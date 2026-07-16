



Zone Reaction Pro MTF

Автоматични зони на подкрепа и съпротива за множество времеви рамки с пин бар/поглъщащи сигнали за реакция, сигнали за пробив и контроли на графиката с едно щракване — създадени, за да ви помогнат да забележите точки на реакция с висока вероятност, вместо да търсите нива на ръка.

Пълно описание

Zone Reaction Pro MTF автоматично намира ценовите нива, където пазарът е реагирал най-силно – реални върхове и дъна, които се групират заедно – и ги изобразява като ясни, цветно кодирани зони директно на вашата графика. Без ръчно рисуване на линии, без гадаене кое ниво всъщност има значение.

Вместо един фиксиран времеви интервал, индикаторът сканира всяка комбинация от времеви интервали, които изберете (от M1 до MN1), независимо, така че можете да видите точно къде вашата вътрешнодневна зона съвпада (или не съвпада) с по-голямата картина на H4 или Daily.

Основни характеристики

📊 Автоматично разпознаване на зона

Открива върхове/ниски стойности на колебанията и групира близките нива в зони въз основа на реалните ценови реакции

Силата на зоната се измерва с броя пъти, в които цената е докосвала това ниво.

Само най-силните зони се запазват и показват — без претрупване на графиката

Ширината на зоната се настройва автоматично спрямо волатилността (базирана на ATR), така че работи с всеки символ или времева рамка веднага щом е готова.

🎨 Цветово кодирано според посоката

Зони на подкрепа = зелено (потенциални зони за покупка)

Зони на съпротива = червено (потенциални зони за продажба)

Интензитетът на цвета се скалира със силата на зоната - колкото повече реакции, толкова по-наситен е цветът

🔔 Свещи за сигнал за реакция

Открива щифтове (отхвърлящи фитили) и поглъщащи свещи

Сигнал се задейства само когато моделът на свещта действително съвпада с типа зона - бичи реакции само от подкрепа, мечи реакции само от съпротива

Сканира избрания от вас брой свещи, за да можете веднага да проверите историята на сигнала, а не просто да чакате следващата

Опционално изскачащо предупреждение () в момента, в който се затвори нов сигнал

⚡ Откриване на пробив (по избор, включване/изключване)

Отбелязва потвърдени пробиви през зона с конфигурируем буфер за потвърждение, за да филтрира шума от малки фитили

Отделен бутон на графиката, за да можете да го включвате само когато искате да търгувате при пробиви

🖱️ Контроли на диаграмата с едно щракване

Бутон „Зони: ВКЛ./ИЗКЛ.“ — незабавно показване/скриване на всичко без повторно отваряне на настройките

Бутон „Пробиви: ВКЛ./ИЗКЛ.“ — превключване на известията за пробив независимо

Бутон „Премахване на индикатора“ — отделете го от графиката с едно щракване

За кого е това?

Търговци на ценово действие / подкрепа-съпротива, които искат:

Обективен, повтаряем начин за маркиране на зони, вместо субективно ръчно рисуване

Многовременен контекст без превключване на графиките напред-назад

Ранен хедс-ъп (визуален + алармен сигнал), когато цената действително реагира на определено ниво, за да можете сами да оцените настройката

Важни бележки

Това е визуален и предупредителен инструмент , а не автоматичен съветник за търговия — той не извършва сделки. Вие решавате дали да действате по всеки сигнал.

, а не автоматичен съветник за търговия — той не извършва сделки. Вие решавате дали да действате по всеки сигнал. Работи с всеки символ и всякакъв времеви интервал.

Всички входове са групирани и етикетирани за бърза настройка: показани времеви рамки, чувствителност на зоната, цветове, настройки на сигнала и настройки за пробив.

Не се допуска пребоядисване на позициите на историческите зони след затваряне на свещ.

Препоръчителни начални входове

Настройките по подразбиране работят добре на основните валутни двойки на H1/H4/D1.

Ако зоните изглеждат твърде широки/тесни, коригирайте Zone width = ATR * multiplier .

Ако искате по-малко зони с по-високо качество, увеличете Minimum touches required .

Ако известията за прекъсване се усещат като шумни, увеличете буфера за потвърждение на прекъсването.

Отказ от отговорност: Този индикатор е инструмент за технически анализ с информационна цел. Той не представлява финансов съвет и не гарантира резултати от търговията. Винаги тествайте на демо сметка преди употреба на практика.