制纪律系统 。 核心痛点解决： 强制风控锁 (Anti-Tilt Lock)： 自动平仓并锁定交易终端，一旦触及您设置的日内最大亏损（例如 4%）。彻底杜绝报复性交易。 一键算仓： 无需手动计算 Lot Size。只需设定您愿意承受的金额风险，系统自动适配手数，确保每笔交易都在风控规则内。 资金账户保护： 确保您不会因为日内/最大回撤违规而被 Prop Firm 封号。 购买逻辑： 投资 RiskGuardian Pro 的成本，远低于您重新报名一次 Prop Firm 考核的费用。它是您持续稳定交易的最佳保险。
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
专家
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
专家
使用 Grok AI辅助 、风险分散且 黄金优化的EA 生成可控回报。 GoldZILLA AI 是一种多策略算法，可检测市场状态以动态选择五种不同的策略，在XAUUSD上优化回报同时最小化回撤。 [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] 购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。 为什么选择此EA？ 动态多策略方法 先进的市场状态检测，用于优化策略选择 五种不同的、不相关的交易策略 买卖信号的对称算法规则 风险分散 多时间框架分析（M5至H1） 五种不相关策略降低整体投资组合风险 基于市场状况的动态风险调整 所有仓位均设止损保护 先进的AI风险管理 基于具有实时网络搜索功能的Grok大语言模型 实时宏观分析和新闻事件监控 带有详细推理的每日趋势预测 黄金优化性能 专为XAUUSD CFD交易设计 利用黄金独特的波动特性 多种策略针对黄金价格行为量身定制 最高道德标准的回测和可靠的真实表现 100%高质量数据，无遗漏 零操纵历史止损或止盈 无过度拟合 定期比较Live S
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Universal Counter Trend Grid EA
Catur Cipto Nugroho
专家
Universal Counter-Trend Grid EA v2.4 MT4 — Multi-Currency Automated Execution System For MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/165598 Universal Counter-Trend Grid EA is an automated trading utility developed for the MetaTrader 4 platform designed to capitalize on mean-reversion price behavior during extended market conditions. The system integrates an adaptive grid calculation engine with a multi-layered signal confirmation matrix to execute positions at calculated price extreme
Adaptive VP Gold
Nico Parlanti
专家
Adaptive VP Gold 是一款用于黄金交易的自动化 Expert Advisor，主要针对 XAUUSD，并采用自适应市场分析方法。 该策略结合 Volume Profile 分析、市场状态识别、价格行为、波动率、动量以及集成的机器学习过滤系统。 EA 会识别不同的市场环境，并根据当前状态调整入场逻辑。其交易引擎针对回调、突破以及快速行情分别采用不同的交易逻辑。 主要功能： 黄金自动化交易系统 基于 Volume Profile 的市场分析 自动识别市场状态 回调和突破入场逻辑 快速行情入场模块 集成机器学习交易过滤 自动 Stop Loss 和 Take Profit 管理 基于市场状态的可选附加仓位 每个主交易最多增加一个附加仓位 无需 DLL 无需外部指标 无需额外文件 推荐设置： 交易品种：XAUUSD / Gold 时间周期：M1 为了兼容性，EA 可以加载到其他时间周期，但其交易逻辑和参数是专门针对推荐配置开发的。 不同经纪商之间的交易条件可能因点差、执行方式以及交易品种规格而存在显著差异。因此，建议用户在真实账户使用之前，先通过 Strategy Tester
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
专家
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Breakout Follower With Super Security
Ji Sui Song
专家
1 max spread need less than 50 pips,or you will not got profit 2 almost not need to optimization 3 most time it will open orders ,no position, it usually take 1 to 2 months to get profit. 4  change trade_lots according your money.  usually   100 usd for 0.1 lots. 5 i test on eurusd ,it almost no loss. 6 best trade on that change quickly tell me about your trade if you have any question
该产品的买家也购买
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.43 (7)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
面板 FFx 隐藏管理 轻松帮助您在图表上直接管理您的订单。下面描述所有特征: 止盈, 止损和尾随停止均隐藏 每笔交易在图表上都有自己的指示线 可按您的需要拖拽任何线来改变止盈/止损 当止盈 #1 到达，自动将止损位移到盈亏平衡位置的选项 选择止盈/止损类型的选项 (通过点数或价格) 选择尾随停止类型的选项 (通过点数, MA, 分形, PSAR 或 ATR) 定义哪些订单您希望在当前图表上进行管理 (所有订单或特定单号) 最大化 / 最小化面板按钮 在图表上将面板拖拽到任意位置 显示交易信息的选项 如何使用它？ (参看以下截图) 选择您希望管理的订单 (所有或特定的) 设置您的目标, 止损和尾随停止 … 之后点击 “放置”。它们都独立工作，这样您就只需设置一次。 如果您希望删除一个止盈, 止损或尾随停止, 选择正确的订单 … 然后点击 “删除” 当您选择设置 “所有当前符号”, 则 “当前设置”显示在面板里。这些设置将自动用于所有新开订单。若要重置/删除这些设置, 点击 “重置所有”。 如果 “显示交易信息”被选中, 一个新的小表格显示在面板之下, 包括每笔订单及其当前的目标和尾随停
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
实用工具
新闻操盘手专业版 是一个独特的机器人，让您使用您预先定义的策略进行消息交易。它从几个流行的外汇网站加载的每条消息的片断。您可以选择任何消息和预设的策略进行交易，之后新闻操盘手专业版根据选定的策略，在新闻来临时自动进行交易。 新闻发布给出了赚点数的机会，因为在那个时刻，价格通常有大动作。现在，利用这款工具，新闻交易变得比以往任何时候更容易，更灵活，更令人兴奋。不要等待，不要错失，不要再迷惑了。每周只需针对重要新闻设置一次，这个工具将完全按照您的计划进行精准交易。 演示版: 由于这不是一个自动交易机器人 (它是半自动), 您需要下载单独的演示版本: https://www.mql5.com/zh/market/product/5931 参考: 如果您只需要加载新闻 (无需交易), 您可以购买新闻加载机专业版: https://www.mql5.com/zh/market/product/5463 功能 包括所有 新闻加载机专业版 的功能 (查看详情)。 针对每条新闻构建您自己的策略，具有非常灵活的参数。 支持五种高级策略，带有大量控制参数 (止损, 止盈, 尾随, 网格间隔, 手数缩放,
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
实用工具
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
实用工具
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
实用工具
The Pairs Trade indicator is a utility for semi-automatic pair trading. It allows combining the charts of two arbitrary instruments, even if the schedules of their trading sessions are different. It displays a spread chart in the form of a histogram with an overlaying moving average. It calculates the swap that will be charged for the synthetic position (in the deposit currency). It is possible to set a level for automatic opening of a synthetic position on the spread chart (analogous to the 'se
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
实用工具
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
实用工具
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
实用工具
FXFledgling Exit Tool is a complete risk management tool that analyzes both the open trades and the direction of the pair of open trades. As long as the suggested entry and lotsizing management presented here is followed strictly, you will have a high chance (but no guarantee) of surviving the trade. What It Does It is used as an exit tool. It helps the trader to manage any manual trade that he transacted. It does the following: Trail Stop Dynamic Stop Loss - a calculated stop-loss that changes
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
实用工具
New opportunities for analyzing cryptocurrency in the usual MetaTrader 4. For example : We select the symbol of the cryptocurrency and attach any indicators, Expert Advisors or scripts. Startup Mode View cryptocurrency; Data collection. Capabilities Work as with a standard currency chart; Automatic update of open charts; Selection of individual cryptocurrency for updating; Selection of individual timeframes for updating; Work on the desired timeframes; Open charts do not affect the work of Cry
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
实用工具
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
实用工具
斐波那契折返和扩展画线工具 适用于MT4平台的斐波那契折返和扩展画线工具，非常适合于利用帝纳波利点位交易法和黄金分割交易的交易者 主要功能： 1.可以直接画线多组斐波那契折返，重要折返点之间的关系一目了然 2.可以画出斐波那契扩展 3.画线的斐波那契折返和扩展均可左右移动方便观察，有数值显示 4.图表显示非常清爽 5.可通过数字键切换周期 功能键： 1．按 [ 画折返，按需画折返，最多可画8组 2．按 ] 画扩展 3．按 \ 删除当前周期下的所有扩展和折返 4．移动、删除折返和扩展 (1)点击第一组折返的F5线条， 点击1次（变成黄色），按键盘上的Delete可删除该焦点的折返。 点击2次（恢复颜色），可以移动折返到合适的位置 (2)点击COP的线条 点击1次（变成黄色），按键盘上的Delete可该组折返 点击2次（恢复颜色），可以移动扩展到合适的位置 5．修改折返和扩展： (1)选择焦点F或反弹点数字（F或反弹点字体变大，变成黄色），移动鼠标。 (2)选择ABC三点中的某一个（字体变大，变成黄色），移动鼠标。 如何使用可以看相关视频
Risk manager x2
Andrii Malakhov
实用工具
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
实用工具
Grid Hero War Pad is a  GRAPHICAL MANUAL TRADER version of the original Grid Hero EA, designed and created for ADVANCED TRADERS who are experienced in plotting their own market entries. It is coded using ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE programming, that combines the power of discretionary trading with Grid Hero algorithm in the form of a graphical console with button-click easy execution. It allows you to execute trades manually using Market Orders and Pending Orders, and then automatically uses th
EA Hedging Martingale Buy Sell Lot Multiplier
Amin Rusli
2 (1)
实用工具
The advantage of using this EA This EA directly updates takeprofit and stop losses that are still empty in a manual order Parameters Multiplier: Multiplier value of the previous transaction Distance: Distance hedging from the previous order Takeprofit: take profit taken from the last price + the value of this column We recommend that you do not add more than one manual transaction in the same pair martingale hedging | manual hedging | hedging manual | hedging lot | best robot | best ea
MirrorEA
Eugenio Bravetti
实用工具
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Open charts
Maksim Slovakov
实用工具
Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон. Так-же можно удалить все графике открытые в терминале Мт4. В скрипте имеются следующие настройки: "Таймфрейм" по умолчанию M30;             (Можно поставить свой: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.) "Задержка" по умолчанию "0";                  (Задержка перед открытием следующего графика в миллисекундах.) "Шаблон" по умолчанию "True";                (True=пр
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
实用工具
This utility automatically draws the trend channel on the price chart. For the time interval from the specified date to the current bar, the drawn channel is almost optimal. Placing the beginning of the channel at a more distant historical price extremum, you get a visualization of a longer-term trend. Channel slope is not a continuous value, but takes one of discrete values (in AxB format, where A is the number of price points (points), and B is the number of timeframes). This program works ONL
Signal Analyze Master
Shao Chen
实用工具
欢迎使用 信号分析大师  使用教程视频 功能介绍：  本工具可以将MT4信号或者MT5信号的交易记录复盘到MT4图表上，方便直接观察信号的交易状况，从而了解信号的策略，比如可以比较容易看出是马丁策略，还是网格策略，还是早盘头皮策略，是否一次一单，或者带加仓等。 从而更好分析账号的安全性，稳定性等。 使用方法： 1.下载工具后，将它拖入MT4图表中（当成专家来使用，也就是方Experts目录里)。 2.到MQL5信号里面去下载信号 历史记录。 3.将下载好的历史记录文件粘贴到 MT4 文件->打开数据文件夹->MQL4->Files文件夹里面，并复制下文件的名字。 4.点击MT4上工具的笑脸图标，将复制文件名复制到  FIleName那一栏。 5.选择SignalType,默认MT4 信号复盘，如果是MT5信号复盘，请选择MT5_Signal. 6.点击确定，即可看到相应品种的交易记录状况。 7.如果需要切换查看品种的交易记录，可以直接将新的品种拖入已经加载了工具的图表上。
Forex copier
Alexandr Bryzgalov
4.5 (2)
实用工具
We offer simple and reliable software that can  copy trades  between any MT4 accounts. Easy to use MetaTrader copier which saves valuable time Reliable, so you are protected from technical issues Powerful, with a lot of features available Who can use this MT4 copier? Forex Copier is a solution for individual traders or account managers who need to execute trade signals from external sources or who need to  manage several MetaTrader 4 accounts  at the same time. We do not offer you “yet another
Forex Market View Dashboard and CSM
Opengates Success International
5 (1)
实用工具
FFXMV Dashboard + CSM is a custom indicator combined with Currency Strength Meter . It is created to give the Traders a full view of what is going on in the market. It uses a real time data to access the market and display every bit of information needed to make a successful trading. Before attaching this Indicator to your window chart, go to your MT4's Market Watch panel and HIDE all the Currency pairs you don't need or trade and leave the rest there. The reason is that FFMV Dashboard will DISP
Trendline Scalper Robot
Vijay Vikram Singh Kushwah
实用工具
Trading  Robot which automates your scalping and take your profitability  and forex trading experience to the next level ,Computer cannot analyse market as humans do, at same time we cannot compete with them in terms of speed of execution, hft  & emotionlessness  .  ​In this scalp-trading robot we have integrated human analysis with quick algorithmic execution  to enter and exit trades at fraction of seconds Get More details at :  https://www.noemotionfx.com/tl-scalper-ea To test , use it in dem
NewsReady
Joel Protusada
实用工具
NewsReady is a semi-automated Expert Advisor that uses a smart straddle methods It needs to be set in charts 2 to 10 minutes before Economic Data release with a red-flag impact on currencies related to the news. Then it run pending orders in specified number of minutes indicated in the time-period parameter. After the specified time, it will stop trading and will remove all pending orders. Important You can not backtest this tool because it is semi-automated and can only be set and run a few min
TI Opti Pro
Nauris Zukas
实用工具
Automatic enumeration of input parameters of the TrendImprovement Pro indicator to find the optimal combination. Description. A powerful tool for testing the input parameters for the TrendImprovement Pro indicator will allow you to quickly find the most profitable options for the input parameters. Settings DateOrBars – switch for using time or number of bars;  MaxBars - the maximum number of bars for calculation; StartHistory - indicator start time; BEGINNING - the initial historical data (In-S
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
实用工具
Advanced Smart Renko and Heiken Ashi Candle Trader is ONE STOP SOLUTION based semi/fully - automated multi-currency EA carefully engineered for traders to enter the trade based on their Analysis or in fully automated mode for scalping, trend trading, candle breakout trades and also automated news trading with inbuilt trade management solution.    Advantages    No grid / Martingale Works on Classic Renko, Renko Heiken Ashi charts and classic Heiken Ashi charts    Features Multi-Currency Ma
Binary expert
Dmitriy Konogorov
实用工具
Expert for a binary options on mt4, he have  two built-in a indicators and many different settings. The expert has one a level of martingale, but it is recommended to use it on  the instruments with a yield of 85 percent. it can be used simultaneously on a variety of currency instruments. All settings have already been made, but you can also configure them yourself . Currency for do trading is a Russian ruble. Good trading to everyone.
Woobottradingsystem
JAEGYU WOO
实用工具
This program is created by algorithm which economy based logic in the trading market. 1. The program able to work with all of currency and trading items  2. Take profit and loss are basically handled by EA program Recommendation: EUR_USD is the most preferred. Please use this program only for MT4. LOT should be managed depends on own deposit. Otherwise, high risk will be driven(e.g 0.1~0.2 lot is recommended when the deposit is 10,000 dollar)
Price Data Record into EXCEL per Tick Time
Hao Zhang
实用工具
1.   记录每一个Tick交易的价格数据。     数据文件内容:“Tick时间”、“ASK价格”、“BID价格”、“SPREAD价差”、“Tick报价数量”。 2.   同时，生成一个1分钟周期的报价数据文件。     1min数据文件内容:“ASK时间”、“ ASK OPEN价格 ”、“ASK HIGH 价格”、“ASK LOW 价格”、“ASK CLOSE 价格”、 “ BID 时间”、“BID OPEN价格 ”、“ BID HIGH 价格”、“ BID LOW 价格”、“ BID CLOSE 价格”、 “Tick报价数量”。 3. 每天将所有报价数据保存在一个文件中，方便使用者进行数据分析和数据整理。 4.这个EA程序，任何时刻加载到MT4图标中，就可以直接开始价格数据的记录。确保记录下市场中出现的每一个报价。 5.文件存储位置：MQL4/Files/
筛选:
无评论
回复评论