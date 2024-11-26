RSTInsideBar
- Indicators
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Sonia TaitProgramadora há mais de 30 anos. Trabalhava com sistemas embarcados e desenvolvia projetos eletrônicos, além de diversos sistemas desktop.
- Version: 1.0
Indicador com regra de coloração para estratégias que utilizam Inside Bar!
Quando rompe a barra inside, se for para cima, compra e posiciona o stop loss na mínima da barra inside.
Se romper para baixo, vende e posiciona o stop loss na máxima da barra inside.
Pode ser aliada a tendências de outros tempos gráficos e outros filtros.
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