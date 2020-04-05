GoldSniper Pro

🌟 GoldSniper Pro: Akıllı Para Kavramları (SMC) ile Kurumsal Takip Aracı 🌟

Geleneksel göstergelerin (RSI, MACD, Bollinger Bantları vb.) gerisinde kalmaktan bıktınız mı? Perakende yatırımcıların sürekli olarak tuzağa düştüğü bölgelerde işlem yapmayı bırakın. GoldSniper Pro , piyasa yapıcıların (merkez bankaları, büyük hedge fonları ve büyük yatırımcılar) bıraktığı dijital izleri okuyan gelişmiş bir Akıllı Para Kavramları (SMC) algoritmasıdır ve akıllı paranın izlediği yönde işlem yapmanıza olanak tanır.

Piyasayla mücadele etmeyin; GoldSniper Pro'nun büyük oyuncuların emirlerini sizin için takip etmesine izin verin!

⚙️ Nasıl Çalışır?

GoldSniper Pro rastgele veya spekülatif seviyelerde işlem açmaz. Piyasaya büyük hacimlerin enjekte edildiği keskin kurumsal kırılmaları (Yer Değiştirme) anında tespit eder. Ardından geride kalan Kurumsal Emir Bloklarını haritalandırır . Fiyat bu blokları test etmek için geri çekildiğinde (Azaltma), algoritma bir keskin nişancının hassasiyetiyle işlemleri gerçekleştirir.

🚀 Öne Çıkan Özellikler:

  • Keskin Nişancı Girişleri: Klasik botların aksine, çok dar bir Zarar Durdurma (Stop Loss) kullanır. Geniş bir Kar Al (Take Profit) hedefi korurken riskinizi mutlak minimumda tutarak, olağanüstü bir Risk/Ödül (R:R) oranı sunar.

  • Sabırlı Seviye İşlemi: Fiyatı asla kovalamaz. Piyasanın belirlenen kurumsal bloğa geri dönmesini sabırla bekler. Yüksek olasılıklı bir kurulum yoksa, sermayenizi korur ve işlem yapmaz.

  • Prop Firm Uyumlu ve Güvenli: Dahili gelişmiş bakiye ve marj doğrulama algoritması sayesinde sermayenizi korur. Yüksek volatilite dönemlerinde spam işlemler yaparak hesabınızı asla tehlikeye atmaz. Prop Firm Challenges'a katılan yatırımcılar için mükemmel bir yardımcıdır.

  • Otomatik Hacim Optimizasyonu: İşlem gören sembol (örneğin, XAUUSD) için izin verilen minimum lot boyutlarını ve lot adımlarını otomatik olarak hesaplayarak, aracı kurum sunucusundan kaynaklanan teknik işlem hatalarını önler.

📊 Kurulum ve Öneriler:

  • Önerilen Semboller: Öncelikle XAUUSD (Altın), ayrıca iyi volatilite sunan tüm ana döviz çiftleri (EURUSD, GBPUSD, vb.).

  • Zaman Dilimi: En iyi sonuçlar için, EA'yı H1 (1 Saatlik) veya M15 (15 Dakikalık) grafiklerde çalıştırmanızı öneririz.

  • Aracı Kurum Türü: Kusursuz kısa pozisyon işlemleri gerçekleştirmek için, ultra düşük spreadlere ve düşük komisyonlara sahip ECN hesapları şiddetle tavsiye edilir.

  • VPS: Kurumsal fırsatları kesintisiz olarak 7/24 tarayabilmek için düşük gecikme süreli bir VPS şiddetle tavsiye edilir.

Piyasa likiditesine bağımlı olmayı bırakın. GoldSniper Pro'yu bugün indirin ve kurumsal akıllı paranın gücünden yararlanın!


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Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Experts
UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (2)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Syna
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5 (27)
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Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
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Simon Reeves
5 (16)
Experts
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
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