MACD Linhas Danilo Monteiro
- Indicators
-
- Version: 1.0
Descrição
Este é um indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) modificado que apresenta uma visualização mais limpa e elegante em comparação com o MACD padrão do MT5. A principal diferença é que ele remove o histograma tradicional e mantém apenas as linhas MACD e Signal, permitindo uma melhor visualização dos cruzamentos e tendências.
Características Principais
- Linha MACD em azul escuro com espessura 2
- Linha Signal em vermelho com espessura 2
- Linha de nível zero pontilhada em preto
- Mantém os mesmos cálculos precisos do MACD tradicional
Parâmetros de Entrada
- Fast EMA Period (12): Período da Média Móvel Exponencial rápida
- Slow EMA Period (26): Período da Média Móvel Exponencial lenta
- Signal Period (9): Período da linha de Signal
Configurações Visuais
- MACD Line: Azul escuro, sólida, espessura 2
- Signal Line: Vermelha, sólida, espessura 2
- Level Line: Preta, pontilhada, nível 0
Como Usar
- O indicador funciona como o MACD tradicional, mas com foco nos cruzamentos das linhas
- Sinais de compra: quando a linha MACD (azul escuro) cruza a linha Signal (vermelha) de baixo para cima
- Sinais de venda: quando a linha MACD cruza a linha Signal de cima para baixo
- A linha de nível zero pontilhada ajuda a identificar a direção geral da tendência
Vantagens
- Visualização mais limpa e profissional
- Facilita a identificação dos cruzamentos
- Mantém a precisão do MACD original
- Configurações visuais otimizadas para melhor leitura
Compatibilidade
- Plataforma: MetaTrader 5
- Timeframes: Todos
- Ativos: Todos os instrumentos financeiros
Notas
- Este indicador é uma versão modificada do MACD tradicional
- Mantém todas as características matemáticas do MACD original
- Apenas altera a forma de visualização para uma apresentação mais clara
Yes, very good indicator, but I can't change the color of the 0-line. It is keeping always black.