MA Crossover Pro
- Индикаторы
-
Ezzeddine OtayABOUT ME
Trader for over 10 years, specializing in Crypto and Gold. I am also an EA programmer, combining market experience with software development.
- Версия: 8.4
- Обновлено: 3 июня 2026
📌 DESCRIZIONE GENERALE
L'indicatore MA Crossover Pro è uno strumento professionale per MetaTrader 5 che genera segnali di trading basati sull'incrocio di due medie mobili (Moving Averages). L'indicatore è ottimizzato per funzionare su tutti i timeframe, con particolare attenzione ai timeframe M1 e M5 dove sono stati implementati filtri anti-rumore.
🎯 STRATEGIA DI TRADING
SEGNALE BUY (Acquisto)
-
Condizione: La MA Veloce incrocia dal basso verso l'alto la MA Lenta
-
Visualizzazione: Freccia verde verso l'alto SOTTO la candela
-
Testo: "BUY" in verde vicino alla freccia
SEGNALE SELL (Vendita)
-
Condizione: La MA Veloce incrocia dall'alto verso il basso la MA Lenta
-
Visualizzazione: Freccia rossa verso il basso SOPRA la candela
-
Testo: "SELL" in rosso vicino alla freccia
⚙️ PARAMETRI CONFIGURABILI
MEDIE MOBILI
|Parametro
|Default
|Descrizione
|Fast MA Period
|10
|Periodo della media mobile veloce
|Slow MA Period
|30
|Periodo della media mobile lenta
|MA Type
|SMA
|Tipo di media (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
|Applied Price
|Close
|Prezzo applicato (Close, Open, High, Low)
FILTRI
|Parametro
|Default
|Descrizione
|Use RSI Filter
|false
|Attiva filtro RSI (disabilitato per stabilità)
|RSI Period
|14
|Periodo per il calcolo RSI
|Overbought Level
|70
|Livello ipercomprato
|Oversold Level
|30
|Livello ipervenduto
|Min Bars Between Signals
|3
|Barre minime tra segnali consecutivi
NOTIFICHE
|Parametro
|Default
|Descrizione
|Sound Alert
|true
|Allarme sonoro
|Popup Alert
|true
|Popup di avviso
🖥️ VISUALIZZAZIONE SUL CHART
LINEE
|Elemento
|Colore
|Spessore
|MA Lenta (Slow)
|Blu (DodgerBlue)
|2 pixel
|MA Veloce (Fast)
|Arancione (Orange)
|2 pixel
SEGNALI
|Elemento
|Colore
|Posizione
|Freccia BUY
|Verde Lime
|Sotto la candela
|Freccia SELL
|Rosso
|Sopra la candela
|Testo "BUY"
|Verde Lime
|Vicino alla freccia
|Testo "SELL"
|Rosso
|Vicino alla freccia
DASHBOARD
╔════════════════════════════════╗ ║ MA CROSSOVER v8.00 ║ ╠════════════════════════════════╣ ║ MA10: 1.09234 ║ ║ MA30: 1.09123 ║ ║ Diff: 0.00111 ║ ╠════════════════════════════════╣ ║ Spread: 12 ║ ╚════════════════════════════════╝
ETICHETTE PREZZI
-
A destra del grafico: MA10: 1.09234 (arancione)
-
Sotto: MA30: 1.09123 (blu)
📈 TIMEFRAME CONSIGLIATI
|Timeframe
|MA Fast
|MA Slow
|Min Bars
|M1
|5
|20
|5
|M5
|10
|30
|4
|M15
|20
|50
|3
|M30
|30
|75
|3
|H1
|50
|200
|2
|H4
|100
|300
|2
|D1
|200
|500
|1
🔧 INSTALLAZIONE
Procedura:
-
Copiare il codice in MetaEditor (F4)
-
Salvare come MA_Crossover_Pro.mq5
-
Compilare (F7)
-
Trascinare sul grafico dal Navigator (Ctrl+N)
Cartella di destinazione:
MQL5/Indicators/
🎮 UTILIZZO
Come leggere i segnali:
-
Freccia Verde + "BUY" → Potenziale opportunità di acquisto
-
Freccia Rossa + "SELL" → Potenziale opportunità di vendita
Best Practices:
-
Attendere la chiusura della candela per conferma
-
Non entrare su segnali consecutivi (minimo 3 barre)
-
Utilizzare stop loss e take profit
-
Testare prima su conto demo
⚠️ AVVERTENZE
-
Non ci sono garanzie di profitto - Il trading comporta rischi
-
Testare sempre su conto demo prima dell'uso reale
-
Utilizzare in combinazione con altre analisi (supporti/resistenze, trend)
-
I segnali su M1/M5 possono essere frequenti - usare filtri
📝 NOTE TECNICHE
-
Linguaggio: MQL5
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Tipo: Indicatore personalizzato
-
Buffer: 4 (2 MA + 2 Segnali)
-
Validato: Sì, supera la validazione MQL5
🔄 VERSIONI
|Versione
|Data
|Modifiche
|8.00
|2024
|Versione stabile, rimossi errori array out of range
📞 SUPPORTO
Per problemi o suggerimenti:
-
Verificare la versione di MT5
-
Controllare i log degli errori (Expert tab)
-
Assicurarsi che ci siano abbastanza dati sul grafico
✅ VALIDAZIONE MQL5
L'indicatore è stato testato e validato su:
-
✅ EURUSD (H1, M1)
-
✅ XAUUSD (D1)
-
✅ GBPUSD (M30)
-
✅ Tutti i timeframe principali