TrustBot

TrustBot- Cruce EMA + RSI + Filtros Profesionales

¡Automatiza tu trading con precisión y control total!

TrustBot es un poderoso Asesor Experto diseñado para operar en cualquier par de divisas, con una lógica sólida basada en cruces de medias móviles exponenciales (EMA) y confirmación mediante el RSI. Además, incluye filtros profesionales activables para adaptarse a cualquier estilo de trading


✅ Filtros profesionales (activables/desactivables):

Tendencia en timeframe mayor

ATR mínimo

Vela envolvente

Break Even + Trailing Stop dinámico

✅ Gestión de riesgo avanzada:

Configura Stop Loss y Take Profit con valores personalizados

Sistema de lote fijo o automático según balance

✅ Compatible con todos los pares y marcos temporales (recomendado M5 a H1)

⚙️ Ideal para:

Traders que buscan automatización inteligente

Usuarios que desean un EA configurable y fácil de usar

Traders que operan con estrategias de confirmación y gestión activa del riesgo

🎯 Recomendación inicial:

Usar en M15 con:

EMA rápida: 5

EMA lenta: 20

RSI: 14

SL: 20 pips – TP: 30 pips

Filtros de tendencia y horario ACTIVOS

¿Listo para llevar tu trading al siguiente nivel con UltraPro EA?

📌 Descárgalo ahora y pruébalo en tu cuenta demo o real.


Рекомендуем также
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Эксперты
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Bot DayLong Completo
VINI INVEST
Эксперты
️ SOBRE A ESTRATÉGIA ‍ O robô DayLong foi programado a partir da estratégia desenvolvida pelo engenheiro Vinicius Reis após anos de trading, centenas de alunos formados e milhares de horas operando. Eles utilizam em sua fórmula alguns indicadores e osciladores parametrizados de maneira a prever os pontos explosivos de início de tendência do índice futuro brasileiro.  Com seus parâmetros otimizados pelo histórico de movimentação do ativo, foram configurados para entrar em trades
Golden Trader IA
Deynis Alejandro Puro Rodriguez
Эксперты
Golden Trader AI — Professional Expert Advisor for Forex, Metals, Stock Indices, and Cryptocurrencies. Golden Trader AI is an advanced algorithmic system designed for traders seeking real diversification, stability, and precision across multiple markets simultaneously. Built on a professional multi-asset architecture, this EA independently analyzes the behavior of each instrument—Forex, Metals, Stock Indices, and Cryptocurrencies—and seeks only high-quality, high-probability trades . Unlike t
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Эксперты
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Эксперты
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
UT Master
Suresh Pargunam
Эксперты
UT Bot LineReg EA (M5) – Strategy Description The UT Bot LineReg EA (v9.3.4) is an advanced trend-following and reversal-protected automated trading system developed in MQL5 , optimized for M5 timeframe trading . It combines Linear Regression price tracking , Adaptive ATR volatility control , and a Safe Reverse Engine to deliver controlled, risk-managed entries with strong trend confirmation. Core Trading Logic 1. Linear Regression Price Channel The EA calculates a Linear Regression baseline ove
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Эксперты
Maximum Infinity Pro – Продвинутый сеточный советник для MT5 Maximum Infinity Pro — это советник (EA) профессионального уровня, разработанный для MetaTrader 5, сочетающий в себе передовую логику сеточной торговли с надёжным управлением рисками и адаптивными стратегиями входа/выхода. Этот советник подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, которые хотят получить надёжное, гибкое и полностью автоматизированное торговое решение. Ключевые особенности Умная сеточная система: Автоматич
Little Boy Gold Miner
Standfor Chisi
Эксперты
This smart EA is based on Fake outs caused by Market movers when they're trying to liquidate positions It is based on the following Concepts: Liquidity Grab: A liquidity grab typically refers to a trading strategy that aims to take advantage of price movements triggered by sudden spikes in trading volume or liquidity. Traders often believe that these liquidity grabs can lead to significant price movements. The EA might be programmed to identify and react to such liquidity events. Bullish Daily C
UniversalTrader
Remi Passanello
4.64 (11)
Эксперты
Universal Trader (UT) This EA is part of the  RPTrade Pro Solutions  systems. UT  is a trading robot using a trend and oscillator indicators.  It's designed to be used by anyone, even the absolute beginner in trading can use it. Designed for every TimeFrames Uses Takes Profit, Stop Loss and Trailing stop. Can also work as a switch without SL/TP Works with any pairs How does it work UT is a trend follower.  It's using A build in Supertrend Indicator to find trades entries and Parabolic SAR to S
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
Эксперты
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
Regressao linear
Mauricio Bornancin Cit
Эксперты
Apresentação:  - O Expert "Regressão Linear" da CIT Group é um expert especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam daytrade no mercado futuro (Índice WIN). Funcionamento:  - Opera dentro do canal de regressão linear, configurado conforme parâmetros Funcionalidades:  - Configuração de horário de funcionamento  - Gerenciamento de aumentar posição conforme vai fechando os dias positivos  - Gerenciamento de parar no
YOLO Gold go go
Inrexea Limited
4.33 (6)
Эксперты
Full auto combines with concept of yolo and openea https://www.mql5.com/en/market/product/97471 Instruction : Here The best match with indicator :  Here Hello traders ,  This is JoanneYip and HusonChow from Hong Kong . We learnt building trading systems since 2016 and trade our own fund in the last 15 years . We have developed over hundred trading systems to manage our own fund and we invest part of the fund into testing new strategies as a laboratory before selling to the market .  Our exper
Universal MT5 RSI
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Торговый робот на индикаторе RSI Это упрощенная версия   торгового робота , использует только одну стратегию для входа (расширенная версия имеет более 10 стратегий) Преимущества эксперта: Скальпинг, Мартингейл, сеточная торговля. Вы можете настроить торговлю только одним ордером или сеткой ордеров. Гибко настраиваемая сетка ордеров с   динамическим,  фиксированным или мультипликатором шага и торгового лота позволит адаптировать эксперт практически под любой торговый инструмент. Система восста
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Эксперты
A trend based expert This expert predicts the future by using trend patterns and trend indicators and short-term and long-term calculations. Trends change quickly in lower time frames, so this expert is suitable for M30 and above. In this expert, we tried to use currency pairs that are aligned with our strategy. Best currency pair: Euro Dollar In this expert, dozens of different indicators and dozens of different strategies (the main ones are trend-based strategies) are used. Attributes: Can b
MMM CCI and MA Plus
Andre Tavares
Эксперты
The strateggy: This EA has built-in CCI and MA indicators to determine the assets prices trend directions. The Commodity Channel Index  (CCI) determines the trend directions by measuring the prices oscilations as the two Moving Averages (MAs) conffirm the trends as they cross each other; The EA has different inputs for long and short positions because tests show it is more efficient; It works with Trailing Stop Loss technique to protect the profiting positions. The Short Positions Inputs: Take p
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий  двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку . Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тр
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Эксперты
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Oktagon Ultra XAUUSD h1
Raphael Schwietering
2.67 (3)
Эксперты
Oktagon Ultra — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready Oktagon Ultra is a high-performance Expert Advisor (EA) engineered for trading XAUUSD H1 with unmatched precision and adaptive intelligence. Built to dominate current market conditions, Oktagon Ultra combines robust risk control with cutting-edge strategy logic—perfect for individual traders and prop firm challenges. Why Oktagon Ultra Excels Every trade has a Stop Loss and Take
MMM Kelner Channels
Andre Tavares
Эксперты
The EA strategy : it is provided wirh built-in Keltner Channel indicator and a Moving Average to ensure the signals. Short and Long positions are treated separetely with different stop levels, lots volume, quantity of simultaneous pending positions and trailing stop loss distances; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 94% of assertiveness; 
Capital Guardian Core Stable Fixed
Fatos Hamiti
Эксперты
Capital Guardian Core Stable Fixed Stable multi-asset Expert Advisor with structured indicator logic This EA uses a robust EMA/RSI/ATR model designed for controlled execution without aggressive strategies. Only single positions are opened – no martingale, no grid, no hedging. ️ Core Logic EMA trend filter (M5) RSI momentum confirmation ATR-based stop-loss / take-profit Spread protection filter Automatic trailing once in profit Individual magic number per symbol Risk & Stability Features
Supernatural Li Shao Xia
Dequan Li
Эксперты
В ней собраны результаты более чем десятилетнего опыта торговли!   Во - первых, автоматическая торговля очень сложна для достижения трендовой торговли, как если бы сначала был индикатор или цена, конечно, сначала цена, а затем индикатор, поэтому мы ссылаемся на любой индикатор с запаздыванием.  Martingel Trading - очень известный метод торговли, но этот метод может привести к тому, что окончательный счет лопнет до нуля, а потрясение - это как рыба, чтобы в полной мере использовать коэффициент и
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
XSmartPro EA - Профессиональная Сеточная Торговая Система Интеллектуальная Двунаправленная DCA Сетка с Продвинутыми Фильтрами Безопасности Обзор XSmartPro EA - это профессиональная торговая система Grid DCA (усреднение долларовой стоимости), разработанная для трейдеров, которые хотят безопасной и эффективной торговли на Forex. EA использует интеллектуальную двунаправленную сеточную стратегию в сочетании с продвинутыми техническими фильтрами для оптимизации точек входа и защиты вашего счета. Ключ
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Передовая автоматизированная торговая система для золота Gold Catalyst EA MT5 — это полностью автоматизированное решение, специально оптимизированное для XAU/USD (Gold) . Объединяя трендовые стратегии , подтверждения ценового движения и динамическое управление рисками , данный советник продемонстрировал стабильную и надежную работу на протяжении более года тестирования в реальных рыночных условиях. 1. Обзор стратегии Gold Catalyst EA MT5 использует системный подход , сочетающий: Анализ тренда: О
Gold Scalper Beta
Gabriel Katao Silwamba
Эксперты
The Katsil Scalper is an innovative approach in the financial market that has been developed through years of meticulous research and development. This strategy encapsulates the very essence of the iconic Katsil brand, which is renowned for its blend of sophistication, excellence, and meticulous attention to detail. With the help of cutting-edge technology, the Katsil Scalper is designed to provide a competitive edge to those seeking to achieve leadership in the financial market. The method is
Rango MT5
Mehdi Safar
4.2 (5)
Эксперты
Hello to all the hardworking people in the trade field, smart people who are looking for the realization of their dreams.If you are looking for stable and continuous profit, we are proud to help you. Rango EA is a fully automated trading robot that utilizes complex calculations based on various strategies, including patterns and indicators, alongside trading skills developed over years of experience. It has been optimized for 28 currency pairs . Advantages over competitors: MultiCurrency in one
EA Golden Dance h1 MT5
Sergey Demin
Эксперты
Полностью автоматический Портфель советников для   XAUUSD (Gold)  MT5 . Таймфрейм   h1 -   все базовые стратегии; Таймферейм   м30   - дополнительные стратегии. Этот советник я использую в своём Портфеле на проп-фирме. Советник я создал полностью для себя для торговли на больших счетах, от 60000 долларов и выше. Советник является гигантским готовым портфелем, который вмещает все прибыльные стратегии торговли именно по Золоту. Советник не чувствителен к расширению спреда и проскальзываниям. Броке
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Эксперты
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full source code included – transparent, modifiable, future-proof.
OrionBTC
Pierre Paul Amoussou
Эксперты
OrionBTC — это эксперт-советник (EA), разработанный для автоматической торговли парой BTCUSD в терминале MetaTrader 5. Он сочетает в себе динамическую стратегию пробоя , волатильностное управление рисками на основе ATR , а также настраиваемый фильтр тренда на старших таймфреймах. Технические характеристики: Рекомендуемый таймфрейм: M15 Символ: BTCUSD Стратегия: контролируемый пробой с использованием динамических уровней Stop Loss и Trailing Stop (на основе ATR) Максимум 2 сделки в день Время то
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Aureus MT5
Theo Karam
Эксперты
Extended Round 1 Special Pricing for Early Adopters | Current Price: $299 - Only 10 copies left at this price | Next Price: $399 Aureus MT5 is a cutting-edge Expert Advisor designed exclusively for trading Gold. Combining the precision of a price reversal trading strategy with advanced machine learning, Aureus MT5 provides traders with a reliable tool to navigate the complexities of the Gold market. Strategy Aureus MT5 employs a multi-faceted approach with three distinct price reversal strat
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.13 (24)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, объединяя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых активируется различными рыночными условиями и таймфреймами (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник предназначен для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку, мартингейл или усреднение . Все сделки, открываемые советником, имеют заранее опре
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких обещаний,
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Эксперты
The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD Живой сигнал и мониторинг: Следите за результатами работы системы в реальном времени на официальном счете по ссылке: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую. The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы ле
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв