TrendGridGOLD

TrendGridGOLD - Gelişmiş Trend ve Grid Uzman Danışmanı

TrendGridGOLD , güçlü piyasa trendlerini yakalamak ve kâr potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve piyasa geri çekilmelerini verimli bir şekilde yönetmek için akıllı, optimize edilmiş bir Grid ve toparlanma sistemi kullanan, yüksek performanslı, tam otomatik bir Uzman Danışmanıdır.

Temel Strateji: Standart şebeke sistemlerinin aksine, TrendGridGOLD işlemlere başlamadan önce piyasadaki baskın trendi belirler. Piyasa geçici olarak tersine dönerse, akıllı şebeke kurtarma sistemi devreye girerek kârlı işlemler sepetini kapatır ve sürekli ve istikrarlı hesap büyümesini sağlar.

Başlıca Özellikler:

  • Akıllı Trend Tespiti: Yalnızca ana trend yönünde ilk işlemi başlatır.

  • Dinamik Izgara Sistemi: Piyasa dalgalanmalarına uyum sağlayarak, istikrarlı performans sağlamak için optimize edilmiş aralıklar sunar.

  • Tamamen Otomatik: Manuel müdahale gerektirmez. Ayarlayın ve unutun.

  • Kolay Kurulum: Başlıca döviz çiftleri için optimize edilmiş varsayılan parametrelerle, kullanıma hazır ve anında işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Öneriler:

  • Döviz Çiftleri: EURUSD, GBPUSD ve XAUUSD (Altın).

  • Zaman dilimi: M15 veya H1.

  • Minimum Para Yatırma: 500$ (Düşük bakiyeler için Cent hesabı önerilir).

  • Aracı kurum: Düşük spreadli herhangi bir ECN aracı kurumu.

Risk Uyarısı: Grid ve Martingale stratejileri, doğasında var olan piyasa risklerini içerir. Lütfen öncelikle EA'nın davranışını anlamak için bir demo hesapta çalıştırın ve her zaman doğru para yönetimi uygulayın.


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GoldSniper Pro: Akıllı Para Kavramları (SMC) ile Kurumsal Takip Aracı Geleneksel göstergelerin (RSI, MACD, Bollinger Bantları vb.) gerisinde kalmaktan bıktınız mı? Perakende yatırımcıların sürekli olarak tuzağa düştüğü bölgelerde işlem yapmayı bırakın. GoldSniper Pro , piyasa yapıcıların (merkez bankaları, büyük hedge fonları ve büyük yatırımcılar) bıraktığı dijital izleri okuyan gelişmiş bir Akıllı Para Kavramları (SMC) algoritmasıdır ve akıllı paranın izlediği yönde işlem yapmanıza olan
Aureus Sniper EA
Hamza Kan
Experts
THE AUREUS SNIPER EA: Institutional Smart Money Mastery IMPORTANT! After your purchase, please send me a private message to receive the official Installation Manual, optimized Set Files, and your VIP Bonus. Welcome to the apex of algorithmic trading. Aureus Sniper EA is not just another retail robot; it is a highly advanced, institutional-grade Expert Advisor designed specifically to dominate the XAUUSD (Gold) market. Developed by a dedicated team of quantitative analysts, this system decodes
Aurus DOGE
Hamza Kan
Experts
AURUS DOGE: The Apex Gold Breakout Algorithm Welcome to the next generation of automated Gold trading. Aurus DOGE is a highly specialized Expert Advisor engineered exclusively for the XAUUSD market. Blending advanced trend-following mechanics with precision price-action breakouts, this EA is designed to capture massive momentum shifts in the gold market while keeping drawdowns strictly under control. This is not just another EA; it is a meticulously crafted institutional-grade algorithm. W
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