Zone Reaction Pro MTF

Zone Reaction Pro MTF


Автоматични зони на подкрепа и съпротива за множество времеви рамки с пин бар/поглъщащи сигнали за реакция, сигнали за пробив и контроли на графиката с едно щракване — създадени, за да ви помогнат да забележите точки на реакция с висока вероятност, вместо да търсите нива на ръка.

Пълно описание

Zone Reaction Pro MTF автоматично намира ценовите нива, където пазарът е реагирал най-силно – реални върхове и дъна, които се групират заедно – и ги изобразява като ясни, цветно кодирани зони директно на вашата графика. Без ръчно рисуване на линии, без гадаене кое ниво всъщност има значение.

Вместо един фиксиран времеви интервал, индикаторът сканира всяка комбинация от времеви интервали, които изберете (от M1 до MN1), независимо, така че можете да видите точно къде вашата вътрешнодневна зона съвпада (или не съвпада) с по-голямата картина на H4 или Daily.

Основни характеристики

📊 Автоматично разпознаване на зона

  • Открива върхове/ниски стойности на колебанията и групира близките нива в зони въз основа на реалните ценови реакции
  • Силата на зоната се измерва с броя пъти, в които цената е докосвала това ниво.
  • Само най-силните зони се запазват и показват — без претрупване на графиката
  • Ширината на зоната се настройва автоматично спрямо волатилността (базирана на ATR), така че работи с всеки символ или времева рамка веднага щом е готова.

🎨 Цветово кодирано според посоката

  • Зони на подкрепа = зелено (потенциални зони за покупка)
  • Зони на съпротива = червено (потенциални зони за продажба)
  • Интензитетът на цвета се скалира със силата на зоната - колкото повече реакции, толкова по-наситен е цветът

🔔 Свещи за сигнал за реакция

  • Открива щифтове (отхвърлящи фитили) и поглъщащи свещи
  • Сигнал се задейства само когато моделът на свещта действително съвпада с типа зона - бичи реакции само от подкрепа, мечи реакции само от съпротива
  • Сканира избрания от вас брой свещи, за да можете веднага да проверите историята на сигнала, а не просто да чакате следващата
  • Опционално изскачащо предупреждение () в момента, в който се затвори нов сигнал

⚡ Откриване на пробив (по избор, включване/изключване)

  • Отбелязва потвърдени пробиви през зона с конфигурируем буфер за потвърждение, за да филтрира шума от малки фитили
  • Отделен бутон на графиката, за да можете да го включвате само когато искате да търгувате при пробиви

🖱️ Контроли на диаграмата с едно щракване

  • Бутон „Зони: ВКЛ./ИЗКЛ.“ — незабавно показване/скриване на всичко без повторно отваряне на настройките
  • Бутон „Пробиви: ВКЛ./ИЗКЛ.“ — превключване на известията за пробив независимо
  • Бутон „Премахване на индикатора“ — отделете го от графиката с едно щракване

За кого е това?

Търговци на ценово действие / подкрепа-съпротива, които искат:

  • Обективен, повтаряем начин за маркиране на зони, вместо субективно ръчно рисуване
  • Многовременен контекст без превключване на графиките напред-назад
  • Ранен хедс-ъп (визуален + алармен сигнал), когато цената действително реагира на определено ниво, за да можете сами да оцените настройката

Важни бележки

  • Това е визуален и предупредителен инструмент , а не автоматичен съветник за търговия — той не извършва сделки. Вие решавате дали да действате по всеки сигнал.
  • Работи с всеки символ и всякакъв времеви интервал.
  • Всички входове са групирани и етикетирани за бърза настройка: показани времеви рамки, чувствителност на зоната, цветове, настройки на сигнала и настройки за пробив.
  • Не се допуска пребоядисване на позициите на историческите зони след затваряне на свещ.

Препоръчителни начални входове

  • Настройките по подразбиране работят добре на основните валутни двойки на H1/H4/D1.
  • Ако зоните изглеждат твърде широки/тесни, коригирайте Zone width = ATR * multiplier .
  • Ако искате по-малко зони с по-високо качество, увеличете Minimum touches required .
  • Ако известията за прекъсване се усещат като шумни, увеличете буфера за потвърждение на прекъсването.

Отказ от отговорност: Този индикатор е инструмент за технически анализ с информационна цел. Той не представлява финансов съвет и не гарантира резултати от търговията. Винаги тествайте на демо сметка преди употреба на практика.


Recommended products
DC Indicator
Lamont Simone Reynecke
Indicators
The donchian channel indicator might just be the best fit for you Trading in derivative products such as futures, options, CFD's, forex and certificates contains significant risk. These products are not suitable for every investor. Investors could potentially lose all or more than the original investment. If anything, only money equal to personal risk capital should be used and can be lost without jeopardizing financial security or lifestyle. Partially or fully automated trading programs can
FREE
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indicators
Multi Currency Strength Dashboard Mini (FREE) – Currency Strength Meter for MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini is a free indicator for MetaTrader 5 that displays the relative strength of the 8 major currencies (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) in real time, in a clear and quick-to-read dashboard. Goal: identify in seconds which currencies are strong and which are weak, so you can build a focused watchlist (for example, pick pairs where a strong currency faces a weak one).
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.48 (31)
Indicators
This information indicator will be useful for those who always want to be aware of the current situation on the account. VERSION MT 4 - More useful indicators The indicator displays data such as profit in points, percentage and currency, as well as the spread for the current pair and the time until the bar closes on the current timeframe. There are several options for placing the information line on the chart: - To the right of the price (runs behind the price); - As a comment (in the upper lef
FREE
The Bull DCA DowJones Signal
Nirundorn Promphao
Indicators
The Bull DCA DowJones Signal – Premium Trend & Swing Indicator (WinWiFi Robot Series) Overview: Unlock the full potential of Index trading with the latest innovation from the WinWiFi Robot Series . "The Bull DCA DowJones Signal" is a precision-engineered indicator designed to conquer global Indices, Energy, and Forex markets. Optimized for the H4 Timeframe , this tool filters out market noise and delivers clear, actionable signals for Trend Following, Breakouts, and Pullbacks. Key Features & S
FREE
Heiken Ashi Smoothed Alert MT5
Jan Flodin
4.85 (13)
Indicators
This indicator can send alerts when a Heiken Ashi Smoothed color change occurs. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. Features Can send all types of alerts. Option to delay the alert one or more bars in order to confirm the color (trend) change. Input parameters Candle shift for alert: Default is 1. Setting it to 0 will alert you on color change on the current candle. This should be regarded as a pending (uncon
FREE
Mae Pla Green Pen Analysis Framework
Parinya Thipchart
Indicators
Mae Pla Green Pen Analysis Framework The Mae Pla Green Pen Analysis Framework is a multi-timeframe price action scanner for XAUUSD (Gold Spot) . It monitors all 9 timeframes simultaneously — M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, and MN — and displays pattern detection results on a real-time dashboard drawn directly on the chart. The indicator is based on the Mae Pla Green Pen trading methodology, which uses structured price action patterns to identify potential trade setups. Pattern Detection Three
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicators
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
AB ZoneMatrix
Allan Deka
Indicators
How it works –   Base-departure detection — algorithmically finds consolidation bases (overlapping range with compressed volatility) followed by displacement departures. Patterns: Drop-Base-Rally, Rally-Base-Drop, Rally-Base-Rally, Drop-Base-Drop — detected structurally, not by candle names. –   Strength score (0–100) — from departure velocity, time-at-base, freshness (each revisit decays the score), higher-timeframe confluence and origin volume. –   Lifecycle — Fresh, Tested (decaying), Broken
FREE
Currency Trailing Gold MT5
Antonio Franco
Experts
Currency Trailing Gold is a free, limited version of Currency Trailing , the smart profit-locking EA that trails your trades based on real monetary value , not pips or points. This free version works exclusively on XAUUSD (Gold) and gives you the full trailing experience on one of the most popular trading instruments in the world, at no cost. Want to use Currency Trailing on all symbols? The full version supports every Forex pair, metal, index and crypto on your account. Get the full versi
FREE
Slope Direction Line MT5
Do Kim Dang Khoi
5 (2)
Indicators
If you love this indicator, please leave a positive rating and comment, it will be a source of motivation to help me create more products <3 How to use  Slope Direction Line Uptrend: When the SDL line slopes up and turns from red to green, it shows that the price is trending up. This is also considered a buy signal. Downtrend: When the SDL line slopes down and turns from green to red, it shows that the price is trending down. This is also considered a sell signal. Sideways: When the SDL line mo
FREE
Envolventes con alertas
Juan Manuel Rojas Perez
Indicators
MT5 Enveloping Pattern Detector: Your competitive advantage in trading Are you looking for a tool to help you accurately identify the best trading opportunities in the forex market? Our Engulfing Pattern Detector provides you with a highly reliable buy or sell signal, based on one of the most recognized and effective Japanese candlestick patterns: the engulfing pattern. With an average success rate of 70%, this indicator will allow you to make safer and more profitable investment decisions. Don'
FREE
Pin Bars MT5
Yury Emeliyanov
Indicators
Main purpose:   "Pin Bars"   is designed to automatically detect pin bars on financial market charts. A pin bar is a candle with a characteristic body and a long tail, which can signal a trend reversal or correction. How it works:   The indicator analyzes each candle on the chart, determining the size of the body, tail and nose of the candle. When a pin bar corresponding to predefined parameters is detected, the indicator marks it on the chart with an up or down arrow, depending on the directi
FREE
LiquidX Hunter
Alexandre Vincent Traber
Experts
Overview LiquidX Hunter is a breakout Expert Advisor built around Donchian Channel liquidity levels, combining ATR-based volatility filtering with a percentage-based take profit and a post-loss recovery filter. Designed and tested on XAUUSD, H1 , it targets clean directional breakouts while avoiding re-entry into a market that has not yet moved away from a recent losing trade. How it works The EA tracks the highest high and lowest low over a configurable Donchian lookback period. A trade opens w
FREE
Shadow Flare MT5
Kestutis Balciunas
Indicators
Shadow Flare Indicator is a non-repainting trend & liquidity tool for MetaTrader 5. It runs a configurable moving-average baseline (HMA, EMA, SMA, or RMA) wrapped in an Average True Range envelope and produces a sticky trend state that only flips when price closes through the upper or lower band. The same trend engine drives an automatic supply/demand zone module that detects pivot highs and pivot lows, draws coloured boxes around them, and mitigates each zone the moment price closes through it.
FREE
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (2)
Indicators
Candle Perspective Structure Indicator MT5 is a simple indicator that defines and displays the candlestick structure of the market. This indicator will suit both experienced traders and beginners who find it difficult to follow the structure visually. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual strategies automation services or indicator development/conversion services at 4xDev
FREE
The 3 Bar Break
Stephen Reynolds
Indicators
Three Bar Break is based on one of Linda Bradford Raschke's trading methods that I have noticed is good at spotting potential future price volatility. It looks for when the 1st bar's High is less than the 3rd bar's High as well as the 1st bar's Low to be higher than the 3rd bar's Low. This then predicts the market might breakout to new levels within 2-3 of the next coming bars. It should be used mainly on the daily chart to help spot potential moves in the coming days. Features : A simple meth
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Indicators
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
Correlation Matrix Pro by AlgoSphere Quant
Muharrem Rogova
Indicators
Correlation Matrix Pro - Multi Currency Pairs Hedge Scanner Understand the relationships between currency pairs in real-time! A powerful analysis tool that helps you visualize statistical relationships between up to 6 currency pairs simultaneously. Perfect for portfolio management, risk diversification, and hedging strategies. KEY FEATURES - Real-time Pearson correlation using log returns - Monitor up to 6 currency pairs simultaneously - Automatic timeframe detection - Adjustable lookback
FREE
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for U
FREE
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indicators
Squeeze Momentum Force is an advanced technical analysis indicator designed for MetaTrader 5. It combines volatility squeeze detection with momentum analysis to identify high-probability trading opportunities. Based on John Carter's original concept, this enhanced version incorporates: Multi-Timeframe (MTF) analysis. Divergence detection. Volume weighting. Modern user interface for quick market interpretation. The indicator identifies periods of low volatility (squeeze) that typically precede si
FREE
Regime Catcher Pro MT5
Guad Bibar
Indicators
Regime Catcher Pro MT5 Regime Catcher Pro is a configurable market-regime and trend-analysis indicator for MetaTrader 5. It converts price action into four clear market conditions: UPTREND DOWNTREND RANGE CHOP The indicator combines directional movement, ADX, range efficiency, normalized moving-average slope and volatility analysis. Its compact dashboard displays the current regime, estimated trend strength, direction, volatility and higher-timeframe alignment. Main features: Four clearly ident
MSX SuperTrend Advanced
Som Prakash Gehlot
Indicators
MSX SuperTrend Visual Indicator Overview MSX SuperTrend Visual Indicator is a MetaTrader 5 indicator designed to display trend direction and market structure using a SuperTrend-based calculation with optional filtering components. The indicator combines trend visualization, volatility measurement and optional EMA-based filtering to provide a clear graphical representation of market conditions. Features • SuperTrend-based trend visualization • ATR-based volatility calculation • Optional Heikin A
FREE
Macro R PRO Signal Indicator
Rendy Yuandy Hermawan
Indicators
Macro-R Pro Signal — Advanced Trading Signal Indicator Macro-R Pro Signal is a professional trading indicator designed to deliver high-quality BUY and SELL signals with enhanced precision and reduced market noise. By combining Bollinger Bands, RSI, and adaptive volatility filtering , this indicator helps traders identify high-probability reversal points while avoiding unfavorable market conditions. How the Strategy Works This indicator is built on a mean reversion + momentum confirmation concep
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Indicators
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indicators
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Manual Range Support And Resistance MT5
Aleksander Bartosz Wolf
Indicators
Little useful tool - you manually select range on chart by dragging vertical blue lines and indicator shows support and resistance zones for this range and extends them outside of selected range.  Useful for: * Range trading * Range breakout * Range breakout & retest * Good entry during pullback in trend phase when previous high is retested * Good for scalping on short timeframes * Good for trades on longer timeframes around selected important zones like daily high or low
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicators
SUPERTREND; It is a trend following indicator based on the SuperTrend ATR created by Olivier Seban. It can be used to detect changes in trend direction and locate stops. When the price falls below the indicator curve, it turns red and indicates a downtrend. Conversely, when the price moves above the curve, the indicator turns green, indicating an uptrend. Like other indicators, it works well on SuperTrend when used in conjunction with other indicators such as MACD, parabolik SAR, Bollinger Band
FREE
MACD Sniper Pro
Noppawat Tumjai
Experts
MACD Sniper Pro is an advanced automated trading system designed for traders seeking high-precision entries and robust risk management. By combining the classic momentum of MACD Crossover with a strict ADX Volatility Filter and Dynamic ATR Management , this EA completely eliminates emotional trading and filters out dangerous flat/sideways markets. Unlike standard MACD indicators that suffer during consolidation, MACD Sniper Pro verifies trend strength before entering and protects your capital us
FREE
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Indicators
Amiguinho's Bar Counter is a price action indicator to display the bar count (candles) with some interesting options. About the "Period of analysis" parameter: if the current timeframe is in minutes, then the analysis period will be considered in days; if the current timeframe is in days, then the analysis period will be considered in months; or  if the period of analysis will be considered in years.
FREE
Gold Flowcon
Mr Numsin Ketchaisri
Experts
MT5 Auto Trading  of  Gold :  Market Struture(Key Level) and Liquidity Breakout Strategy Real Time Signal  Flowcon :   https://www.mql5.com/en/signals/2308343 Key features include: Breakout Trading - Smart Money Concept: Automatically identifies demand and supply zones at swing highs and lows, targeting the most critical market levels.    Risk & Order Management: Progressive and flexible lot sizing with consistent take profit and stop loss ensures a balanced approach to growth and recovery
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (131)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-redrawing, and non-laggi
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a professional trading indicator built on Smart Money Concepts (SMC), combining market structure analysis with a No Repaint BUY / SELL signal system in a single indicator. It helps traders understand market structure more clearly, identify key price zones, and focus on higher-quality trading opportunities. By combining Multi-Timeframe Analysis, Points of Interest (POIs), and real-time signals, the i
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Indicators
Gold Entry Sniper – Professional Multi-Timeframe ATR Dashboard for Gold Scalping & Swing Trading Gold Entry Sniper is a cutting-edge MetaTrader 5 indicator designed to give traders precise buy/sell signals for XAUUSD and other symbols, powered by ATR Trailing Stop logic and a multi-timeframe analysis dashboard . Built for both scalpers and swing traders, it combines real-time market direction , dynamic stop levels , and professional visual dashboards to help you identify high-probability gold en
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.4 (48)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indicator designed
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (17)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Version 1.4 is game changer, default setting adjusted for GBPUSD M1 Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next Planned Price: $189 Planned Retail Price: $299 Developer Note:  After your purchase, please contact me to receive the latest  recommended settings (set file) , trading tips, and an invitation to our  VIP Support Group , where y
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT4  HERE Here our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis  Master Edition is a professional-grade analytical tool designed to visualize market structure through the lens of volume and money flow. Unlike standard volume indicators, this tool displays a Daily Volume Profile
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
More from author
RiskCalculatorOrders
Kiril Ivanov
Experts
RiskCalculatorOrders - Professional Risk Management EA RiskCalculatorOrders is an Expert Advisor designed to provide traders with a seamless and efficient way to manage risk and execute trades directly from the MetaTrader 5 chart. Key Features Dynamic Risk Calculation: Automatically calculates the optimal lot size based on your predefined risk percentage (of your account balance) and the distance to your Stop Loss level. Visual Control Panel: Intuitive, user-friendly interface overlaid on the ch
FREE
Volatility Trader Pro
Kiril Ivanov
Experts
Volatility Trader Pro V3.5 – Engineered for Market Volatility Volatility Trader Pro is a professional Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, designed for traders who want to capitalize on market fluctuations. Unlike standard EAs, this algorithm is built to turn price swings into a mathematical advantage, executing trades based on your precise parameters while saving you hours of manual analysis. Why Volatility Trader Pro? Triple-Yield Performance: Our advanced multi-layer entry system is engineer
Filter:
No reviews
Reply to review