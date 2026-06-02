MA Crossover Pro

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  • Ezzeddine Otay
    Ezzeddine Otay

    Ezzeddine Otay

    ABOUT ME
    Trader for over 10 years, specializing in Crypto and Gold. I am also an EA programmer, combining market experience with software development.
  • Версия: 8.4
  • Обновлено: 3 июня 2026
📊 MA CROSSOVER PRO - Indicatore Professionale per MT5

📌 DESCRIZIONE GENERALE

L'indicatore MA Crossover Pro è uno strumento professionale per MetaTrader 5 che genera segnali di trading basati sull'incrocio di due medie mobili (Moving Averages). L'indicatore è ottimizzato per funzionare su tutti i timeframe, con particolare attenzione ai timeframe M1 e M5 dove sono stati implementati filtri anti-rumore.

🎯 STRATEGIA DI TRADING

SEGNALE BUY (Acquisto)

  • Condizione: La MA Veloce incrocia dal basso verso l'alto la MA Lenta

  • Visualizzazione: Freccia verde verso l'alto SOTTO la candela

  • Testo: "BUY" in verde vicino alla freccia

SEGNALE SELL (Vendita)

  • Condizione: La MA Veloce incrocia dall'alto verso il basso la MA Lenta

  • Visualizzazione: Freccia rossa verso il basso SOPRA la candela

  • Testo: "SELL" in rosso vicino alla freccia

⚙️ PARAMETRI CONFIGURABILI

MEDIE MOBILI

Parametro Default Descrizione
Fast MA Period 10 Periodo della media mobile veloce
Slow MA Period 30 Periodo della media mobile lenta
MA Type SMA Tipo di media (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
Applied Price Close Prezzo applicato (Close, Open, High, Low)

FILTRI

Parametro Default Descrizione
Use RSI Filter false Attiva filtro RSI (disabilitato per stabilità)
RSI Period 14 Periodo per il calcolo RSI
Overbought Level 70 Livello ipercomprato
Oversold Level 30 Livello ipervenduto
Min Bars Between Signals 3 Barre minime tra segnali consecutivi

NOTIFICHE

Parametro Default Descrizione
Sound Alert true Allarme sonoro
Popup Alert true Popup di avviso

🖥️ VISUALIZZAZIONE SUL CHART

LINEE

Elemento Colore Spessore
MA Lenta (Slow) Blu (DodgerBlue) 2 pixel
MA Veloce (Fast) Arancione (Orange) 2 pixel

SEGNALI

Elemento Colore Posizione
Freccia BUY Verde Lime Sotto la candela
Freccia SELL Rosso Sopra la candela
Testo "BUY" Verde Lime Vicino alla freccia
Testo "SELL" Rosso Vicino alla freccia

DASHBOARD

text

╔════════════════════════════════╗ ║ MA CROSSOVER v8.00 ║ ╠════════════════════════════════╣ ║ MA10: 1.09234 ║ ║ MA30: 1.09123 ║ ║ Diff: 0.00111 ║ ╠════════════════════════════════╣ ║ Spread: 12 ║ ╚════════════════════════════════╝

ETICHETTE PREZZI

  • A destra del grafico:  MA10: 1.09234  (arancione)

  • Sotto:  MA30: 1.09123  (blu)

📈 TIMEFRAME CONSIGLIATI

Timeframe MA Fast MA Slow Min Bars
M1 5 20 5
M5 10 30 4
M15 20 50 3
M30 30 75 3
H1 50 200 2
H4 100 300 2
D1 200 500 1

🔧 INSTALLAZIONE

Procedura:

  1. Copiare il codice in MetaEditor (F4)

  2. Salvare come  MA_Crossover_Pro.mq5

  3. Compilare (F7)

  4. Trascinare sul grafico dal Navigator (Ctrl+N)

Cartella di destinazione:

text 
MQL5/Indicators/

🎮 UTILIZZO

Come leggere i segnali:

  1. Freccia Verde + "BUY" → Potenziale opportunità di acquisto

  2. Freccia Rossa + "SELL" → Potenziale opportunità di vendita

Best Practices:

  • Attendere la chiusura della candela per conferma

  • Non entrare su segnali consecutivi (minimo 3 barre)

  • Utilizzare stop loss e take profit

  • Testare prima su conto demo

⚠️ AVVERTENZE

  1. Non ci sono garanzie di profitto - Il trading comporta rischi

  2. Testare sempre su conto demo prima dell'uso reale

  3. Utilizzare in combinazione con altre analisi (supporti/resistenze, trend)

  4. I segnali su M1/M5 possono essere frequenti - usare filtri

📝 NOTE TECNICHE

  • Linguaggio: MQL5

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Tipo: Indicatore personalizzato

  • Buffer: 4 (2 MA + 2 Segnali)

  • Validato: Sì, supera la validazione MQL5

🔄 VERSIONI

Versione Data Modifiche
8.00 2024 Versione stabile, rimossi errori array out of range

📞 SUPPORTO

Per problemi o suggerimenti:

  • Verificare la versione di MT5

  • Controllare i log degli errori (Expert tab)

  • Assicurarsi che ci siano abbastanza dati sul grafico

 VALIDAZIONE MQL5

L'indicatore è stato testato e validato su:

  • ✅ EURUSD (H1, M1)

  • ✅ XAUUSD (D1)

  • ✅ GBPUSD (M30)

  • ✅ Tutti i timeframe principali


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Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
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Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
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Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
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Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
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Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
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Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
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Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
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Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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"DO NOT run the SK OtayQuantum EA on Gold with a broker that consistently shows spreads above 1.7 points. The EA's entry strategy relies on tight stops, and high spreads will trigger stop losses prematurely, leading to poor performance." Short Version for Quick Communication text ️ BROKER REQUIREMENT FOR SK OTAYQUANTUM EA ON GOLD: Spread on XAUUSD MUST be < 1.7 points Recommended: 0.1 - 1.5 points Test on DEMO first Avoid brokers with spreads > 2.0 points Without proper spread, the EA
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