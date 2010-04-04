Unicorn EJ

Описание стратегии:
Высокопрофессионально проработанная стратегия от трейдера с 25 летним опытом.
Стратегия основана на пробое уровней для инструмента EURJPY и таймфрейма Н1. Прошла тщательное тестирование на 20 летней истории с применением всего спектра стресс тестов (расширение спредов, проскальзывание, применение на других рынках, изменение параметров и т.д.).
Среднегодовая доходность 120%. Максимальная просадка 26%.
В портфельном режиме среднегодовая доходность 183%, просадка 14%.
Работа единичным входом с тейк профитом и стоп лосом (никаких рискованных приёмов типа мартингейла, сеток и т.п.).

Применение в режиме портфолио (портфельный режим):
Настоятельно рекомендую применять в портфеле с нашими разработками "Unicorn EURUSD", "Unicorn GBPUSD" и "Unicorn XAUUSD" по причине того что все три стратегии специально разрабатывались с учётом совместного использования для того чтобы снизить просадки и увеличить равномерность получения прибыли. Стратегии имеют минимальный уровень взаимной корреляции 2-5% (по открытым входам в сутки и по прибыли). Конечно их можно применять и отдельно но если вы хотите максимально приблизится к методу применения алгоритмов крупными фондами то рекомендую применять портфельный подход или как его ещё называют - колличественный трейдинг, когда на одном счету может работать 2, 10 и более советников одновременно.

Money-managment:
Рекомендуемый money-managment: 1 лот на 10000 депозита. В случае применения в режиме портфолио и депозита 10000, открываемый лот рекомендую установить 0.25 лота в каждом из четырёх советников.

Торговые условия:
Стратегия не чувствительна к торговым условиям (спред, комиссия, временная задержка до сервера брокера) и может применяться на любом (вменяемом конечно) брокере.
