GoldSniper Pro
- Эксперты
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Hamza Kan🏛️ Elite Quantitative Trading & Institutional Algorithms
- Версия: 1.0
- Активации: 13
🌟 GoldSniper Pro: Akıllı Para Kavramları (SMC) ile Kurumsal Takip Aracı 🌟
Geleneksel göstergelerin (RSI, MACD, Bollinger Bantları vb.) gerisinde kalmaktan bıktınız mı? Perakende yatırımcıların sürekli olarak tuzağa düştüğü bölgelerde işlem yapmayı bırakın. GoldSniper Pro , piyasa yapıcıların (merkez bankaları, büyük hedge fonları ve büyük yatırımcılar) bıraktığı dijital izleri okuyan gelişmiş bir Akıllı Para Kavramları (SMC) algoritmasıdır ve akıllı paranın izlediği yönde işlem yapmanıza olanak tanır.
Piyasayla mücadele etmeyin; GoldSniper Pro'nun büyük oyuncuların emirlerini sizin için takip etmesine izin verin!
⚙️ Nasıl Çalışır?
GoldSniper Pro rastgele veya spekülatif seviyelerde işlem açmaz. Piyasaya büyük hacimlerin enjekte edildiği keskin kurumsal kırılmaları (Yer Değiştirme) anında tespit eder. Ardından geride kalan Kurumsal Emir Bloklarını haritalandırır . Fiyat bu blokları test etmek için geri çekildiğinde (Azaltma), algoritma bir keskin nişancının hassasiyetiyle işlemleri gerçekleştirir.
🚀 Öne Çıkan Özellikler:
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Keskin Nişancı Girişleri: Klasik botların aksine, çok dar bir Zarar Durdurma (Stop Loss) kullanır. Geniş bir Kar Al (Take Profit) hedefi korurken riskinizi mutlak minimumda tutarak, olağanüstü bir Risk/Ödül (R:R) oranı sunar.
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Sabırlı Seviye İşlemi: Fiyatı asla kovalamaz. Piyasanın belirlenen kurumsal bloğa geri dönmesini sabırla bekler. Yüksek olasılıklı bir kurulum yoksa, sermayenizi korur ve işlem yapmaz.
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Prop Firm Uyumlu ve Güvenli: Dahili gelişmiş bakiye ve marj doğrulama algoritması sayesinde sermayenizi korur. Yüksek volatilite dönemlerinde spam işlemler yaparak hesabınızı asla tehlikeye atmaz. Prop Firm Challenges'a katılan yatırımcılar için mükemmel bir yardımcıdır.
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Otomatik Hacim Optimizasyonu: İşlem gören sembol (örneğin, XAUUSD) için izin verilen minimum lot boyutlarını ve lot adımlarını otomatik olarak hesaplayarak, aracı kurum sunucusundan kaynaklanan teknik işlem hatalarını önler.
📊 Kurulum ve Öneriler:
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Önerilen Semboller: Öncelikle XAUUSD (Altın), ayrıca iyi volatilite sunan tüm ana döviz çiftleri (EURUSD, GBPUSD, vb.).
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Zaman Dilimi: En iyi sonuçlar için, EA'yı H1 (1 Saatlik) veya M15 (15 Dakikalık) grafiklerde çalıştırmanızı öneririz.
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Aracı Kurum Türü: Kusursuz kısa pozisyon işlemleri gerçekleştirmek için, ultra düşük spreadlere ve düşük komisyonlara sahip ECN hesapları şiddetle tavsiye edilir.
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VPS: Kurumsal fırsatları kesintisiz olarak 7/24 tarayabilmek için düşük gecikme süreli bir VPS şiddetle tavsiye edilir.
Piyasa likiditesine bağımlı olmayı bırakın. GoldSniper Pro'yu bugün indirin ve kurumsal akıllı paranın gücünden yararlanın!