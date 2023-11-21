SeteMedias

Este indicador apresenta 7 médias configuráveis, que podem facilmente ser utilizadas em robôs ou em operações manuais.





Facilita a identificação de tendências e reversões. Seus buffers estão ordenados e são facilmente identificáveis para utilizar em robôs. Liberado para uso em operações manuais ou automatizadas.





Em breve vamos postar um robô que utiliza estas médias como parâmetro de negociação.