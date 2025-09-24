NPerdana – N Pattern Detector

Indikator NPerdana otomatis mendeteksi area ranging atau yang biasa disebut dengan pola N pada chart, terutama saat harga bergerak membentuk area ranging, lalu menandainya di chart dengan kotak sederhana. Dengan ini, trader bisa cepat melihat area ranging atau yang biasa disebut dengan pola N sebelum kemungkinan terjadi breakout.

Rasio Lebar Area Ranging – menentukan seberapa besar lebar area ranging yang ditampilkan.

Jumlah Candle Ranging – menentukan jumlah minimal candle untuk area ranging .

Toleransi Candle Breakout – memberi batas toleransi jika ada candle yang sedikit menembus area area ranging.

Cocok untuk trader yang suka mencari peluang breakout area ranging, NPerdana membantu menampilkan area ranging dan struktur pasar dengan jelas, sambil menjaga chart tetap clean dan enak dilihat.