Original MACD
- Indicators
- Kirill Paskhin
- Version: 1.1
- Updated: 19 October 2021
Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних — технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), используемый в техническом анализе для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек.
Встроенный в MetaTrader 5 индикатор MACD не соответствует задумке автора (Gerald Appel):
-линия MACD графически изображена в виде гистограммы, однако гистограммой отражается разница между линией MACD и сигнальной линией;
-сигнальная линия сглаживается методом Simple, хотя по задумке автора должен использоваться метод Exponential.
В исходном варианте данный индикатор полностью соответствует задумке автора (Gerald Appel), тем не менее, благодаря некоторой модификации, вы можете настроить его так, как захотите.
Имеются возможности:
-перекрасить линию и гистограмму MACD в зависимости от повышения/понижения их значений;
-выбрать метод сглаживания для быстрой и медленной скользящих (применяемых для расчёта линии MACD) и для сигнальной линии;
-выбрать другую ценовую базу для расчёта быстрой и медленной скользящих.
Примечание:
Для того чтобы убрать из подокна индикатора какую-либо линию, необходимо в графе "Цвета" (в окне настроек индикатора) указать цвет "None".
rewelacyjny