MA Crossover Pro

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  • Ezzeddine Otay
    Ezzeddine Otay

    Ezzeddine Otay

    ABOUT ME
    Trader for over 10 years, specializing in Crypto and Gold. I am also an EA programmer, combining market experience with software development.
  • Version: 8.4
  • Updated: 3 June 2026
📊 MA CROSSOVER PRO - Indicatore Professionale per MT5

📌 DESCRIZIONE GENERALE

L'indicatore MA Crossover Pro è uno strumento professionale per MetaTrader 5 che genera segnali di trading basati sull'incrocio di due medie mobili (Moving Averages). L'indicatore è ottimizzato per funzionare su tutti i timeframe, con particolare attenzione ai timeframe M1 e M5 dove sono stati implementati filtri anti-rumore.

🎯 STRATEGIA DI TRADING

SEGNALE BUY (Acquisto)

  • Condizione: La MA Veloce incrocia dal basso verso l'alto la MA Lenta

  • Visualizzazione: Freccia verde verso l'alto SOTTO la candela

  • Testo: "BUY" in verde vicino alla freccia

SEGNALE SELL (Vendita)

  • Condizione: La MA Veloce incrocia dall'alto verso il basso la MA Lenta

  • Visualizzazione: Freccia rossa verso il basso SOPRA la candela

  • Testo: "SELL" in rosso vicino alla freccia

⚙️ PARAMETRI CONFIGURABILI

MEDIE MOBILI

Parametro Default Descrizione
Fast MA Period 10 Periodo della media mobile veloce
Slow MA Period 30 Periodo della media mobile lenta
MA Type SMA Tipo di media (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
Applied Price Close Prezzo applicato (Close, Open, High, Low)

FILTRI

Parametro Default Descrizione
Use RSI Filter false Attiva filtro RSI (disabilitato per stabilità)
RSI Period 14 Periodo per il calcolo RSI
Overbought Level 70 Livello ipercomprato
Oversold Level 30 Livello ipervenduto
Min Bars Between Signals 3 Barre minime tra segnali consecutivi

NOTIFICHE

Parametro Default Descrizione
Sound Alert true Allarme sonoro
Popup Alert true Popup di avviso

🖥️ VISUALIZZAZIONE SUL CHART

LINEE

Elemento Colore Spessore
MA Lenta (Slow) Blu (DodgerBlue) 2 pixel
MA Veloce (Fast) Arancione (Orange) 2 pixel

SEGNALI

Elemento Colore Posizione
Freccia BUY Verde Lime Sotto la candela
Freccia SELL Rosso Sopra la candela
Testo "BUY" Verde Lime Vicino alla freccia
Testo "SELL" Rosso Vicino alla freccia

DASHBOARD

text

╔════════════════════════════════╗ ║ MA CROSSOVER v8.00 ║ ╠════════════════════════════════╣ ║ MA10: 1.09234 ║ ║ MA30: 1.09123 ║ ║ Diff: 0.00111 ║ ╠════════════════════════════════╣ ║ Spread: 12 ║ ╚════════════════════════════════╝

ETICHETTE PREZZI

  • A destra del grafico:  MA10: 1.09234  (arancione)

  • Sotto:  MA30: 1.09123  (blu)

📈 TIMEFRAME CONSIGLIATI

Timeframe MA Fast MA Slow Min Bars
M1 5 20 5
M5 10 30 4
M15 20 50 3
M30 30 75 3
H1 50 200 2
H4 100 300 2
D1 200 500 1

🔧 INSTALLAZIONE

Procedura:

  1. Copiare il codice in MetaEditor (F4)

  2. Salvare come  MA_Crossover_Pro.mq5

  3. Compilare (F7)

  4. Trascinare sul grafico dal Navigator (Ctrl+N)

Cartella di destinazione:

text 
MQL5/Indicators/

🎮 UTILIZZO

Come leggere i segnali:

  1. Freccia Verde + "BUY" → Potenziale opportunità di acquisto

  2. Freccia Rossa + "SELL" → Potenziale opportunità di vendita

Best Practices:

  • Attendere la chiusura della candela per conferma

  • Non entrare su segnali consecutivi (minimo 3 barre)

  • Utilizzare stop loss e take profit

  • Testare prima su conto demo

⚠️ AVVERTENZE

  1. Non ci sono garanzie di profitto - Il trading comporta rischi

  2. Testare sempre su conto demo prima dell'uso reale

  3. Utilizzare in combinazione con altre analisi (supporti/resistenze, trend)

  4. I segnali su M1/M5 possono essere frequenti - usare filtri

📝 NOTE TECNICHE

  • Linguaggio: MQL5

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Tipo: Indicatore personalizzato

  • Buffer: 4 (2 MA + 2 Segnali)

  • Validato: Sì, supera la validazione MQL5

🔄 VERSIONI

Versione Data Modifiche
8.00 2024 Versione stabile, rimossi errori array out of range

📞 SUPPORTO

Per problemi o suggerimenti:

  • Verificare la versione di MT5

  • Controllare i log degli errori (Expert tab)

  • Assicurarsi che ci siano abbastanza dati sul grafico

 VALIDAZIONE MQL5

L'indicatore è stato testato e validato su:

  • ✅ EURUSD (H1, M1)

  • ✅ XAUUSD (D1)

  • ✅ GBPUSD (M30)

  • ✅ Tutti i timeframe principali


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ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
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Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
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A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Atbot
Zaha Feiz
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ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
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ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
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Crystal Quantum Pro
Muhammad Jawad Shabir
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CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
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Ezzeddine Otay
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"DO NOT run the SK OtayQuantum EA on Gold with a broker that consistently shows spreads above 1.7 points. The EA's entry strategy relies on tight stops, and high spreads will trigger stop losses prematurely, leading to poor performance." Short Version for Quick Communication text ️ BROKER REQUIREMENT FOR SK OTAYQUANTUM EA ON GOLD: Spread on XAUUSD MUST be < 1.7 points Recommended: 0.1 - 1.5 points Test on DEMO first Avoid brokers with spreads > 2.0 points Without proper spread, the EA
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