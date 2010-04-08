TrustBot

TrustBot- Cruce EMA + RSI + Filtros Profesionales

¡Automatiza tu trading con precisión y control total!

TrustBot es un poderoso Asesor Experto diseñado para operar en cualquier par de divisas, con una lógica sólida basada en cruces de medias móviles exponenciales (EMA) y confirmación mediante el RSI. Además, incluye filtros profesionales activables para adaptarse a cualquier estilo de trading


✅ Filtros profesionales (activables/desactivables):

Tendencia en timeframe mayor

ATR mínimo

Vela envolvente

Break Even + Trailing Stop dinámico

✅ Gestión de riesgo avanzada:

Configura Stop Loss y Take Profit con valores personalizados

Sistema de lote fijo o automático según balance

✅ Compatible con todos los pares y marcos temporales (recomendado M5 a H1)

⚙️ Ideal para:

Traders que buscan automatización inteligente

Usuarios que desean un EA configurable y fácil de usar

Traders que operan con estrategias de confirmación y gestión activa del riesgo

🎯 Recomendación inicial:

Usar en M15 con:

EMA rápida: 5

EMA lenta: 20

RSI: 14

SL: 20 pips – TP: 30 pips

Filtros de tendencia y horario ACTIVOS

¿Listo para llevar tu trading al siguiente nivel con UltraPro EA?

📌 Descárgalo ahora y pruébalo en tu cuenta demo o real.


