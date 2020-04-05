TrendGridGOLD - Gelişmiş Trend ve Grid Uzman Danışmanı

TrendGridGOLD , güçlü piyasa trendlerini yakalamak ve kâr potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve piyasa geri çekilmelerini verimli bir şekilde yönetmek için akıllı, optimize edilmiş bir Grid ve toparlanma sistemi kullanan, yüksek performanslı, tam otomatik bir Uzman Danışmanıdır.

Temel Strateji: Standart şebeke sistemlerinin aksine, TrendGridGOLD işlemlere başlamadan önce piyasadaki baskın trendi belirler. Piyasa geçici olarak tersine dönerse, akıllı şebeke kurtarma sistemi devreye girerek kârlı işlemler sepetini kapatır ve sürekli ve istikrarlı hesap büyümesini sağlar.

Başlıca Özellikler:

Akıllı Trend Tespiti: Yalnızca ana trend yönünde ilk işlemi başlatır.

Dinamik Izgara Sistemi: Piyasa dalgalanmalarına uyum sağlayarak, istikrarlı performans sağlamak için optimize edilmiş aralıklar sunar.

Tamamen Otomatik: Manuel müdahale gerektirmez. Ayarlayın ve unutun.

Kolay Kurulum: Başlıca döviz çiftleri için optimize edilmiş varsayılan parametrelerle, kullanıma hazır ve anında işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Öneriler:

Döviz Çiftleri: EURUSD, GBPUSD ve XAUUSD (Altın).

Zaman dilimi: M15 veya H1.

Minimum Para Yatırma: 500$ (Düşük bakiyeler için Cent hesabı önerilir).

Aracı kurum: Düşük spreadli herhangi bir ECN aracı kurumu.

Risk Uyarısı: Grid ve Martingale stratejileri, doğasında var olan piyasa risklerini içerir. Lütfen öncelikle EA'nın davranışını anlamak için bir demo hesapta çalıştırın ve her zaman doğru para yönetimi uygulayın.