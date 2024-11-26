RSTInsideBar

Indicador com regra de coloração para estratégias que utilizam Inside Bar!

Quando rompe a barra inside, se for para cima, compra e posiciona o stop loss na mínima da barra inside.

Se romper para baixo, vende e posiciona o stop loss na máxima da barra inside.

Pode ser aliada a tendências de outros tempos gráficos e outros filtros.





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