TrustBot- EMA + RSI Crossing + Professionelle Filter

Automatisieren Sie Ihren Handel mit Präzision und totaler Kontrolle!





TrustBot ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für den Handel mit beliebigen Währungspaaren entwickelt wurde und über eine robuste Logik verfügt, die auf Überkreuzungen des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) und der RSI-Bestätigung basiert. Darüber hinaus enthält er professionelle Filter, die für jeden Handelsstil aktiviert werden können.





Professionelle Filter (an/aus):

Haupttrend im Zeitrahmen

Minimum ATR

Einhüllender Kerzenständer

Break Even + Dynamischer Trailing Stop

Fortschrittliches Risikomanagement:

Konfigurieren Sie Stop Loss und Take Profit mit benutzerdefinierten Werten.

Festes oder automatisches Lot-System je nach Saldo

✅ Kompatibel mit allen Paaren und Zeitrahmen (empfohlen M5 bis H1)

⚙️ Ideal für:

Trader, die eine intelligente Automatisierung suchen

Anwender, die einen konfigurierbaren und einfach zu bedienenden EA wünschen

Trader, die mit Bestätigungsstrategien und aktivem Risikomanagement handeln

Erste Empfehlung:

Verwendung auf M15 mit:

Schneller EMA: 5

Langsamer EMA: 20

RSI: 14

SL: 20 Pips - TP: 30 Pips

Trend- und Zeitfilter AKTIV

Sind Sie bereit, Ihr Trading mit UltraPro EA auf die nächste Stufe zu heben?

📌 Laden Sie ihn jetzt herunter und testen Sie ihn auf Ihrem Demo- oder Live-Konto.



