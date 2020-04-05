GoldSniper Pro

🌟 GoldSniper Pro: Akıllı Para Kavramları (SMC) ile Kurumsal Takip Aracı 🌟

Geleneksel göstergelerin (RSI, MACD, Bollinger Bantları vb.) gerisinde kalmaktan bıktınız mı? Perakende yatırımcıların sürekli olarak tuzağa düştüğü bölgelerde işlem yapmayı bırakın. GoldSniper Pro , piyasa yapıcıların (merkez bankaları, büyük hedge fonları ve büyük yatırımcılar) bıraktığı dijital izleri okuyan gelişmiş bir Akıllı Para Kavramları (SMC) algoritmasıdır ve akıllı paranın izlediği yönde işlem yapmanıza olanak tanır.

Piyasayla mücadele etmeyin; GoldSniper Pro'nun büyük oyuncuların emirlerini sizin için takip etmesine izin verin!

⚙️ Nasıl Çalışır?

GoldSniper Pro rastgele veya spekülatif seviyelerde işlem açmaz. Piyasaya büyük hacimlerin enjekte edildiği keskin kurumsal kırılmaları (Yer Değiştirme) anında tespit eder. Ardından geride kalan Kurumsal Emir Bloklarını haritalandırır . Fiyat bu blokları test etmek için geri çekildiğinde (Azaltma), algoritma bir keskin nişancının hassasiyetiyle işlemleri gerçekleştirir.

🚀 Öne Çıkan Özellikler:

  • Keskin Nişancı Girişleri: Klasik botların aksine, çok dar bir Zarar Durdurma (Stop Loss) kullanır. Geniş bir Kar Al (Take Profit) hedefi korurken riskinizi mutlak minimumda tutarak, olağanüstü bir Risk/Ödül (R:R) oranı sunar.

  • Sabırlı Seviye İşlemi: Fiyatı asla kovalamaz. Piyasanın belirlenen kurumsal bloğa geri dönmesini sabırla bekler. Yüksek olasılıklı bir kurulum yoksa, sermayenizi korur ve işlem yapmaz.

  • Prop Firm Uyumlu ve Güvenli: Dahili gelişmiş bakiye ve marj doğrulama algoritması sayesinde sermayenizi korur. Yüksek volatilite dönemlerinde spam işlemler yaparak hesabınızı asla tehlikeye atmaz. Prop Firm Challenges'a katılan yatırımcılar için mükemmel bir yardımcıdır.

  • Otomatik Hacim Optimizasyonu: İşlem gören sembol (örneğin, XAUUSD) için izin verilen minimum lot boyutlarını ve lot adımlarını otomatik olarak hesaplayarak, aracı kurum sunucusundan kaynaklanan teknik işlem hatalarını önler.

📊 Kurulum ve Öneriler:

  • Önerilen Semboller: Öncelikle XAUUSD (Altın), ayrıca iyi volatilite sunan tüm ana döviz çiftleri (EURUSD, GBPUSD, vb.).

  • Zaman Dilimi: En iyi sonuçlar için, EA'yı H1 (1 Saatlik) veya M15 (15 Dakikalık) grafiklerde çalıştırmanızı öneririz.

  • Aracı Kurum Türü: Kusursuz kısa pozisyon işlemleri gerçekleştirmek için, ultra düşük spreadlere ve düşük komisyonlara sahip ECN hesapları şiddetle tavsiye edilir.

  • VPS: Kurumsal fırsatları kesintisiz olarak 7/24 tarayabilmek için düşük gecikme süreli bir VPS şiddetle tavsiye edilir.

Piyasa likiditesine bağımlı olmayı bırakın. GoldSniper Pro'yu bugün indirin ve kurumsal akıllı paranın gücünden yararlanın!


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Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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