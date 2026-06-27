Торговый робот Top Algo является технической разработкой для автоматизации торговли на валютном Форекс рынке. Его цель — помочь как начинающим участникам рынка, у которых недостаточно фундаментальной базы в сфере трейдинга так и профессиональным и облегчить опытным инвесторам процесс приумножения прибыли. Top Algo можно также назвать мультивалютным роботом-советником, так как он может работать на нескольких валютных парах.





Профессиональный эксперт Top Algo может подключиться к вашему торговому терминалу и делать все дела за вас. Речь идет о торговле, совершении сделок и контроле ордеров. После того, как вы единожды приобретете лицензию, больше платить не нужно будет. Сделать это можно, прямо здесь на сайте.

В арсенале знаний мультивалютного робота-советника торговля несколькими валютными парами. Результатом трудов является конкретная стратегия робота для каждой из валютных пар. В основе этих стратегий лежит обработка большого количества данных. К счастью, это не сырые наработки, а протестированные и калиброванные технические продукты. Очевидно, что человеческому уму такое непосильно. У Top Algo есть много преимуществ, но большинство из них носят субъективный характер. Ведь каждый из участников рынка ищет что-то другое, поэтому, хорошая торговля тоже для каждого участника рынка будет чем-то другим.





Условия:

Начальный депозит 1000-3000 долларов США, что является относительно низким порогом;

Работает с разными валютными парами на таймфрейме H1, плечо 1:100.





Настройки:





--- Setting Base ---





MagicNumber - параметр который позволяет отличить ордера свой / чужой.

TypeFilling - Тип работы с остатком.





--- Setting Risk ---





Volume - Задается фиксированный лот.

Risk from Balance On - Активирует Money Management.

Base Balance for Risk - Задает риск в зависимости от величины депозита. Соотношение можно легко увидеть протестировав различные значения в тестере стратегий.

Limit Orders from Seria - Количество сделок в одной серии.





--- Setting Stop-s ---

Take-Profit - Тейк-Профит.

Stop-Loss - Стоп-Лосс.





--- Setting Signal Stop-s ---

Signal Take-Profit - Сигнал Тейк-Профит.

Signal Stop-Loss - Сигнал Стоп-Лосс.





--- Setting Trailing ---

Trailing Start - Трейлинг Старт.

Trailing Stop - Трейлинг Стоп.





--- Setting Signal ---

SignalLength, Crossing, Fixations, Deviations - Параметры которые задают правила работы бота.







