Top Algo
- Experts
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- Version: 3.2
- Updated: 27 June 2026
- Activations: 5
Торговый робот Top Algo является технической разработкой для автоматизации торговли на валютном Форекс рынке. Его цель — помочь как начинающим участникам рынка, у которых недостаточно фундаментальной базы в сфере трейдинга так и профессиональным и облегчить опытным инвесторам процесс приумножения прибыли. Top Algo можно также назвать мультивалютным роботом-советником, так как он может работать на нескольких валютных парах.
Профессиональный эксперт Top Algo может подключиться к вашему торговому терминалу и делать все дела за вас. Речь идет о торговле, совершении сделок и контроле ордеров. После того, как вы единожды приобретете лицензию, больше платить не нужно будет. Сделать это можно, прямо здесь на сайте.
В арсенале знаний мультивалютного робота-советника торговля несколькими валютными парами. Результатом трудов является конкретная стратегия робота для каждой из валютных пар. В основе этих стратегий лежит обработка большого количества данных. К счастью, это не сырые наработки, а протестированные и калиброванные технические продукты. Очевидно, что человеческому уму такое непосильно. У Top Algo есть много преимуществ, но большинство из них носят субъективный характер. Ведь каждый из участников рынка ищет что-то другое, поэтому, хорошая торговля тоже для каждого участника рынка будет чем-то другим.
Условия:
Начальный депозит 1000-3000 долларов США, что является относительно низким порогом;
Работает с разными валютными парами на таймфрейме H1, плечо 1:100.
Настройки:
--- Setting Base ---
MagicNumber - параметр который позволяет отличить ордера свой / чужой.
TypeFilling - Тип работы с остатком.
--- Setting Risk ---
Volume - Задается фиксированный лот.
Risk from Balance On - Активирует Money Management.
Base Balance for Risk - Задает риск в зависимости от величины депозита. Соотношение можно легко увидеть протестировав различные значения в тестере стратегий.
Limit Orders from Seria - Количество сделок в одной серии.
--- Setting Stop-s ---
Take-Profit - Тейк-Профит.
Stop-Loss - Стоп-Лосс.
--- Setting Signal Stop-s ---
Signal Take-Profit - Сигнал Тейк-Профит.
Signal Stop-Loss - Сигнал Стоп-Лосс.
--- Setting Trailing ---
Trailing Start - Трейлинг Старт.
Trailing Stop - Трейлинг Стоп.
--- Setting Signal ---
SignalLength, Crossing, Fixations, Deviations - Параметры которые задают правила работы бота.