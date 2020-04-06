TrustBot

TrustBot- Cruce EMA + RSI + Filtros Profesionales

¡Automatiza tu trading con precisión y control total!

TrustBot es un poderoso Asesor Experto diseñado para operar en cualquier par de divisas, con una lógica sólida basada en cruces de medias móviles exponenciales (EMA) y confirmación mediante el RSI. Además, incluye filtros profesionales activables para adaptarse a cualquier estilo de trading


✅ Filtros profesionales (activables/desactivables):

Tendencia en timeframe mayor

ATR mínimo

Vela envolvente

Break Even + Trailing Stop dinámico

✅ Gestión de riesgo avanzada:

Configura Stop Loss y Take Profit con valores personalizados

Sistema de lote fijo o automático según balance

✅ Compatible con todos los pares y marcos temporales (recomendado M5 a H1)

⚙️ Ideal para:

Traders que buscan automatización inteligente

Usuarios que desean un EA configurable y fácil de usar

Traders que operan con estrategias de confirmación y gestión activa del riesgo

🎯 Recomendación inicial:

Usar en M15 con:

EMA rápida: 5

EMA lenta: 20

RSI: 14

SL: 20 pips – TP: 30 pips

Filtros de tendencia y horario ACTIVOS

¿Listo para llevar tu trading al siguiente nivel con UltraPro EA?

📌 Descárgalo ahora y pruébalo en tu cuenta demo o real.


Recommended products
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Bot DayLong Completo
VINI INVEST
Experts
️ SOBRE A ESTRATÉGIA ‍ O robô DayLong foi programado a partir da estratégia desenvolvida pelo engenheiro Vinicius Reis após anos de trading, centenas de alunos formados e milhares de horas operando. Eles utilizam em sua fórmula alguns indicadores e osciladores parametrizados de maneira a prever os pontos explosivos de início de tendência do índice futuro brasileiro.  Com seus parâmetros otimizados pelo histórico de movimentação do ativo, foram configurados para entrar em trades
Golden Trader IA
Deynis Alejandro Puro Rodriguez
Experts
Golden Trader AI — Professional Expert Advisor for Forex, Metals, Stock Indices, and Cryptocurrencies. Golden Trader AI is an advanced algorithmic system designed for traders seeking real diversification, stability, and precision across multiple markets simultaneously. Built on a professional multi-asset architecture, this EA independently analyzes the behavior of each instrument—Forex, Metals, Stock Indices, and Cryptocurrencies—and seeks only high-quality, high-probability trades . Unlike t
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experts
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
UT Master
Suresh Pargunam
Experts
UT Bot LineReg EA (M5) – Strategy Description The UT Bot LineReg EA (v9.3.4) is an advanced trend-following and reversal-protected automated trading system developed in MQL5 , optimized for M5 timeframe trading . It combines Linear Regression price tracking , Adaptive ATR volatility control , and a Safe Reverse Engine to deliver controlled, risk-managed entries with strong trend confirmation. Core Trading Logic 1. Linear Regression Price Channel The EA calculates a Linear Regression baseline ove
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experts
Maximum Infinity Pro – Advanced Grid EA for MT5 Maximum Infinity Pro is a professional-grade Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, combining advanced grid trading logic with robust risk management and adaptive entry/exit strategies. This EA is suitable for both beginners and experienced traders who want a reliable, flexible, and fully automated trading solution. Key Features Smart Grid System: Automatically manages buy/sell grids with dynamic lot sizing and grid spacing for optimal per
Little Boy Gold Miner
Standfor Chisi
Experts
This smart EA is based on Fake outs caused by Market movers when they're trying to liquidate positions It is based on the following Concepts: Liquidity Grab: A liquidity grab typically refers to a trading strategy that aims to take advantage of price movements triggered by sudden spikes in trading volume or liquidity. Traders often believe that these liquidity grabs can lead to significant price movements. The EA might be programmed to identify and react to such liquidity events. Bullish Daily C
UniversalTrader
Remi Passanello
4.64 (11)
Experts
Universal Trader (UT) This EA is part of the  RPTrade Pro Solutions  systems. UT  is a trading robot using a trend and oscillator indicators.  It's designed to be used by anyone, even the absolute beginner in trading can use it. Designed for every TimeFrames Uses Takes Profit, Stop Loss and Trailing stop. Can also work as a switch without SL/TP Works with any pairs How does it work UT is a trend follower.  It's using A build in Supertrend Indicator to find trades entries and Parabolic SAR to S
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
Experts
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
Regressao linear
Mauricio Bornancin Cit
Experts
Apresentação:  - O Expert "Regressão Linear" da CIT Group é um expert especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam daytrade no mercado futuro (Índice WIN). Funcionamento:  - Opera dentro do canal de regressão linear, configurado conforme parâmetros Funcionalidades:  - Configuração de horário de funcionamento  - Gerenciamento de aumentar posição conforme vai fechando os dias positivos  - Gerenciamento de parar no
YOLO Gold go go
Inrexea Limited
4.33 (6)
Experts
Full auto combines with concept of yolo and openea https://www.mql5.com/en/market/product/97471 Instruction : Here The best match with indicator :  Here Hello traders ,  This is JoanneYip and HusonChow from Hong Kong . We learnt building trading systems since 2016 and trade our own fund in the last 15 years . We have developed over hundred trading systems to manage our own fund and we invest part of the fund into testing new strategies as a laboratory before selling to the market .  Our exper
Universal MT5 RSI
Volodymyr Hrybachov
Experts
Trading robot on the RSI indicator This is a simplified version of the   trading robot , it uses only one entry strategy (the extended version has more than 10 strategies) Expert Benefits: Scalping, Martingale, grid trading. You can set up trading with only one order or a grid of orders. A highly customizable grid of orders with a dynamic, fixed or multiplier step and trading lot will allow you to adapt the Expert Advisor to almost any trading instrument. Drawdown Recovery System, Overla
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Experts
A trend based expert This expert predicts the future by using trend patterns and trend indicators and short-term and long-term calculations. Trends change quickly in lower time frames, so this expert is suitable for M30 and above. In this expert, we tried to use currency pairs that are aligned with our strategy. Best currency pair: Euro Dollar In this expert, dozens of different indicators and dozens of different strategies (the main ones are trend-based strategies) are used. Attributes: Can b
MMM CCI and MA Plus
Andre Tavares
Experts
The strateggy: This EA has built-in CCI and MA indicators to determine the assets prices trend directions. The Commodity Channel Index  (CCI) determines the trend directions by measuring the prices oscilations as the two Moving Averages (MAs) conffirm the trends as they cross each other; The EA has different inputs for long and short positions because tests show it is more efficient; It works with Trailing Stop Loss technique to protect the profiting positions. The Short Positions Inputs: Take p
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock is a smart advisor with dynamic position locking. Round Lock is an intelligent advisor with the function of dynamic position locking, an advanced trading advisor that implements a two-way order locking strategy with a gradual position growth and dynamic adaptation to the market . Advantages of Round Lock: Risk control through position locking, Dynamic growth of volumes in trending areas of the market, Flexible behavior settings depending on limits, Suitable for flat and trend phases,
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Oktagon Ultra XAUUSD h1
Raphael Schwietering
2.67 (3)
Experts
Oktagon Ultra — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready Oktagon Ultra is a high-performance Expert Advisor (EA) engineered for trading XAUUSD H1 with unmatched precision and adaptive intelligence. Built to dominate current market conditions, Oktagon Ultra combines robust risk control with cutting-edge strategy logic—perfect for individual traders and prop firm challenges. Why Oktagon Ultra Excels Every trade has a Stop Loss and Take
MMM Kelner Channels
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in Keltner Channel indicator and a Moving Average to ensure the signals. Short and Long positions are treated separetely with different stop levels, lots volume, quantity of simultaneous pending positions and trailing stop loss distances; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 94% of assertiveness; 
Capital Guardian Core Stable Fixed
Fatos Hamiti
Experts
Capital Guardian Core Stable Fixed Stable multi-asset Expert Advisor with structured indicator logic This EA uses a robust EMA/RSI/ATR model designed for controlled execution without aggressive strategies. Only single positions are opened – no martingale, no grid, no hedging. ️ Core Logic EMA trend filter (M5) RSI momentum confirmation ATR-based stop-loss / take-profit Spread protection filter Automatic trailing once in profit Individual magic number per symbol Risk & Stability Features
Supernatural Li Shao Xia
Dequan Li
Experts
A collection of more than ten years of trading experience from the essence of the work! Firstly, it is very difficult to achieve trend trading in automated trading, just like the question of whether there is an indicator or a price first. Of course, there is a price before an indicator, so any indicator we refer to has lag. Martingale trading is a very famous trading method, but this method will lead to the final account position explosion and return to zero, which is like a duck in water when
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experts
XSmartPro EA - Professional Grid Trading System Intelligent Bidirectional DCA Grid with Advanced Safety Filters Overview XSmartPro EA is a professional Grid DCA (Dollar Cost Averaging) trading system designed for traders who want safe and efficient Forex trading. The EA uses an intelligent bidirectional grid strategy combined with advanced technical filters to optimize entry points and protect your account. Key Features Smart Grid DCA System Bidirectional Grid automatically opens BUY orders in u
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experts
Advanced Automated Gold Trading System Gold Catalyst EA MT5 is a fully automated trading solution exclusively optimized for XAU/USD (Gold) . By combining trend-following methods , price action confirmations , and dynamic risk management , this EA has demonstrated stable, reliable performance over more than a year of live testing under real market conditions. 1. Strategy Overview Gold Catalyst EA MT5 employs a systematic approach that blends: Trend Analysis: Detects profitable setups by monitorin
Gold Scalper Beta
Gabriel Katao Silwamba
Experts
The Katsil Scalper is an innovative approach in the financial market that has been developed through years of meticulous research and development. This strategy encapsulates the very essence of the iconic Katsil brand, which is renowned for its blend of sophistication, excellence, and meticulous attention to detail. With the help of cutting-edge technology, the Katsil Scalper is designed to provide a competitive edge to those seeking to achieve leadership in the financial market. The method is
Rango MT5
Mehdi Safar
4.2 (5)
Experts
Hello to all the hardworking people in the trade field, smart people who are looking for the realization of their dreams.If you are looking for stable and continuous profit, we are proud to help you. Rango EA is a fully automated trading robot that utilizes complex calculations based on various strategies, including patterns and indicators, alongside trading skills developed over years of experience. It has been optimized for 28 currency pairs . Advantages over competitors: MultiCurrency in one
EA Golden Dance h1 MT5
Sergey Demin
Experts
Fully automatic Advisor Portfolio for   XAUUSD (Gold)  MT5 . Timeframe   h1   - all basic strategies; Timeframe   m30   - additional strategies. I use this Advisor in my Portfolio on a prop company. I created the Advisor entirely for myself for trading on large accounts, from $60,000 and up. The Advisor is a giant ready-made portfolio that contains all profitable trading strategies specifically for Gold. The advisor is not sensitive to spread widening and slippage. The broker can be any,
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Experts
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns  Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full source code included – transparent, modifiable, future-proof.
OrionBTC
Pierre Paul Amoussou
Experts
OrionBTC is an Expert Advisor developed for automated trading on the BTCUSD pair in MetaTrader 5. It combines a dynamic breakout strategy , volatility-based risk management (ATR) , and a configurable trend filter applied to higher timeframes. Technical Features: Recommended timeframe: M15 Symbol: BTCUSD Strategy: controlled breakout with ATR-based stop loss and trailing stop Daily trade limit: max 2 trades Trading window: 00:00 to 21:00 , with automatic closure of all trades at 20:45 Trend filt
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Aureus MT5
Theo Karam
Experts
Extended Round 1 Special Pricing for Early Adopters | Current Price: $299 - Only 10 copies left at this price | Next Price: $399 Aureus MT5 is a cutting-edge Expert Advisor designed exclusively for trading Gold. Combining the precision of a price reversal trading strategy with advanced machine learning, Aureus MT5 provides traders with a reliable tool to navigate the complexities of the Gold market. Strategy Aureus MT5 employs a multi-faceted approach with three distinct price reversal strat
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  Default Set File (More than 10 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (More than 7 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $499! After that, the price will be raised to $599. EA will be sold in limited quantities to ensure t
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experts
AOT MT5 - Next-Generation AI Multi-Currency System Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  | [Satellite Signal] | AOT Official Channel   IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and setup instructions: Resource Description Understanding AOT's Trading Frequency Why the bot doesn't trade every day How to Set Up AOT Bot Step-by-step installation guide Set files AOT MT5 is an advanced Expert Advisor powered by AI sentiment analysis and Adapt
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Hybrid Trading Strategy for XAUUSD – Combination of News Sentiment & Order Book Imbalance This strategy combines two rarely used but highly effective trading approaches into a hybrid system developed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the 30-minute chart . While conventional Expert Advisors often rely on predefined indicators or basic chart patterns, this system is based on an intelligent market access model that integrates real-time data and context-based analysis into its decision-makin
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $599! After that, the price will be raised to $699. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. AI Gold Trading leverages the advanced GPT-4o model to execute sophisticat
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Important Note : To ensure full transparency, I am providing access to the real investor account linked to this EA, allowing you to monitor its performance live with no manipulation. Within just 5 days, the entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. The current price of $199 is a limited launch offer, and it will be increased after 10 copies are sold or when the next update
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $149, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. 1. Overview X Fusion AI is an automated trading system that combines classic, proven tradin
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.13 (24)
Experts
S pecial price of  $109  (regular price: $365) . Setup & Usage Guide :  ABS Channel . Real-Time Monitoring:   ABS Signal .  Setup file from live signal Basic setup file What is ABS EA? ABS EA is a professional trading robot developed specifically for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It is based on a Martingale system with built-in risk controls . Designed for both new and experienced traders, ABS EA is easy to set up, fully automated, and customizable to fit different trading styles. Ke
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Long-Term Growth. Consistency. Resilience. Pivot Killer EA is not a quick-profit system — it is a professional-grade trading algorithm built to grow your account sustainably over the long term . Engineered exclusively for XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer is the culmination of years of research, testing, and disciplined development. It embodies a simple philosophy: consistency beats luck . This system has been stress-tested across market cycles, volatility shifts, and liquidity regimes — built not to
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experts
Overview Golden Hen EA is an Expert Advisor designed specifically for XAUUSD . It operates by combining eight independent trading strategies, each triggered by different market conditions and timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). The EA is designed to manage its entries and filters automatically. The core logic of the EA focuses on identifying specific signals. Golden Hen EA does not use grid, martingale, or averaging techniques . All trades opened by the EA use a predefined Stop Loss and Take
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experts
Cryon X-9000 — Quantum-Infused Autonomous Trading System REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 While many traders manipulate results by running Expert Advisors on cent accounts or very small balances — effectively demonstrating that they do not trust their own systems — this signal operates on a $20,000 real live account . It reflects genuine capital commitment and provides transparent performance without artificial amplification or low-risk distortions typical of cent accounts.
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% OFF 24 hours only. Sale ends November 29th. This will be the only sale for this product. Introducing Syna Version 4 - The World's First Agentic AI Trading Ecosystem I'm thrilled to unveil Syna Version 4, the forex trading industry's first true multi-EA agentic coordination system . This groundbreaking innovation allows multiple Expert Advisors to operate as a unified intelligence network across different MT5 terminals and broker accounts - a capability that has never existe
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
A new step forward | AI-Driven Precision meets Market Logic With Argos Rage , a new level of trading automation is introduced – powered by an embedded DeepSeek AI system that analyzes market behavior in real time. While it builds on the strengths of Argos Fury, this EA follows a different strategic path: more flexibility, broader interpretation and stronger market engagement. Live Signal Timeframe: M30 Leverage:  min 1:20 Deposit:  min $100 Symbol:  XAUUSD, EURUSD Broker:  all After purchasi
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experts
The world's first public arbitrage algorithm between Gold and Bitcoin! Deals open every day! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Recommended brokers over time as:   IC Markets Traded pairs:   XAUUSD, BTCUSD Symbol for attachment:   XAUUSD H1 Be sure to check that   the traded currency pairs are added   to the   Market Watch   window! Account Type: ECN/Raw Spread Prefix Settings: If your broker has a currency pair with a symbol prefix, for example - XAUUSD   _i Then ente
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile. The
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone is not your average Expert Advisor. It combines years of research and asset management. Live: Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Since 2018 , my last company Armonia Capital provided the signal ARF to Darwinex, a FCA-regulated asset manager, raising 750K.  You can now find Remstone at Darwinex under Darwin VHR ! Master 4 asset classes with a single advisor! No promises, No curve-fitting, No illusions. But extensiv
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  LAUNCH PROMO: VERY LIMITED NUMBER OF COPIES AVAILABLE AT CURRENT PRICE! Final price: 990$ NEW: From 349$: Choose 1 EA for free! (for max 2 trade account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE RESULTS INDEPENDENT REVIEW Welcome to "The ORB Master" : Your Edge in Opening Range Breakouts Unlock the power of the Opening Range Breakout (ORB) strategy with the ORB Master EA: a refined, high-performance Expert Advisor designed for moder
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Digital Dominance on XAUUSD Live signal and monitoring: Follow the system's performance in real-time on the official account at this link: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: You can receive the Cryon X-9000 advisor as a gift. To clarify the conditions and gain access, contact me directly. The Techno Deity is a high-tech trading ecosystem created for those who value structural order in the chaos of the gold market. At the heart of the system lies a digital intuition
Filter:
No reviews
Reply to review