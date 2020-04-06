TrustBot
- Experten
- Mauricio Rafael Caballero Olivares
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
TrustBot- EMA + RSI Crossing + Professionelle Filter
Professionelle Filter (an/aus):
Haupttrend im Zeitrahmen
Minimum ATR
Einhüllender Kerzenständer
Break Even + Dynamischer Trailing Stop
Fortschrittliches Risikomanagement:
Konfigurieren Sie Stop Loss und Take Profit mit benutzerdefinierten Werten.
Festes oder automatisches Lot-System je nach Saldo
✅ Kompatibel mit allen Paaren und Zeitrahmen (empfohlen M5 bis H1)
⚙️ Ideal für:
Trader, die eine intelligente Automatisierung suchen
Anwender, die einen konfigurierbaren und einfach zu bedienenden EA wünschen
Trader, die mit Bestätigungsstrategien und aktivem Risikomanagement handeln
Erste Empfehlung:
Verwendung auf M15 mit:
Schneller EMA: 5
Langsamer EMA: 20
RSI: 14
SL: 20 Pips - TP: 30 Pips
Trend- und Zeitfilter AKTIV
Sind Sie bereit, Ihr Trading mit UltraPro EA auf die nächste Stufe zu heben?
📌 Laden Sie ihn jetzt herunter und testen Sie ihn auf Ihrem Demo- oder Live-Konto.