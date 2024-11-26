RSTInsideBar

Indicador com regra de coloração para estratégias que utilizam Inside Bar!

Quando rompe a barra inside, se for para cima, compra e posiciona o stop loss na mínima da barra inside.

Se romper para baixo, vende e posiciona o stop loss na máxima da barra inside.

Pode ser aliada a tendências de outros tempos gráficos e outros filtros.


Grupo de sinais gratuito no telegram:

https://t.me/InsideBarRST

Recommended products
VolumeBasedColorsBars
Henrique Magalhaes Lopes
Indicators
VolumeBasedColorsBars — Free Powerful Volume Analysis for All Traders Unlock the hidden story behind every price bar! VolumeBasedColorsBars is a professional-grade, 100% FREE indicator that colorizes your chart candles based on real, adaptive volume analysis. Instantly spot surges in market activity, identify exhaustion, and catch the moves that matter. This indicator gives you:    • Dynamic color-coded bars for instant volume context    • Adaptive thresholds based on historical, session-awar
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indicators
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Smooth Trend
Jean Carlos Souza
Indicators
ST Smooth Trend: Silence the Market Noise Trading doesn't have to be a guessing game. Most traders lose money because they react to every small price wiggle. ST Smooth Trend was built to give you a crystal-clear view of the market by filtering out the chaos. Key Benefits for Your Trading: Intuitive Color System: No more confusion. Green means trend up, Red means trend down, and Gray tells you the market is flat—protecting your capital when there’s no clear direction. Visual Safety Zones: The dot
FREE
Divergence Hunter Pro
Rizwan Akram
Indicators
==============================================================================                     DIVERGENCE HUNTER PRO v2.01          Advanced Multi-Oscillator Divergence Detection System ============================================================================== OVERVIEW Divergence Hunter Pro is a professional-grade divergence detection indicator  that automatically identifies high-probability trading oppor
FREE
Realized Volatility Indicator
Sadath Diessongo
Indicators
Realized Volatility Indicator Description The Realized Volatility Indicator measures the actual volatility observed in the market over a specified period. Unlike implied volatility (which is based on options pricing), realized volatility is based directly on historical price movements, offering a pure and objective view of market turbulence. This indicator can be used to: Assess market conditions, Optimize risk management, Fine-tune trading strategies based on volatility behavior. Key Features
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Experts
The Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)  is a fully automated trading system that utilizes two  MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicators along with the  Stochastic Oscillator  to identify high-probability trading opportunities. By combining trend confirmation from MACD with momentum analysis from Stochastic, this EA provides precise entry and exit points for optimized trading performance. Key Features: • Dual MACD Strategy – Uses two MACD indicators with different setting
FREE
SnR FVG Sweep Levels
Stephen Muriithi Muraguri
Indicators
SNR + FVG + HTF Sweeps Levels Indicator Documentation — Version 71.10 Smart Money Concepts (SMC) / Inner Circle Trader (ICT) Methodology By Ultimate Trader Overview This indicator combines three institutional trading concepts into a single chart overlay for MetaTrader 5. It identifies where institutions sweep liquidity at key structural levels, detects the displacement (Fair Value Gap) that follows, and maps the support and resistance zones where these events occur. The result is a high-probabil
FREE
MACD Signal Pro
Albert Kassina Diatta
5 (1)
Indicators
MACD Signal Pro – Многовременной сканер MACD Signal Pro – это продвинутый индикатор, разработанный для трейдеров, которым нужны четкие, отфильтрованные и подтвержденные сигналы на разных таймфреймах. Он сочетает в себе мощь классического MACD с интеллектуальным многовременным сканером, отображаемым в современном визуальном интерфейсе, чтобы избежать ложных сигналов и повысить точность входа. Идеально подходит для Форекс, индексов, криптовалют и металлов. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FREE
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indicators
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This isn’t just another Auto Fibonacci Retracement indicator. It’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please consider leaving a review or comment — your feedback means a lot! Check out my other helpful tools below: Telegram to MT5 using AI   - AI-Powered Signal Copier Bot Smart Alert Manager   - Set up advanced alerts and send them to Mobile, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend
FREE
Original MACD
Kirill Paskhin
4.88 (8)
Indicators
Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних — технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), используемый в техническом анализе для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек. Встроенный в MetaTrader 5 индикатор MACD не соответствует задумке автора (Gerald Appel): -линия MACD графически изображена в виде гистограммы, однако гистограммой отражается разница между линией MACD и сигнальной линией;  -сигнальн
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicators
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
VWAP Wave
Rizwan Akram
Indicators
VWAP WAVE [Riz] - MT5 Indicator               Advanced VWAP Divergence Detection System VWAP Wave is a professional-grade Volume Weighted Average Price indicator with built-in divergence detection system. It identifies high-probability reversal and continuation signals by analyzing price-VWAP relationships across multiple timeframes.
FREE
Fimathe PCM Indicador
Cristiano Rodrigo Olegini
Indicators
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator (FREE) The Velas Forex FIMATHE PCM Indicator is a free indicator designed to help traders analyze the market visually in a simple, fast, and effective way. Its purpose is to make it easier to identify market conditions through clear visual signals, allowing traders to make more confident trading decisions. Best result: 5M timeframe MT5 server time: 2:00 Management: 1 Take Profit: stop trading, wait for the next day 2 Losses: stop trading, wait for the next day
FREE
Divergence Force
Alessandro Riggi
4.5 (2)
Indicators
Divergence Force Divergence Indicator Description Divergence Force 1.0 is an indicator designed to identify divergences between the price of an asset and the MACD (Moving Average Convergence Divergence). This indicator automatically draws trend lines on the highs and lows of the price and MACD, highlighting potential trading opportunities. Main Features Automatic Divergence Identification : The indicator automatically detects bullish and bearish divergences between the price and the MACD. Trend
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Indicators
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
SuperTrend Shield
Abdul Qadir Memon
5 (8)
Indicators
SuperTrend Shield SuperTrend Shield is a clean, chart-based SuperTrend indicator for MetaTrader 5, designed to help traders identify trend direction, possible entries, and dynamic stop-loss areas with greater clarity. The indicator plots continuous SuperTrend up/down lines directly on the chart and includes a floating multi-timeframe dashboard. The dashboard shows the SuperTrend signal and stop-loss level for selected higher timeframes, making it easier to confirm whether the current chart tren
FREE
Supertrend With CCI
Menaka Sachin Thorat
Indicators
Supertrend with CCI Indicator for MQL5 – Short Description The Supertrend with CCI Indicator is a powerful trend-following tool that combines Supertrend for trend direction and CCI for momentum confirmation. This combination helps reduce false signals and improves trade accuracy. Supertrend identifies uptrends and downtrends based on volatility. CCI Filter ensures signals align with market momentum. Customizable Settings for ATR, CCI period, and alert options. Alerts & Notifications via
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indicators
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the priva
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicators
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Norion Daily Key Levels
Fernando Baratieri
Indicators
Norion Daily Key Levels is a professional indicator designed to display the most relevant price reference levels of the trading day in a clear and objective way. The indicator automatically plots essential daily levels such as: Previous day close Current day open Daily high Daily low In addition, the indicator allows the inclusion of other custom daily reference levels, making it adaptable to different trading styles and market strategies. These levels are widely used by professional traders as
FREE
HTF PO3 3 with FVG and Open Price Line
Darren Graham Pallatina
Indicators
My other indicators: https://www.mql5.com/en/market/product/156702 (FREE) https://www.mql5.com/en/market/product/153968 (FREE) https://www.mql5.com/en/market/product/153960 (FREE) This indicator displays higher timeframe candles directly on your lower timeframe chart, allowing you to monitor higher timeframe price action without switching between charts. It also plots session highs and lows for the Asia, London, and New York kill zones, giving you key liquidity levels directly on your chart. Wh
FREE
Montecarlo forecast
Giuseppe Pajusco
Indicators
Description of the MonteCarloBands Indicator The   MonteCarloBands   indicator is a forward-looking analytical tool that employs the Monte Carlo method to project potential future price scenarios of a financial asset. It appears as a set of five percentile bands extending into the future, visualizing a "probability cone" based on the historical behavior of the market. Visual Appearance: P50 (Median) : Solid green line at the center, representing the expected median path P25 and P75 : Two orange
FREE
RelicusRoad MACD v2 MT5
Relicus LLC
4.77 (22)
Indicators
The Moving Average Convergence Divergence (MACD) trading strategy is a popular technical analysis tool that is used to identify changes in momentum and trend direction. The MACD is calculated by subtracting the 26-period exponential moving average (EMA) from the 12-period EMA. A 9-period EMA, called the "signal line," is then plotted on top of the MACD to act as a trigger for buy and sell signals. The MACD is considered to be in bullish territory when the MACD line is above the signal line and
FREE
Inverse Liquidity Grab Ultimate EA
Stephen Muriithi Muraguri
5 (1)
Experts
This EA finds Fair Value Liquidity (FVL) on the chart, tracks when they get mitigated , and then looks for an inversion signal (price “fails” through the zone). When that inversion happens, it places a trade in the opposite direction of the original Liquidity gap (an Inverse FVG approach). It also lets you control when it trades using market sessions , and it can auto-close positions at New York open (all positions or profitable-only). Key advantages Clear, rule-based entries (no guessing): trad
FREE
Repaint Auditor
Aitor Ilundain Real
Indicators
=== WHY THE TWO BEHAVIOURS ARE NOT THE SAME THING === "Repainting" gets used for two very different things, and mixing them up is the reason the harmful one goes unnoticed. Intrabar movement. Any indicator built on the current price moves while the bar is still forming and settles when the bar closes. This is normal. It is not a defect, and it is not what breaks a backtest. It only matters if you act on a signal before the bar has closed - and then it matters a great deal, because the signal
FREE
Trade Behavior Mirror
Wataru Tsuboya
Indicators
Trade Behavior Mirror reads your own account's closed trade history and counts one specific pattern: opening a new position shortly after a loss, at a lot size larger than your own recent normal. It does not predict, and it does not advise. Every number on the panel is something that already happened on this account. How the numbers are built: it reads up to 31 days of closed deals across every symbol and every magic number - this is an account-wide picture, not a chart-specific one. From the 3
FREE
Support And Resistance Levels MT5
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicators
Support And Resistance indicator that can display round levels and zones . It shows them directly on the chart, providing an easy help when you want to set stop-loss or take-profit level, or when you want to see the next market target.   If an asset price is moving down and bounces back up, the level is called support (think: price floor). If an asset price is moving upward and hits a level where it reverses downward, this is called resistance (think: price ceiling).
FREE
RSI 2level Scanner MT5
Petr Sedlacek
Indicators
RSI 2-Level Scanner MT5 Multi-Symbol RSI Reversal Scanner with Clickable Chart Navigation RSI 2-Level Scanner is a practical MetaTrader 5 tool for monitoring multiple symbols at the same time and detecting potential RSI reversal setups. Unlike a standard RSI scanner that only shows overbought or oversold values, this indicator uses a two-level confirmation system . For a LONG setup, the scanner first waits until RSI reaches the lower ARM level. After that, it waits for RSI to recover above the T
FREE
AB ZoneMatrix
Allan Deka
Indicators
How it works –   Base-departure detection — algorithmically finds consolidation bases (overlapping range with compressed volatility) followed by displacement departures. Patterns: Drop-Base-Rally, Rally-Base-Drop, Rally-Base-Rally, Drop-Base-Drop — detected structurally, not by candle names. –   Strength score (0–100) — from departure velocity, time-at-base, freshness (each revisit decays the score), higher-timeframe confluence and origin volume. –   Lifecycle — Fresh, Tested (decaying), Broken
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.15 (13)
Indicators
Welcome to our Price Wave Pattern MT5 --(ABCD Pattern)-- The ABCD pattern is a powerful and widely used trading pattern in the world of technical analysis. It is a harmonic price pattern that traders use to identify potential buy and sell opportunities in the market. With the ABCD pattern, traders can anticipate potential price movements and make informed decisions on when to enter and exit trades. Send me a  Message and Get A Free Gift : ABCD  Symbol Scanner Dashboard! EA Version:    Price W
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.79 (149)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (11)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! How to Maximize Your Win Rate with Trend Sniper X: Key Rules & Session Tips Technical Specifications Platform MetaTrader 5
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (94)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (6)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (22)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (19)
Indicators
Gold Entry Sniper – Professional Multi-Timeframe ATR Dashboard for Gold Scalping & Swing Trading Gold Entry Sniper is a cutting-edge MetaTrader 5 indicator designed to give traders precise buy/sell signals for XAUUSD and other symbols, powered by ATR Trailing Stop logic and a multi-timeframe analysis dashboard . Built for both scalpers and swing traders, it combines real-time market direction , dynamic stop levels , and professional visual dashboards to help you identify high-probability gold en
Session High Low Lines
Rostyslav Hrytsai
Indicators
Session High Low Lines Indicator that plots key intraday reference levels directly on the chart: the previous day's high/low and the current day's high/low, updated automatically as the new day forms. An optional previous week high/low can also be displayed. These levels are widely used as reference points for potential support and resistance zones, breakout confirmation, and range context during a trading session. Features Previous day High/Low lines Current day High/Low lines (updates in real
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.44 (54)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [Online Course] ,  [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, n
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Crystal Quantum Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (9)
Indicators
Market Structure Order Block Dashboard MT5 is an MT5 indicator designed for traders who want to read market structure and the main price reaction zones directly on the chart. It combines BOS, ChoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), Liquidity, Kill Zones, Volume Profile, and a compact dashboard for quick analysis. This indicator targets traders who use market structure, ICT and Smart Money concepts as a decision framework. It can help spot trend continuations, possible reversals, price imbala
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
FiboSniper Pro
Van Minh Nguyen
Indicators
FiboSniper Pro – Professional Multi-Filter Fibonacci Grid Trading System FiboSniper Pro is an advanced technical trading indicator system that combines Fibonacci Envelopes with multi-layer filters including ADX, EMA, RSI, ATR, and Time Filters to help identify   filtered entry opportunities , along with automatic Stop Loss and Take Profit levels based on ATR volatility. It is specifically designed for traders who focus on M5 scalping strategies. After purchase, please contact me to receive instr
More from author
SeteMedias
Sonia Tait
Indicators
Este indicador apresenta 7 médias configuráveis, que podem facilmente ser utilizadas em robôs ou em operações manuais. Facilita a identificação de tendências e reversões. Seus buffers estão ordenados e são facilmente identificáveis para utilizar em robôs. Liberado para uso em operações manuais ou automatizadas. Em breve vamos postar um robô que utiliza estas médias como parâmetro de negociação.
FREE
FTrend3
Sonia Tait
Experts
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
Filter:
Michel de
18
Michel de 2026.03.23 01:20 
 

User didn't leave any comment to the rating

Sonia Tait
4662
Reply from developer Sonia Tait 2026.03.23 15:00
Obrigada!
Reply to review