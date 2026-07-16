Zone Reaction Pro MTF

Zone Reaction Pro MTF


Автоматични зони на подкрепа и съпротива за множество времеви рамки с пин бар/поглъщащи сигнали за реакция, сигнали за пробив и контроли на графиката с едно щракване — създадени, за да ви помогнат да забележите точки на реакция с висока вероятност, вместо да търсите нива на ръка.

Пълно описание

Zone Reaction Pro MTF автоматично намира ценовите нива, където пазарът е реагирал най-силно – реални върхове и дъна, които се групират заедно – и ги изобразява като ясни, цветно кодирани зони директно на вашата графика. Без ръчно рисуване на линии, без гадаене кое ниво всъщност има значение.

Вместо един фиксиран времеви интервал, индикаторът сканира всяка комбинация от времеви интервали, които изберете (от M1 до MN1), независимо, така че можете да видите точно къде вашата вътрешнодневна зона съвпада (или не съвпада) с по-голямата картина на H4 или Daily.

Основни характеристики

📊 Автоматично разпознаване на зона

  • Открива върхове/ниски стойности на колебанията и групира близките нива в зони въз основа на реалните ценови реакции
  • Силата на зоната се измерва с броя пъти, в които цената е докосвала това ниво.
  • Само най-силните зони се запазват и показват — без претрупване на графиката
  • Ширината на зоната се настройва автоматично спрямо волатилността (базирана на ATR), така че работи с всеки символ или времева рамка веднага щом е готова.

🎨 Цветово кодирано според посоката

  • Зони на подкрепа = зелено (потенциални зони за покупка)
  • Зони на съпротива = червено (потенциални зони за продажба)
  • Интензитетът на цвета се скалира със силата на зоната - колкото повече реакции, толкова по-наситен е цветът

🔔 Свещи за сигнал за реакция

  • Открива щифтове (отхвърлящи фитили) и поглъщащи свещи
  • Сигнал се задейства само когато моделът на свещта действително съвпада с типа зона - бичи реакции само от подкрепа, мечи реакции само от съпротива
  • Сканира избрания от вас брой свещи, за да можете веднага да проверите историята на сигнала, а не просто да чакате следващата
  • Опционално изскачащо предупреждение () в момента, в който се затвори нов сигнал

⚡ Откриване на пробив (по избор, включване/изключване)

  • Отбелязва потвърдени пробиви през зона с конфигурируем буфер за потвърждение, за да филтрира шума от малки фитили
  • Отделен бутон на графиката, за да можете да го включвате само когато искате да търгувате при пробиви

🖱️ Контроли на диаграмата с едно щракване

  • Бутон „Зони: ВКЛ./ИЗКЛ.“ — незабавно показване/скриване на всичко без повторно отваряне на настройките
  • Бутон „Пробиви: ВКЛ./ИЗКЛ.“ — превключване на известията за пробив независимо
  • Бутон „Премахване на индикатора“ — отделете го от графиката с едно щракване

За кого е това?

Търговци на ценово действие / подкрепа-съпротива, които искат:

  • Обективен, повтаряем начин за маркиране на зони, вместо субективно ръчно рисуване
  • Многовременен контекст без превключване на графиките напред-назад
  • Ранен хедс-ъп (визуален + алармен сигнал), когато цената действително реагира на определено ниво, за да можете сами да оцените настройката

Важни бележки

  • Това е визуален и предупредителен инструмент , а не автоматичен съветник за търговия — той не извършва сделки. Вие решавате дали да действате по всеки сигнал.
  • Работи с всеки символ и всякакъв времеви интервал.
  • Всички входове са групирани и етикетирани за бърза настройка: показани времеви рамки, чувствителност на зоната, цветове, настройки на сигнала и настройки за пробив.
  • Не се допуска пребоядисване на позициите на историческите зони след затваряне на свещ.

Препоръчителни начални входове

  • Настройките по подразбиране работят добре на основните валутни двойки на H1/H4/D1.
  • Ако зоните изглеждат твърде широки/тесни, коригирайте Zone width = ATR * multiplier .
  • Ако искате по-малко зони с по-високо качество, увеличете Minimum touches required .
  • Ако известията за прекъсване се усещат като шумни, увеличете буфера за потвърждение на прекъсването.

Отказ от отговорност: Този индикатор е инструмент за технически анализ с информационна цел. Той не представлява финансов съвет и не гарантира резултати от търговията. Винаги тествайте на демо сметка преди употреба на практика.


Рекомендуем также
DC Indicator
Lamont Simone Reynecke
Индикаторы
The donchian channel indicator might just be the best fit for you Trading in derivative products such as futures, options, CFD's, forex and certificates contains significant risk. These products are not suitable for every investor. Investors could potentially lose all or more than the original investment. If anything, only money equal to personal risk capital should be used and can be lost without jeopardizing financial security or lifestyle. Partially or fully automated trading programs can
FREE
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Индикаторы
Multi Currency Strength Dashboard Mini (FREE) – Currency Strength Meter for MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini – это бесплатный индикатор для MetaTrader 5 , который в реальном времени показывает относительную силу 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) в виде понятной и быстрой к чтению панели. Цель: за несколько секунд определить сильные и слабые валюты, чтобы сформировать целевой watchlist (например, выбрать пары, где сильная валюта противостоит слабой). Что
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.48 (31)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. VERSION MT 4 -  Больше полезных индикаторов Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме. Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же
FREE
The Bull DCA DowJones Signal
Nirundorn Promphao
Индикаторы
The Bull DCA DowJones Signal – Premium Trend & Swing Indicator (WinWiFi Robot Series) Overview: Unlock the full potential of Index trading with the latest innovation from the WinWiFi Robot Series . "The Bull DCA DowJones Signal" is a precision-engineered indicator designed to conquer global Indices, Energy, and Forex markets. Optimized for the H4 Timeframe , this tool filters out market noise and delivers clear, actionable signals for Trend Following, Breakouts, and Pullbacks. Key Features & S
FREE
Heiken Ashi Smoothed Alert MT5
Jan Flodin
4.85 (13)
Индикаторы
Этот индикатор может отправлять предупреждения, когда происходит изменение цвета Heiken Ashi Smoothed. В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикатор позволит вам создать (или улучшить) вашу собственную мощную систему. Функции Может отправлять все типы предупреждений. Возможность отложить оповещение на один или несколько баров, чтобы подтвердить изменение цвета (тренда). Входные параметры Сдвиг свечи для предупреждения: по умолчанию 1. Установка значения 0 будет предупрежд
FREE
Mae Pla Green Pen Analysis Framework
Parinya Thipchart
Индикаторы
Mae Pla Green Pen Analysis Framework The Mae Pla Green Pen Analysis Framework is a multi-timeframe price action scanner for XAUUSD (Gold Spot) . It monitors all 9 timeframes simultaneously — M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, and MN — and displays pattern detection results on a real-time dashboard drawn directly on the chart. The indicator is based on the Mae Pla Green Pen trading methodology, which uses structured price action patterns to identify potential trade setups. Pattern Detection Three
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Индикаторы
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
AB ZoneMatrix
Allan Deka
Индикаторы
How it works –   Base-departure detection — algorithmically finds consolidation bases (overlapping range with compressed volatility) followed by displacement departures. Patterns: Drop-Base-Rally, Rally-Base-Drop, Rally-Base-Rally, Drop-Base-Drop — detected structurally, not by candle names. –   Strength score (0–100) — from departure velocity, time-at-base, freshness (each revisit decays the score), higher-timeframe confluence and origin volume. –   Lifecycle — Fresh, Tested (decaying), Broken
FREE
Currency Trailing Gold MT5
Antonio Franco
Эксперты
Currency Trailing Gold это бесплатная, ограниченная версия Currency Trailing , умного советника для фиксации прибыли, который сопровождает сделки на основе реальной денежной стоимости , а не пунктов или поинтов. Эта бесплатная версия работает исключительно с XAUUSD (Gold) и предоставляет полный опыт трейлинга на одном из самых популярных торговых инструментов в мире, бесплатно. Хотите использовать Currency Trailing на всех символах? Полная версия поддерживает все валютные пары Forex, металлы,
FREE
Slope Direction Line MT5
Do Kim Dang Khoi
5 (2)
Индикаторы
If you love this indicator, please leave a positive rating and comment, it will be a source of motivation to help me create more products <3 How to use  Slope Direction Line Uptrend: When the SDL line slopes up and turns from red to green, it shows that the price is trending up. This is also considered a buy signal. Downtrend: When the SDL line slopes down and turns from green to red, it shows that the price is trending down. This is also considered a sell signal. Sideways: When the SDL line mo
FREE
Envolventes con alertas
Juan Manuel Rojas Perez
Индикаторы
MT5 Enveloping Pattern Detector: Your competitive advantage in trading Are you looking for a tool to help you accurately identify the best trading opportunities in the forex market? Our Engulfing Pattern Detector provides you with a highly reliable buy or sell signal, based on one of the most recognized and effective Japanese candlestick patterns: the engulfing pattern. With an average success rate of 70%, this indicator will allow you to make safer and more profitable investment decisions. Don'
FREE
Pin Bars MT5
Yury Emeliyanov
Индикаторы
Основное назначение:   "Pin Bars"   предназначен для автоматического обнаружения пин-баров на графиках финансовых рынках. Пин-бар – это свеча с характерным телом и длинным хвостом, которая может сигнализировать о развороте тренда или коррекции. Принцип работы:   Индикатор анализирует каждую свечу на графике, определяя размер тела, хвоста и носа свечи. При обнаружении пин-бара, соответствующего заранее определенным параметрам, индикатор отмечает его на графике стрелкой вверх или вниз, в зависимос
FREE
LiquidX Hunter
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Overview LiquidX Hunter — это пробойный советник, построенный на уровнях ликвидности каналов Дончиана, сочетающий фильтрацию волатильности по ATR с процентным тейк-профитом и фильтром восстановления после убытка. Разработан и протестирован на XAUUSD, H1 , нацелен на чистые направленные пробои, избегая повторного входа на рынок, который ещё не отошёл от недавней убыточной сделки. How it works Советник отслеживает максимум и минимум за настраиваемый период канала Дончиана. Сделка открывается при
FREE
Shadow Flare MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Shadow Flare — это не перерисовывающийся инструмент для работы с трендом и ликвидностью в MetaTrader 5. Он строит настраиваемую базовую скользящую среднюю (HMA, EMA, SMA или RMA), обёрнутую в Envelope на основе Average True Range, и формирует «липкое» трендовое состояние, которое меняется только тогда, когда цена закрытия пробивает верхнюю или нижнюю границу диапазона. Та же тренд‑логика управляет автоматическим модулем зон спроса/предложения: он находит локальные максимумы и минимумы,
FREE
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (2)
Индикаторы
Candle Perspective Structure Indicator MT5 - это простой индикатор определяющий и отображающий свечную структуру рынка. Этот индикатор подойдет как опытным трейдерам, так и новичкам, которым тяжело визуально следить за структурой. Основные функции: Определение High и Low свингов используя паттерн трех свечей. Определение слома структуры. Настройка визуального отображения структурных элементов. Настройка периода, за который анализируется структура. Входящие параметры: General Settings Bars Back -
FREE
The 3 Bar Break
Stephen Reynolds
Индикаторы
Three Bar Break is based on one of Linda Bradford Raschke's trading methods that I have noticed is good at spotting potential future price volatility. It looks for when the 1st bar's High is less than the 3rd bar's High as well as the 1st bar's Low to be higher than the 3rd bar's Low. This then predicts the market might breakout to new levels within 2-3 of the next coming bars. It should be used mainly on the daily chart to help spot potential moves in the coming days. Features : A simple meth
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
Correlation Matrix Pro by AlgoSphere Quant
Muharrem Rogova
Индикаторы
Correlation Matrix Pro - Мультивалютный Анализ Корреляции Понимайте взаимосвязи между валютными парами в реальном времени! Мощный аналитический инструмент, который помогает визуализировать статистические связи между 6 валютными парами одновременно. Идеально подходит для управления портфелем, диверсификации рисков и стратегий хеджирования. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - Корреляция Пирсона в реальном времени с логарифмической доходностью - Мониторинг до 6 валютных пар одновременно - Автоматическое определени
FREE
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Эксперты
https://t.me/mql5_neuroExt актуальная версия и обсуждение. Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 Вы можете использовать любой инструмент. Базы будут автоматически созданы при начале обучения. Если нужно начать обучение с 0 - просто удалите файлы баз.   Общие условия. Советник можно обучить для работы на ЛЮБОМ  инструменте. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ТЕСТИРОВАТЬ БЕЗ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОСЕТИ!  достаточно, чтоб график баланса после обучения был горизонтальным. Сгенерировать базу обучения предельно просто. г
FREE
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
Squeeze Momentum Force is an advanced technical analysis indicator designed for MetaTrader 5. It combines volatility squeeze detection with momentum analysis to identify high-probability trading opportunities. Based on John Carter's original concept, this enhanced version incorporates: Multi-Timeframe (MTF) analysis. Divergence detection. Volume weighting. Modern user interface for quick market interpretation. The indicator identifies periods of low volatility (squeeze) that typically precede si
Regime Catcher Pro MT5
Guad Bibar
Индикаторы
Regime Catcher Pro MT5 Regime Catcher Pro is a configurable market-regime and trend-analysis indicator for MetaTrader 5. It converts price action into four clear market conditions: UPTREND DOWNTREND RANGE CHOP The indicator combines directional movement, ADX, range efficiency, normalized moving-average slope and volatility analysis. Its compact dashboard displays the current regime, estimated trend strength, direction, volatility and higher-timeframe alignment. Main features: Four clearly ident
MSX SuperTrend Advanced
Som Prakash Gehlot
Индикаторы
MSX SuperTrend Visual Indicator Overview MSX SuperTrend Visual Indicator is a MetaTrader 5 indicator designed to display trend direction and market structure using a SuperTrend-based calculation with optional filtering components. The indicator combines trend visualization, volatility measurement and optional EMA-based filtering to provide a clear graphical representation of market conditions. Features • SuperTrend-based trend visualization • ATR-based volatility calculation • Optional Heikin A
FREE
Macro R PRO Signal Indicator
Rendy Yuandy Hermawan
Индикаторы
Macro-R Pro Signal — Advanced Trading Signal Indicator Macro-R Pro Signal is a professional trading indicator designed to deliver high-quality BUY and SELL signals with enhanced precision and reduced market noise. By combining Bollinger Bands, RSI, and adaptive volatility filtering , this indicator helps traders identify high-probability reversal points while avoiding unfavorable market conditions. How the Strategy Works This indicator is built on a mean reversion + momentum confirmation concep
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Индикаторы
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Manual Range Support And Resistance MT5
Aleksander Bartosz Wolf
Индикаторы
Little useful tool - you manually select range on chart by dragging vertical blue lines and indicator shows support and resistance zones for this range and extends them outside of selected range.  Useful for: * Range trading * Range breakout * Range breakout & retest * Good entry during pullback in trend phase when previous high is retested * Good for scalping on short timeframes * Good for trades on longer timeframes around selected important zones like daily high or low
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Индикаторы
SUPERTREND ; Это индикатор следования за трендом, основанный на SuperTrend ATR, созданном Оливье Себаном. Его можно использовать для обнаружения изменений в направлении тренда и обнаружения стопов. Когда цена падает ниже кривой индикатора, она становится красной и указывает на нисходящий тренд. И наоборот, когда цена движется выше кривой, индикатор становится зеленым, указывая на восходящий тренд. Как и другие индикаторы, он хорошо работает с SuperTrend в сочетании с другими индикаторами, такими
FREE
MACD Sniper Pro
Noppawat Tumjai
Эксперты
MACD Sniper Pro is an advanced automated trading system designed for traders seeking high-precision entries and robust risk management. By combining the classic momentum of MACD Crossover with a strict ADX Volatility Filter and Dynamic ATR Management , this EA completely eliminates emotional trading and filters out dangerous flat/sideways markets. Unlike standard MACD indicators that suffer during consolidation, MACD Sniper Pro verifies trend strength before entering and protects your capital us
FREE
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Индикаторы
Amiguinho's Bar Counter is a price action indicator to display the bar count (candles) with some interesting options. About the "Period of analysis" parameter: if the current timeframe is in minutes, then the analysis period will be considered in days; if the current timeframe is in days, then the analysis period will be considered in months; or  if the period of analysis will be considered in years.
FREE
Gold Flowcon
Mr Numsin Ketchaisri
Эксперты
MT5 Auto Trading  of  Gold :  Market Struture(Key Level) and Liquidity Breakout Strategy Real Time Signal  Flowcon :   https://www.mql5.com/en/signals/2308343 Key features include: Breakout Trading - Smart Money Concept: Automatically identifies demand and supply zones at swing highs and lows, targeting the most critical market levels.    Risk & Order Management: Progressive and flexible lot sizing with consistent take profit and stop loss ensures a balanced approach to growth and recovery
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Другие продукты этого автора
RiskCalculatorOrders
Kiril Ivanov
Эксперты
RiskCalculatorOrders - Professional Risk Management EA RiskCalculatorOrders is an Expert Advisor designed to provide traders with a seamless and efficient way to manage risk and execute trades directly from the MetaTrader 5 chart. Key Features Dynamic Risk Calculation: Automatically calculates the optimal lot size based on your predefined risk percentage (of your account balance) and the distance to your Stop Loss level. Visual Control Panel: Intuitive, user-friendly interface overlaid on the ch
FREE
Volatility Trader Pro
Kiril Ivanov
Эксперты
Volatility Trader Pro V3.5 – Разработен за пазарна волатилност Volatility Trader Pro е професионален експертен съветник (EA) за MetaTrader 5, създаден за трейдъри, които искат да извлекат полза от пазарните колебания. За разлика от стандартните роботи, този алгоритъм е разработен така, че да превръща ценовите амплитуди в математическо предимство, изпълнявайки сделки по вашите точни параметри и спестявайки ви часове ръчен анализ. Защо да изберете Volatility Trader Pro? Тройна доходност: Нашата ус
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв