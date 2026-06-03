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MA CROSSOVER PRO - Indicatore Professionale per MT5

📌 DESCRIZIONE GENERALE

L'indicatore MA Crossover Pro è uno strumento professionale per MetaTrader 5 che genera segnali di trading basati sull'incrocio di due medie mobili (Moving Averages). L'indicatore è ottimizzato per funzionare su tutti i timeframe, con particolare attenzione ai timeframe M1 e M5 dove sono stati implementati filtri anti-rumore.

🎯 STRATEGIA DI TRADING

SEGNALE BUY (Acquisto)

Condizione : La MA Veloce incrocia dal basso verso l'alto la MA Lenta

Visualizzazione : Freccia verde verso l'alto SOTTO la candela

Testo: "BUY" in verde vicino alla freccia

SEGNALE SELL (Vendita)

Condizione : La MA Veloce incrocia dall'alto verso il basso la MA Lenta

Visualizzazione : Freccia rossa verso il basso SOPRA la candela

Testo: "SELL" in rosso vicino alla freccia

⚙️ PARAMETRI CONFIGURABILI

MEDIE MOBILI

Parametro Default Descrizione Fast MA Period 10 Periodo della media mobile veloce Slow MA Period 30 Periodo della media mobile lenta MA Type SMA Tipo di media (SMA, EMA, SMMA, LWMA) Applied Price Close Prezzo applicato (Close, Open, High, Low)

FILTRI

Parametro Default Descrizione Use RSI Filter false Attiva filtro RSI (disabilitato per stabilità) RSI Period 14 Periodo per il calcolo RSI Overbought Level 70 Livello ipercomprato Oversold Level 30 Livello ipervenduto Min Bars Between Signals 3 Barre minime tra segnali consecutivi

NOTIFICHE

Parametro Default Descrizione Sound Alert true Allarme sonoro Popup Alert true Popup di avviso

🖥️ VISUALIZZAZIONE SUL CHART

LINEE

Elemento Colore Spessore MA Lenta (Slow) Blu (DodgerBlue) 2 pixel MA Veloce (Fast) Arancione (Orange) 2 pixel

SEGNALI

Elemento Colore Posizione Freccia BUY Verde Lime Sotto la candela Freccia SELL Rosso Sopra la candela Testo "BUY" Verde Lime Vicino alla freccia Testo "SELL" Rosso Vicino alla freccia

DASHBOARD

text ╔════════════════════════════════╗ ║ MA CROSSOVER v8.00 ║ ╠════════════════════════════════╣ ║ MA10: 1.09234 ║ ║ MA30: 1.09123 ║ ║ Diff: 0.00111 ║ ╠════════════════════════════════╣ ║ Spread: 12 ║ ╚════════════════════════════════╝

ETICHETTE PREZZI

A destra del grafico: MA10: 1.09234 (arancione)

Sotto: MA30: 1.09123 (blu)

📈 TIMEFRAME CONSIGLIATI

Timeframe MA Fast MA Slow Min Bars M1 5 20 5 M5 10 30 4 M15 20 50 3 M30 30 75 3 H1 50 200 2 H4 100 300 2 D1 200 500 1

🔧 INSTALLAZIONE

Procedura:

Copiare il codice in MetaEditor (F4) Salvare come MA_Crossover_Pro.mq5 Compilare (F7) Trascinare sul grafico dal Navigator (Ctrl+N)

Cartella di destinazione:

text MQL5/Indicators/

🎮 UTILIZZO

Come leggere i segnali:

Freccia Verde + "BUY" → Potenziale opportunità di acquisto Freccia Rossa + "SELL" → Potenziale opportunità di vendita

Best Practices:

Attendere la chiusura della candela per conferma

Non entrare su segnali consecutivi (minimo 3 barre)

Utilizzare stop loss e take profit

Testare prima su conto demo

⚠️ AVVERTENZE

Non ci sono garanzie di profitto - Il trading comporta rischi Testare sempre su conto demo prima dell'uso reale Utilizzare in combinazione con altre analisi (supporti/resistenze, trend) I segnali su M1/M5 possono essere frequenti - usare filtri

📝 NOTE TECNICHE

Linguaggio : MQL5

Piattaforma : MetaTrader 5

Tipo : Indicatore personalizzato

Buffer : 4 (2 MA + 2 Segnali)

Validato: Sì, supera la validazione MQL5

🔄 VERSIONI

Versione Data Modifiche 8.00 2024 Versione stabile, rimossi errori array out of range

📞 SUPPORTO

Per problemi o suggerimenti:

Verificare la versione di MT5

Controllare i log degli errori (Expert tab)

Assicurarsi che ci siano abbastanza dati sul grafico

✅ VALIDAZIONE MQL5

L'indicatore è stato testato e validato su: