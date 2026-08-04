AZ Speed Trader
- 实用工具
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- 版本: 7.53
- 更新: 7 八月 2026
- 激活: 5
阿政的多功能面板 V6.3 5 — 功能介绍
一、面板概述
阿政的多功能面板 V6.3 5 是一款专为 MT4 平台 设计的专业级交易辅助面板，集成了 快速下单、智能风控、实时数据监控、一键平仓、自动减仓推保本 等高频交易所需的核心功能。面板界面清晰、操作便捷，并支持 完全自定义快捷键 与 UI 缩放 ，满足不同交易风格的需求。
EA存放位置：MT4>文件>打开数据文件夹>MQL4>Experts
二、主界面布局（完整模式）
1. 顶部标题栏
· 显示面板名称与版本号。
· 缩放按钮 [-] / [+]：切换面板的 完整 /迷你 显示模式（迷你模式隐藏交易控件，仅保留数据与状态）。
· 拖拽按钮 ☰ ：按住并拖动可自由移动面板位置（可拖拽至图表任意区域）。
2. 实时账户数据栏
· 盈亏金额 （浮动盈亏 +隔夜利息+手续费）：绿色表示盈利，红色表示亏损。
· 总持仓手数 ：当前品种所有订单的合计手数。
· 点数盈亏 ：以点数为单位显示总持仓的盈亏，颜色动态提示：
o 黄色 ：盈亏在 0 ~ 1.6 点之间（中性）
o 绿色（亮绿） ：盈利超过 1.6 点（强势）
o 红色 ：处于亏损状态
3. 下单手数设置区
· 手数输入框 ：直接输入或通过 + / - 按钮按步长调整（步长可设）。
· 快捷手数按钮 ：四个预设手数（可自定义），一键填充到手数框。
· “避亏”开关 ：开启后，所有 智能减仓 操作将自动 跳过当前处于浮亏状态的订单 ，避免在不利位置减仓。
4. 风控参数设置区
· 固定止损 ：开仓时自动应用的止损点数（ 0 表示不设）。
· 保本点 ：推保本时相对开仓价的偏移点数（通常设为 0 或正值）。
· 锁老单保护 ：设定一个时间阈值（分钟），当订单持仓时间超过该值时，部分平仓操作（如 “平盈利/平亏损”）将 跳过 这些 “老单”，防止意外平掉长线仓位。
5. 交易控制区
· 平多 / 平空 ：分别平掉当前品种的所有多头或空头持仓。
· 平盈利 / 平亏损 ：一键平掉所有盈利单或所有亏损单（基于净盈亏，包含手续费）。
· 买入 / 卖出 ：按当前手数和止损设置快速开立市价单（支持快捷键）。
6. 智能减仓与保本区
· 减仓 30% / 60% / 80% ：对当前品种的所有持仓（可按 “避亏”过滤）按比例减仓， 保留最小尾仓 （防止减至 0.01 手以下造成无法平仓）。
· 保本 ：将所有持仓的止损移动至开仓价（可设置偏移点数）， 自动判断价格是否满足平台 Stop Level 要求 ，避免无效修改。
7. 一键全平
· 一次性平掉当前品种的所有持仓（支持快捷键）。
8. 底部状态栏
· 显示账户 结余 与 净值 。
· 实时 系统时钟 。
三、核心特色功能
🔹 K线倒计时与现价动态指示
· 在图表右上角显示当前 K 线 剩余时间 （分钟 :秒）。
· 同时显示 当前价格 （可选择显示 Bid 或 Ask），价格位置会根据最新价格 自动跟随 ，并保持与倒计时的垂直间距。
🔹 自动盈利减仓推保护（智能风控）
· 开启后，系统会 持续监控 每笔持仓的浮动盈利点数。
· 当某订单盈利达到预设触发点（如 30 点）时，自动执行：
1. 先推保本 （将止损移至成本价 + 偏移点）。
2. 再按比例减仓 （如减仓 50%）。
· 防死循环机制 ：若推保本失败（如价格回撤、 Stop Level 限制），则 不会执行减仓 ，避免订单被切碎或误操作。
🔹 尾仓绝对保护
· 在执行任何减仓操作时，系统会 强制保留最小交易手数 （如 0.01 手），确保订单永远不会因为减仓而完全消失，方便后续继续管理。
🔹 快捷键系统（全自定义）
· 所有常用操作均可绑定键盘按键（不区分大小写），实现 零鼠标高频交易 。
· 默认快捷键：
o Q：买入
o E：卖出
o C：一键全平
o D：推保本
o Z / A / S：分别减仓 30% / 60% / 80%
o 1 / 2 / 3 / 4：快速填充预设手数
🔹 自由拖拽与缩放
· 面板可拖拽至图表任意位置。
· 支持 完整 /迷你 两种显示模式，迷你模式仅保留关键数据与时钟，适合小屏幕或需要更多图表空间的场景。
🔹 高度可定制外观
· 可独立设置 背景色、按钮颜色、字体大小、时钟颜色、 K线倒计时颜色、现价颜色 等，打造符合个人审美的交易界面。
四、参数设置说明（外部输入）
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参数分组
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参数名称
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说明
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面板全局设置
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UI 缩放比例
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调整面板整体大小（ 1.0~2.0）
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基础字体大小
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面板内文字基准大小
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K线倒计时
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颜色 / 字体大小 / 右侧间距
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自定义倒计时样式与位置
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K线现价
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颜色 / 字体大小 / 垂直间距
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自定义现价显示样式，可切换 Bid/Ask
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交易默认参数
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默认手数 / 手数步长
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开仓默认手数与调整步长
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默认止损 / 保本点 / 锁老单保护时间
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开仓默认风控参数
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自动盈利减仓推保护
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开启 /关闭 / 触发点数 / 减仓比例 / 保本偏移
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智能风控核心参数
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智能减仓比例
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三个独立比例（ 0.01~0.99）
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分别对应 30%、60%、80% 减仓比例
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快捷键设置
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买入 /卖出/全平/保本/减仓快捷键
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自由定义（字母或数字）
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快捷手数按钮
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四个预设手数值
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快速填充到手数框
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外观颜色
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背景色 / 按钮颜色 / 时钟颜色等
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个性化配色
五、操作注意事项
1. 订单选择范围 ：面板所有操作仅针对当前图表品种，不会影响其他品种持仓。
2. “锁老单保护” ：启用后，平仓操作将跳过开仓时间超过设定值的订单，请结合自身策略合理设置。
3. “避亏”开关 ：仅影响智能减仓操作（如按比例减仓），不影响普通平仓按钮。
4. 自动盈利减仓 ：该功能需在参数中手动开启，并设置触发点数；一旦开启，系统将 持续监控所有持仓 ，请确保设置符合您的风控计划。
5. 平台限制 ：推保本和修改止损时，系统会自动检查 Stop Level 限制，若当前价格距离目标止损过近，操作将被忽略并提示，请等待价格拉开后再尝试。
6. 模拟盘测试 ：建议先在模拟账户中充分测试，熟悉各项功能后再用于实盘。
六、技术支持与版本
· 版本 ： V6.34（UI 增强，点数单位汉化，1.6点变绿减仓视觉提示）
· 作者 ： Azheng
· 版权 ： © 2026 Azheng
阿政的多功能面板 V6.34 旨在为交易者提供 极速、智能、安全 的交易体验，帮助您在瞬息万变的市场中把握先机。祝交易顺利！📈