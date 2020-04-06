TrustBot
- Experts
- Mauricio Rafael Caballero Olivares
- Version: 1.0
- Activations: 5
TrustBot- Cruce EMA + RSI + Filtros Profesionales
✅ Filtros profesionales (activables/desactivables):
Tendencia en timeframe mayor
ATR mínimo
Vela envolvente
Break Even + Trailing Stop dinámico
✅ Gestión de riesgo avanzada:
Configura Stop Loss y Take Profit con valores personalizados
Sistema de lote fijo o automático según balance
✅ Compatible con todos los pares y marcos temporales (recomendado M5 a H1)
⚙️ Ideal para:
Traders que buscan automatización inteligente
Usuarios que desean un EA configurable y fácil de usar
Traders que operan con estrategias de confirmación y gestión activa del riesgo
🎯 Recomendación inicial:
Usar en M15 con:
EMA rápida: 5
EMA lenta: 20
RSI: 14
SL: 20 pips – TP: 30 pips
Filtros de tendencia y horario ACTIVOS
¿Listo para llevar tu trading al siguiente nivel con UltraPro EA?
📌 Descárgalo ahora y pruébalo en tu cuenta demo o real.