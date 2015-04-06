Unicorn EJ

Описание стратегии:
Высокопрофессионально проработанная стратегия от трейдера с 25 летним опытом.
Стратегия основана на пробое уровней для инструмента EURJPY и таймфрейма Н1. Прошла тщательное тестирование на 20 летней истории с применением всего спектра стресс тестов (расширение спредов, проскальзывание, применение на других рынках, изменение параметров и т.д.).
Среднегодовая доходность 120%. Максимальная просадка 26%.
В портфельном режиме среднегодовая доходность 183%, просадка 14%.
Работа единичным входом с тейк профитом и стоп лосом (никаких рискованных приёмов типа мартингейла, сеток и т.п.).

Применение в режиме портфолио (портфельный режим):
Настоятельно рекомендую применять в портфеле с нашими разработками "Unicorn EURUSD", "Unicorn GBPUSD" и "Unicorn XAUUSD" по причине того что все три стратегии специально разрабатывались с учётом совместного использования для того чтобы снизить просадки и увеличить равномерность получения прибыли. Стратегии имеют минимальный уровень взаимной корреляции 2-5% (по открытым входам в сутки и по прибыли). Конечно их можно применять и отдельно но если вы хотите максимально приблизится к методу применения алгоритмов крупными фондами то рекомендую применять портфельный подход или как его ещё называют - колличественный трейдинг, когда на одном счету может работать 2, 10 и более советников одновременно.

Money-managment:
Рекомендуемый money-managment: 1 лот на 10000 депозита. В случае применения в режиме портфолио и депозита 10000, открываемый лот рекомендую установить 0.25 лота в каждом из четырёх советников.

Торговые условия:
Стратегия не чувствительна к торговым условиям (спред, комиссия, временная задержка до сервера брокера) и может применяться на любом (вменяемом конечно) брокере.
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5 (18)
Experts
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XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Experts
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Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (44)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
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Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Universal Indicator EA for Your Indicator
Afsal Meerankutty
3.82 (22)
Experts
Universal Indicator EA, your ultimate solution to automate your trading strategy without any coding requirements. This powerful expert advisor is designed to work with any indicator that gives Buy and Sell Signals, making it a versatile tool for traders of all levels. With Universal Indicator EA, you can easily read signals from both Indicator Buffers and Objects on the Chart. You can also test your indicator on the demo account before purchasing to ensure that the EA is compatible with your ind
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
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Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
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Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
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Pol Lazaro Porta
Experts
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
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Unicorn EU
Andrii Garkusha
Experts
Strategy Description: The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested on 20 years of history. Average annual profitability is about 60-80%. Maximum drawdown 18.5%. Work by single entry with take profit and stop loss (no risky techniques such as martingale, grids, etc.). Application in portfolio mode (portfolio mode): I recommend to use in a portfolio with our "Unicorn GBPUSD" and "Unicorn XAUUSD" strategies because all three strategies were specifically designe
Unicorn GU
Andrii Garkusha
Experts
Description of the strategy: A highly professionally developed strategy from a trader with 25 years of experience. The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested over a 20-year history using the entire range of stress tests (spread widening, slippage, application in other markets, changes in parameters, etc.). Average annual return 173%. Maximum drawdown 26.3%. In portfolio mode, the average annual return is 225%, drawdown 15.2%. Work with a single entry with ta
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Experts
Description of the strategy: A highly professionally developed strategy from a trader with 25 years of experience. The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested over a 20-year history using the entire range of stress tests (spread widening, slippage, application in other markets, changes in parameters, etc.). Average annual return 362%. Maximum drawdown 41.3%. In portfolio mode, the average annual return is 225%, drawdown 15.2%. Work with a single entry with ta
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