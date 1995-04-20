NPerdana - N-Muster-Detektor

Der NPerdana-Indikator ist ein automatischer Indikator, der es dem Händler ermöglicht, den Bereich des N-Musters im Chart zu erkennen, wenn er den Bereich des N-Musters nicht kennt (), und wenn er im Chart nicht auf den Punkt kommt. Dengan ini, trader bisa cepat melihat area ranging atau yang biasa disebut dengan pola N sebelum kemungkinan terjadi breakout.

Rasio Lebar Area Ranging - menentukan seberapa besar lebar area ranging yang ditampilkan.

Jumlah Candle Ranging - menentukan jumlah minimal candle untuk area ranging .

Toleransi Candle Breakout - memberi batas toleransi jika ada candle yang sedikit menembus area area ranging.

Cocok untuk trader yang suka mencari peluang breakout area ranging, NPerdana membantu menampilkan area ranging dan struktur pasar dengan jelas, sambil menjaga chart tetap clean dan enak dilihat.