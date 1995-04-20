NPerdana
- Indicadores
- Yohanes Niko Perdana
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
NPerdana - Detector de Patrón N
El indicador NPerdana detecta el área de rango o el sesgo de la pola N en el gráfico, en el momento en el que el operador se encuentra en un área de rango, que luego se muestra en el gráfico con un código de barras. Por lo tanto, el trader puede seleccionar el área de variación o el área de variación sesgada por el polo N cuando se produce una ruptura.
Rasio Lebar Area Ranging - menentukan seberapa besar lebar area ranging yang ditampilkan.
Jumlah Candle Ranging - menentukan jumlah minimal candle untuk area ranging.
Tolerancia a la ruptura de velas - mantenga la tolerancia a la rupturade velas cuando haya una vela que se acerque a la zona de rango.
Cocok untuk trader yang suka mencari peluang breakout area ranging, NPerdana membantu menampilkan area ranging dan struktur pasar dengan jelas, sambil menjaga chart tetap clean dan enak dilihat.