Original MACD

Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних — технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), используемый в техническом анализе для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек.

Встроенный в MetaTrader 5 индикатор MACD не соответствует задумке автора (Gerald Appel):

-линия MACD графически изображена в виде гистограммы, однако гистограммой отражается разница между линией MACD и сигнальной линией;

-сигнальная линия сглаживается методом Simple, хотя по задумке автора должен использоваться метод Exponential.

В исходном варианте данный индикатор полностью соответствует задумке автора (Gerald Appel), тем не менее, благодаря некоторой модификации, вы можете настроить его так, как захотите.

Имеются возможности:

-перекрасить линию и гистограмму MACD в зависимости от повышения/понижения их значений;

-выбрать метод сглаживания для быстрой и медленной скользящих (применяемых для расчёта линии MACD) и для сигнальной линии;

-выбрать другую ценовую базу для расчёта быстрой и медленной скользящих.

Примечание:

Для того чтобы убрать из подокна индикатора какую-либо линию, необходимо в графе "Цвета" (в окне настроек индикатора) указать цвет "None".