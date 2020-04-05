TrendGridGOLD

TrendGridGOLD - Gelişmiş Trend ve Grid Uzman Danışmanı

TrendGridGOLD , güçlü piyasa trendlerini yakalamak ve kâr potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve piyasa geri çekilmelerini verimli bir şekilde yönetmek için akıllı, optimize edilmiş bir Grid ve toparlanma sistemi kullanan, yüksek performanslı, tam otomatik bir Uzman Danışmanıdır.

Temel Strateji: Standart şebeke sistemlerinin aksine, TrendGridGOLD işlemlere başlamadan önce piyasadaki baskın trendi belirler. Piyasa geçici olarak tersine dönerse, akıllı şebeke kurtarma sistemi devreye girerek kârlı işlemler sepetini kapatır ve sürekli ve istikrarlı hesap büyümesini sağlar.

Başlıca Özellikler:

  • Akıllı Trend Tespiti: Yalnızca ana trend yönünde ilk işlemi başlatır.

  • Dinamik Izgara Sistemi: Piyasa dalgalanmalarına uyum sağlayarak, istikrarlı performans sağlamak için optimize edilmiş aralıklar sunar.

  • Tamamen Otomatik: Manuel müdahale gerektirmez. Ayarlayın ve unutun.

  • Kolay Kurulum: Başlıca döviz çiftleri için optimize edilmiş varsayılan parametrelerle, kullanıma hazır ve anında işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Öneriler:

  • Döviz Çiftleri: EURUSD, GBPUSD ve XAUUSD (Altın).

  • Zaman dilimi: M15 veya H1.

  • Minimum Para Yatırma: 500$ (Düşük bakiyeler için Cent hesabı önerilir).

  • Aracı kurum: Düşük spreadli herhangi bir ECN aracı kurumu.

Risk Uyarısı: Grid ve Martingale stratejileri, doğasında var olan piyasa risklerini içerir. Lütfen öncelikle EA'nın davranışını anlamak için bir demo hesapta çalıştırın ve her zaman doğru para yönetimi uygulayın.


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SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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