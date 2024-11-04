MACD Linhas Danilo Monteiro

Rate of Change ROC Danilo Hudson Couto Monteiro Indicators

Indicador ROC (Rate of Change) para MT5 Descrição O indicador ROC (Rate of Change) é uma ferramenta essencial para análise de momentum no mercado. Ele mede a variação percentual do preço em relação a um período anterior, fornecendo insights valiosos sobre a força e velocidade dos movimentos de preço. Esta versão personalizada para MetaTrader 5 oferece recursos avançados de visualização e alerta, com múltiplas opções de personalização para atender às suas necessidades específicas de trading. Cara