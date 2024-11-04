MACD Linhas Danilo Monteiro

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MACD Lines - Indicador MACD com Visualização em Linhas

Descrição

Este é um indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) modificado que apresenta uma visualização mais limpa e elegante em comparação com o MACD padrão do MT5. A principal diferença é que ele remove o histograma tradicional e mantém apenas as linhas MACD e Signal, permitindo uma melhor visualização dos cruzamentos e tendências.

Características Principais

  • Linha MACD em azul escuro com espessura 2
  • Linha Signal em vermelho com espessura 2
  • Linha de nível zero pontilhada em preto
  • Mantém os mesmos cálculos precisos do MACD tradicional

Parâmetros de Entrada

  • Fast EMA Period (12): Período da Média Móvel Exponencial rápida
  • Slow EMA Period (26): Período da Média Móvel Exponencial lenta
  • Signal Period (9): Período da linha de Signal

Configurações Visuais

  • MACD Line: Azul escuro, sólida, espessura 2
  • Signal Line: Vermelha, sólida, espessura 2
  • Level Line: Preta, pontilhada, nível 0

Como Usar

  1. O indicador funciona como o MACD tradicional, mas com foco nos cruzamentos das linhas
  2. Sinais de compra: quando a linha MACD (azul escuro) cruza a linha Signal (vermelha) de baixo para cima
  3. Sinais de venda: quando a linha MACD cruza a linha Signal de cima para baixo
  4. A linha de nível zero pontilhada ajuda a identificar a direção geral da tendência

Vantagens

  • Visualização mais limpa e profissional
  • Facilita a identificação dos cruzamentos
  • Mantém a precisão do MACD original
  • Configurações visuais otimizadas para melhor leitura

    Compatibilidade

    • Plataforma: MetaTrader 5
    • Timeframes: Todos
    • Ativos: Todos os instrumentos financeiros

    Notas

    • Este indicador é uma versão modificada do MACD tradicional
    • Mantém todas as características matemáticas do MACD original
    • Apenas altera a forma de visualização para uma apresentação mais clara


    Reviews 2
    Findolin
    2670
    Findolin 2024.11.29 12:17 
     

    Yes, very good indicator, but I can't change the color of the 0-line. It is keeping always black.

    warlesson
    16
    warlesson 2024.11.11 01:45 
     

    indicador magnifico, para o dia a dia super recomendo a usa!

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    Filter:
    Findolin
    2670
    Findolin 2024.11.29 12:17 
     

    Yes, very good indicator, but I can't change the color of the 0-line. It is keeping always black.

    Danilo Hudson Couto Monteiro
    2882
    Reply from developer Danilo Hudson Couto Monteiro 2024.12.05 02:23
    Thanks for the comment, I will resolve this in the next update.
    warlesson
    16
    warlesson 2024.11.11 01:45 
     

    indicador magnifico, para o dia a dia super recomendo a usa!

    Reply to review